СБОРНАЯ РОССИИ ОТПРАВЛЯЕТСЯ В БОЛГАРИЮ В СИЛЬНЕЙШЕМ СОСТАВЕ

С 27 февраля по 3 марта болгарский город Руза будет принимать традиционный международный турнир «Дан Колов и Никола Петров». Как отмечается на официальном сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), в соревнованиях примут участие все чемпионы мира 2018 и чемпионы России 2019 года.

За медалями на болгарскую землю отправятся пять представителей нашей республики: Виталий Кабалоев (до 55 кг), Сергей Емелин (до 60 кг), Жамболат Локьяев (60 кг), Артем Сурков (до 67 кг) и Алексей Киянкин (до 67 кг). Выходит, есть основания полагать, что сразу в двух весовых категориях финалы будут «чисто мордовскими».

Наряду с героями ковра из региона-13 под национальными знаменами выступят: Степан Марянян и Марат Гарипов (до 63 кг), Абуязид Манцигов (до 72 кг), Александр Чехиркин и Роман Власов (до 77 кг), Александр Комаров (до 82 кг), Давит Чакветадзе (до 87 кг), Муса Евлоев и Никита Мельников (до 97 кг), Сергей Семенов и Виталий Щур (до 130 кг).

Евгений СУЛЕЙМАНОВ