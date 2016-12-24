Знай наших!

МАКСИМУ ЛАЙКИНУ ДОВЕРЯЮТВ ЮНОШЕСКОЙ СБОРНОЙ РОССИИ
Полузащитник Максим Лайкин, сын главного тренера «Мордовии-2011» Игоря Лайкина, начинавший постигать азы футбола в «Мордовии-2003» под началом Юрия Уткина и Евгения Буланова, вновь вызван под национальные знамена. Уроженец Саранска находится в рядах юношеской сборной России, бросившей якорь в Черногории.
В рамках очередного учебно-тренировочного сбора подопечные Станислава Коротаева проведут два товарищеских матча. 21 февраля россияне сыграют с ровесниками из Сербии (начало матча в 17:30 по Москве), а спустя два дня, в День защитника Отечества, померятся силами с юными черногорцами (начало в 13:00), с которыми прежде никогда не встречались.
Для участия в сборе тренерский штаб вызвал 20 игроков. Это вратари - Даниил Одоевский (СШОР «Зенит» СПб), Владислав Тороп (ЦСКА); защитники - Лев Акулов, Ян Цесь (оба - «Динамо»), Сергей Варатынов («Локомотив»), Илья Детенышев, Дамир Шайхтдинов (оба - «Спартак»), Гаррик Левин, Кирилл Фурман (оба - «Чертаново»), Виталий Чудецкий («Академия Зенит» СПб); полузащитники - Арсен Захарян, Максим Кипкаев (оба - «Динамо»), Максим Лайкин («Спартак»), Эдуард Багринцев (ЦСКА), Филипп Богданов («Ди-Си Юнайтед» США), Алексей Ларин, Матвей Першин (оба - «Локомотив»), Максим Соколов («Чертаново»); нападающие - Сергей Пиняев («Чертаново»), Павел Попов («Торпедо»).
ЕВГЕНИЙ БУЛАНОВ ДЕБЮТИРОВАЛНА ОЛИМП-КУБКЕ ФНЛ
Руководитель судейско-инспекторского корпуса Федерации футбола Республики Мордовия Евгений Буланов - в числе главных арбитров, работающих на Олимп-Кубке ФНЛ. На солнечном Кипре рефери, отметивший по ходу турнира свой 30-летний юбилей, отсудил матч между «Ротором» и «Пюником», которым завершалось соперничество в группе «А», где также выступала наша «Мордовия».
На матчах профессионального уровня Буланов работает, начиная с 14 августа 2012 года. В настоящий момент в послужном списке Евгения Александровича 54 игры в рамках ПФЛ (в группах «Урал-Приволжье», «Центр» и «Запад»), по ходу которых было вынесено 215 предупреждений и произошло 8 удалений. Наряду с этим он постоянно привлекается к судейству матчей Кубка России и молодежного первенства страны.
Напомним, что в прежние годы на Кубке ФНЛ судили только два арбитра из столицы Мордовии. В 2015 году на двух встречах доводилось работать нынешнему руководителю департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову. А в период с 2015 по 2017 год трижды подряд на данный турнир выезжал Сергей Куликов. В его активе 5 игр, в том числе - финал двухлетней давности между воронежским «Факелом» и столичным «Чертаново» (1:0).
МАКСИМ ТИШКИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАЗГРОМЕ РУМЫНСКОГО «СТЯУА»
29-летний Максим Тишкин сумел сохранить за собой место в основном составе калининградской «Балтики». Сам клуб после смены руководства постепенно перестраивает собственную деятельность. В частности, было принято решение расстаться с футболистами, получавшими космические зарплаты, после чего, например, тот же Алан Касаев спешно отбыл в стан ФК «Сочи».
В контрольных матчах балтийцы добиваются феерических успехов. На днях под горячую руки «моряков» попал румынский «Стяуа». Бухарестский клуб, становившийся в 1986 году обладателем Кубка европейских чемпионов, был разгромлен с унизительным счетом 7:0. Уроженец села Большая Елховка провел на поле первые 45 минут, после которых его команда успела отличиться четырежды. Один из голов, кстати, в активе другого экс-футболиста ФК «Мордовия» Аслана Дудиева.
«Сборы у «Балтики» в целом проходят очень плодотворно, - рассказал Максим Тишкин в интервью клубной пресс-службе. - Мы подтянули как физические кондиции, так и тактическую составляющую. Хотя над вторым компонентом предстоит еще много работать. Просто потому, что новый тренерский штаб - это всегда новые требования, новые принципы построения игры. Мне по ходу карьеры приходилось играть в футбол под руководством разных специалистов. Могу сказать, что с Евгением Калешиным работается легко. Главное, что команда его слышит и понимает то, что он пытается до нее донести. Будем стараться переносить полученные навыки на поле. Постараемся набрать как можно больше очков в первых весенних матчах. С точки зрения турнирной ситуации, это важная необходимость».
Александра ГРЫЗУНОВА