ВЯЧЕСЛАВ ЧАНОВ ПРОИНСТРУКТИРОВАЛ ТРЕНЕРОВ ВРАТАРЕЙ МЦПЮФП «МОРДОВИЯ»

Специалисты Межрегионального центра подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия», занимающиеся подготовкой юных вратарей, Дмитрий Волынкин и Ярослав Яшин вместе со старшим тренером нашего Центра по методической работе Владимиром Рокуновым приняли участие во всероссийской научно-практической конференции «Академии тренерского мастерства» в Москве.

Мероприятие на тему «Современные тенденции в тренировке вратарей» было организовано при поддержке Российского футбольного союза (РФС) и Объединения отечественных тренеров по футболу. Одним из тех, кто делился накопленным опытом с профильными специалистами со всех уголков страны, был Вячеслав Чанов - легендарный представитель советской вратарской школы, под зорким оком которого расцвел талант Игоря Акинфеева в ЦСКА.

«Мы получили обширную методическую базу и почерпнули массу полезной информации, - поделился собственными впечатлениями от участия в семинаре тренер МЦПЮФП «Мордовия» по работе с вратарями старших возрастов Дмитрий Волынкин. - Теперь прогрессивные методики необходимо внедрять на практике. Мы возобновили теоретические занятия для наших воспитанников и в ближайшее время снова приступим к тренировочным занятиям в формате отдельной вратарской группы. Постараемся предельно емко и понятно объяснить ребятам, что от них требуется на очередном подготовительном этапе».

Евгений СУЛЕЙМАНОВ