БУДУЩИЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

Спортзал городского Дворца детского творчества принимал турнир, посвященный Дню защитника Отечества. На татами встречались более 60 юных дзюдоистов из саранских команд ДДТ (тренеры - Владимир Трушкин, Олег Машков), СДЮСШ-4 (тренеры - Сергей Ануфриев, Юрий Абдюнин), «СШОР по дзюдо» (тренер - Давид Гвелесиани), РЦ «ДОД» (тренер - Нина Булычева) и «Кочкурово» (тренер - Юрий Табачников). В качестве почетных гостей на турнир были приглашены заслуженный тренер России Евгений Архипов, мастер спорта СССР Владимир Ширяев и ветеран борьбы дзюдо Сергей Макаров.

В весовой категории до 27 кг быстро и хорошими приемами у всех соперников выиграл Максим Киреев. Вторым стал Даниил Жегалин, третьими - Сергей Чураев и Абдулла Битудеев. В весе до 32 кг лавры призеров примерили Никита Марченко, Антон Прытков, Артем Астафьев и Максим Рябов. Самая упорная схватка прошла в весе до 35 кг. За счет активного приема в насыщенном противостоянии Кирилл Тимонин победил своего одноклубника из ДДТ Егора Калинкина. Бронзовые медали достались Алексею Галочкину и Андрею Кузнецову. Категорию до 38 кг выиграл Даниил Тимащук, конкуренцию которому составили Никита Гужин, Ярослав Ефстифеев и Александр Смолин. В весе до 41 кг отличились Максим Панишев, Сергей Родионов и Тимофей Вишняков. Очень уверенно и технично провел все встречи представитель Кочкурова Александр Занкин (45 кг). Вместе с ними на пьедестал почета поднялись Иван Колгатов, Богдан и Герман Туршатовы. В весе свыше 45 кг чемпионом стал Михаил Осичкин. «Серебро» - у Дениса Хадыева, «бронза» - у Андрея Хрипунова и Ивана Родина.