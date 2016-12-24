ВЯЧЕСЛАВ ЧАНОВ ПРОИНСТРУКТИРОВАЛ ТРЕНЕРОВ ВРАТАРЕЙ МЦПЮФП «МОРДОВИЯ»

«Незамкнутый круг» художников-авангардистов
Мы все привыкли мыслить стереотипами: женщина должна быть слабой, мужчины не плачут, блондинки - глупые, итальянцы едят только пасту и пиццу…...
Мы все привыкли мыслить стереотипами: женщина должна быть слабой, мужчины не плачут, блондинки - глупые, итальянцы едят только пасту и пиццу…...
В Октябрьском суде вынесен приговор бывшему сотруднику дежурной части отдела полиции УМВД по Саранску 38-летнему Александру Гудкову. Он...
Подполковник ФСБ в отставке - о работе в Германии и действиях современных спецслужб
При этом стоимость лечения одного онкопациента может доходить до 400 тысяч рублей в месяц
На совещании в горадминистрации начальник Транспортного управления Игорь Белорунов доложил, что частные предприятия общественного транспорта...
Узбекский Отелло погубил беременную жену и пытался свести счеты с жизнью. Теперь ему грозит пожизненное заключение
В Ленинском суде Саранска идет рассмотрение громкого дела в отношении 29-летней Алены Косолаповой, которая обвиняется в мошенничестве в особо...
Жерар Депардье променял Саранск на Новосибирск
В Саранске продолжается работа с неплательщиками за жилищно-коммунальные услуги.
Красивые автомобильные номера можно будет купить на специализированных площадках в интернете