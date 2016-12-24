ВНУК ГВАРДЕЙЦА ФК «МОРДОВИЯ» ПОПОЛНИЛ РЯДЫ «ГВАРДЕЙЦА»

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В Саранске полицейские ликвидировали бордель для гастарбайтеров, работавший по бросовым расценкам
В Саранске полицейские ликвидировали бордель для гастарбайтеров, работавший по бросовым расценкам
Утром в обычную декабрьскую пятницу в коридорах «Мордовской республиканской станции переливания крови» было довольно оживленно. Среди...
Узбекский Отелло погубил беременную жену и пытался свести счеты с жизнью. Теперь ему грозит пожизненное заключение
Заканчивается последняя рабочая неделя 2018 года. Новый год наступает с боем кремлёвских курантов в полночь 31 декабря, и встретить его надо в...
На совещании в горадминистрации начальник Транспортного управления Игорь Белорунов доложил, что частные предприятия общественного транспорта...
Жерар Депардье променял Саранск на Новосибирск
Подполковник ФСБ в отставке - о работе в Германии и действиях современных спецслужб
В Октябрьском суде вынесен приговор бывшему сотруднику дежурной части отдела полиции УМВД по Саранску 38-летнему Александру Гудкову. Он...
При этом стоимость лечения одного онкопациента может доходить до 400 тысяч рублей в месяц
Верховный суд Мордовии отменил приговор 43-летнему директору предприятия «Стерх» Павлу Калашникову. В августе этого года Рузаевский...