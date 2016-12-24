ЗАСЛУЖЕННЫЕ ВЕТЕРАНЫ НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ ФУТБОЛИСТОВ ЧЕМПИОНАТА МОРДОВИИ

21 декабря в актовом зале Национальной библиотеки имени А.С. Пушкина состоялось чествование победителей, призеров и лауреатов сезона 2018 года в республиканском футболе. Награды и кубки получили лучшие команды, игроки и судьи по итогам чемпионата и первенства Мордовии. Индивидуальные призы наиболее отличившимся футболистам вручали заслуженные ветераны, защищавшие честь Мордовии в 1960-1970-е годы в классе «Б» чемпионата СССР.

Из рук легендарного Юрия Зарубина почетную статуэтку получил лучший бомбардир минувшего чемпионата Мордовии Дмитрий Савочкин («Спартак» Ковылкино). Вратарь Юрий Варвенский поздравил с победой в тренерском опросе голкипера ФК «Плайтерра-Зубова Поляна» Владислава Авдюшкина. Первый воспитанник мордовского футбола, выступавший за рубежом - в чемпионате ГДР, Петр Пискунов вручил приз лучшему защитнику Андрею Догадину («Ватт»). Кумир саранских трибун 1960-х Анатолий Костерин напутствовал на новые свершения лучшего полузащитника Михаила Якушкина (играющего тренера «Ватта»). Лучший нападающий Айрат Баймашев (МГУ) был отмечен Геннадием Чиконаковым.

В награждении также приняли участие и другие ветераны мордовского футбола - Валерий Привиденцев, Владимир Завьялов, Федор Татюшев и Юрий Сиротин. Прославленные мастера кожаного мяча вручали медали подрастающему поколению - ребятам, победившим в первенстве Мордовии среди детских и юношеских команд. Лучшими арбитрами 2018 года были признаны Александр Крюков, Елена Иванова и Ольга Солуянова.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ