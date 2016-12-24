СЕДОВА И МАЛЬЦЕВ НАЦЕЛЕНЫ НА МЕДАЛИ ЧЕМПИОНАТА МИРА

Подопечные Комплексной СШОР Анастасия Седова и Артем Мальцев включены в состав сборной России, которая уже на этой неделе начнет защищать национальные интересы на взрослом мировом чемпионате. Баталии мундиаля во второй раз в истории будут кипеть в австрийском Зеефельде (впервые это происходило в 1985 году).

Напомним, что самый первый чемпионат мира по лыжным видам спорта состоялся в далеком 1925 году в чешском местечке Янске-Лазне. В 2017 году сильнейшие лыжники планеты соперничали в финском Лахти. Следующий турнир в 2021 году примет немецкий Оберстдорф. В 2023 году почетное право будет предоставлено словенской Планице. При этом наша страна еще ни разу не принимала мировой лыжный форум. В таблице по общему числу завоеванных медалей лидируют норвежцы (324). В активе Финляндии - 195 наград. Лыжники, трамплинщики и двоеборцы Советского Союза, СНГ и России поднимались на пьедестал 167 раз.

Программа ЧМ-2019. 21 февраля - Спринт (свободный стиль). 23 февраля - Скиатлон (15/30 км). 24 февраля - Командный спринт (классический стиль). 26 февраля - Индивидуальная гонка (10 км, классический стиль, женщины). 27 февраля - Индивидуальная гонка (15 км, классический стиль, мужчины). 28 февраля - Эстафета (4 х 5 км, женщины). 1 марта - Эстафета (4 х 10 км, мужчины). 2 марта - Масс-старт (30 км, свободный стиль, женщины). 3 марта - Масс-старт (50 км, свободный стиль, мужчины).

Евгений СУЛЕЙМАНОВ