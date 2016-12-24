Знай наших!

МАКСИМУ ЛАЙКИНУ ДОВЕРЯЮТВ ЮНОШЕСКОЙ СБОРНОЙ РОССИИ

Полузащитник Максим Лайкин, сын главного тренера «Мордовии-2011» Игоря Лайкина, начинавший постигать азы футбола в «Мордовии-2003» под началом Юрия Уткина и Евгения Буланова, вновь вызван под национальные знамена. Уроженец Саранска находится в рядах юношеской сборной России, бросившей якорь в Черногории.

В рамках очередного учебно-тренировочного сбора подопечные Станислава Коротаева проведут два товарищеских матча. 21 февраля россияне сыграют с ровесниками из Сербии (начало матча в 17:30 по Москве), а спустя два дня, в День защитника Отечества, померятся силами с юными черногорцами (начало в 13:00), с которыми прежде никогда не встречались.

Для участия в сборе тренерский штаб вызвал 20 игроков. Это вратари - Даниил Одоевский (СШОР «Зенит» СПб), Владислав Тороп (ЦСКА); защитники - Лев Акулов, Ян Цесь (оба - «Динамо»), Сергей Варатынов («Локомотив»), Илья Детенышев, Дамир Шайхтдинов (оба - «Спартак»), Гаррик Левин, Кирилл Фурман (оба - «Чертаново»), Виталий Чудецкий («Академия Зенит» СПб); полузащитники - Арсен Захарян, Максим Кипкаев (оба - «Динамо»), Максим Лайкин («Спартак»), Эдуард Багринцев (ЦСКА), Филипп Богданов («Ди-Си Юнайтед» США), Алексей Ларин, Матвей Першин (оба - «Локомотив»), Максим Соколов («Чертаново»); нападающие - Сергей Пиняев («Чертаново»), Павел Попов («Торпедо»).