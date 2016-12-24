СТОЛИЦА МОРДОВИИ ПРИНИМАЛА ОТБОР НА ЮНИОРСКУЮ ЕВРОПУ

«Женюсь, какие могут быть игрушки...»
Сколько жителей Мордовии решились в минувшем году вступить в брак и сколько малышей появилось на свет в год Желтой собаки? Какие имена...
Сколько жителей Мордовии решились в минувшем году вступить в брак и сколько малышей появилось на свет в год Желтой собаки? Какие имена...
21-летний житель Саранска Олег Мышадаев признался в жуткой расправе над своей сожительницей, 20-летней Александрой Шапошниковой. Правоохранители...
Зубово-Полянский суд огласил приговор последнему из бригады наркоторговцев, пойманных на поставке в Россию героина на 7 миллионов $
Законопроект о «народных инспекторах» может обострить ситуацию на российских дорогах
Прокурор запросил главным действующим лицам фирмы Захарову и Денисову по 10 лет колонии
У нее это получилось. Встретиться со страшным заболеванием лицом к лицу и победить. В 2016 году жительнице Лямбиря Лилии Волковой успешно была...
Cотрудников саранской «Орбиты» и зубовополянской «Радиодетали» подозревают в получении миллионных откатов
На минувшей неделе в Ижевске состоялось заседание президиума совета Ассоциации финно-угорских народов России. Делегаты прибыли из Карелии,...
В Мордовии закончены все работы по переходу на цифровое телевидение
В России предлагают отменить наказание за вынужденную коррупцию