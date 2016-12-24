ВНУК ГВАРДЕЙЦА ФК «МОРДОВИЯ» ПОПОЛНИЛ РЯДЫ «ГВАРДЕЙЦА»

23 декабря новоиспеченный солдат принял присягу. А днем ранее состоялся товарищеский матч, в котором «Гвардеец» встречался с молодежным составом владимирского «Торпедо», усиленным тремя футболистами основы. Итог встречи - ничья 1:1. Зимой новая команда Ширшикова будет выходить не только на большое поле, но и на мини-футбольный паркет. В сезоне 2018 года «Гвардеец» занял 7-е место в высшем дивизионе чемпионата Владимирской области (при 12 участниках).

Стоит напомнить, что Сергей Ширшиков - внук гвардейца главной команды Мордовии Анатолия Костерина, выступавшего в 1960-1970-е годы за саранские «Спартак» и «Электросвет» в классе «Б» чемпионата СССР (индивидуальные гвардейские показатели «по мастерам» - около 120 матчей, 17 мячей).

Высока вероятность, что к Ширшикову в «Гвардейце» присоединится еще и полузащитник Артем Ящук, выигравший в минувшем летнем футбольном сезоне «бронзу» чемпионата Мордовии в составе зубовской «Плайтерры». От всей души желаем Сергею и Артему успехов и покорения новых высот - как в футболе, так и в воинской службе!