МОЛОДЕЖКА ВНОВЬ СТРЕМИТСЯ СТАТЬ СТУПЕНЬКОЙ СОЗИДАТЕЛЬНОЙ ПИРАМИДЫ

Пока главная команда республики готовится к возобновлению сезона на необходимом удалении от родных мест, наша молодежка постепенно втягивается в межсезонье и формирует обновленный состав, проверяя готовность футболистов в контрольных матчах.

Морозы в Саранске сейчас особо не кусаются, поэтому какая-никакая возможность встречаться с соперниками на открытом воздухе все-таки имеется.

Датой выхода дублеров из «зимней спячки» можно назвать 4 февраля, когда состоялся двусторонний матч в условном формате «Мордовия-м» - «Мордовия-2001». 10 февраля состоялся спарринг с «Мордовией-2002». В этом матче приняли участие: Артем Аллахвердиев (Дмитрий Антонов, 41), Алексей Бекшаев (Илья Кузин, 41), Тимур Чемарин (Дмитрий Шамшурин, 41), Никита Антонов (Владислав Лошманов, 41), Илья Мухин, Максим Кузнецов, Данила Афанасьев, Николай Бояркин, Михаил Федак (к), Дмитрий Галкин и Михаил Давтян. Голами отметились Данила Афанасьев (на 23-й минуте) и Михаил Давтян (на 48-й). У оппонентов на 56-й минуте отличился Дмитрий Купцов. В итоге - 2:1. При этом в самом начале встречи Михаилу Федаку не удалось реализовать пенальти.

16 февраля на рандеву к подопечным Василия Дмитренко и Максима Будникова приезжала ульяновская «СШОР-Волга». Поединок с соседями закончился победой принимающей стороны - 3:1. Голы забили Максим Кузнецов (на 12-й минуте), Сергей Тимошкин (на 24-й) и Владислав Лошманов (на 57-й). В составе гостей взятие ворот записал себе в актив Никита Данилин (29-я минута).

В игре против симбирцев в футболках «Мордовии-молодежной» на поле выходили: в первом тайме - Аллахвердиев (Увин, 30), Сарычев (к), Кузин, Кузнецов, Кадыров, Кадеев, Федак, Бояркин, Тимошкин, Гришин, Кульнин; во втором тайме - Увин (Д. Антонов, 60), Н. Антонов, Бекшаев (к), Мухин, Чемарин, Галкин, Ильин, Бухаров, Шамшурин, Давтян, Лошманов. Напомним, что «СШОР-Волга», как и «Мордовия-м», готовится выступать в соревнованиях под эгидой МФС «Приволжье», которые ежегодно стартуют в конце апреля.

Александра ГРЫЗУНОВА