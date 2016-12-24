СТОЛИЦА МОРДОВИИ ПРИНИМАЛА ОТБОР НА ЮНИОРСКУЮ ЕВРОПУ

С 9 по 15 февраля на базе Лыжно-биатлонного центра в Саранске проходило юниорское первенство России (в статусе отбора на юниорское первенство Европы). В программу соревнований были включены индивидуальные гонки, спринт, смешанные эстафеты и одиночные смешанные эстафеты. Общее число участников - 162 спортсмена из 24 регионов страны.

В индивидуальной гонке у юношей на дистанции 15 км пьедестал составили: Андрей Кричун (Ленинградская область/Саратовская область), Антон Овсянников (Ханты-Мансийский автономный округ) и Илья Новопашин (Тюменская область). У девушек на дистанции 12,5 км сильнее всех выступили: Ксения Жужгова (Тюменская область), Татьяна Воронова (Ханты-Мансийский автономный округ) и Анастасия Гореева (Московская область). Четвертой стала Анастасия Халиуллина (Мордовия/Саратовская область).

В спринтерских гонках у юниоров на дистанции 10 км отличились: Игорь Малиновский (Омская область/Камчатский край), Никита Матвеев (Новосибирская область) и Александр Бектуганов (Пермский край). Наш Кирилл Ануфриев занял 8-е место. У юниорок, пробежавших на лыжах 7,5 км, лучше всех справились со стрельбой: Анастасия Горева (Московская область), Алина Клевцова (Свердловская область) и Ксения Довгая (ХМАО/Югра).

В смешанной эстафете на подиум взошли: сборная Удмуртии (Кристина Егорова, Анастасия Кайшева, Ильназ Мухамедзянов и Александр Мягонький), сборная Тюменской области (Дарья Сидорова, Александра Бацина, Андрей Вьюхин и Степан Парфенов) и сборная Мордовии (Анастасия Халиуллина, Алена Юдина, Николай Димитриев и Кирилл Ануфриев).

В одиночной смешанной эстафете в призовую «тройку» вошли: Татарстан/Башкортостан (Ярослава Первакова и Всеволод Кондрашов), Красноярский край (Екатерина Понеделко и Антон Подзоров) и Ленинградская область/Коми (Юлия Лапина и Евгений Сидоров). На четвертой позиции финишировала команда Татарстан/Мордовия, в составе которой выступали Дарья Отлетаева (Казань) и Никита Крохин (Саранск).