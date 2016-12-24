ЗАСЛУЖЕННЫЕ ВЕТЕРАНЫ НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ ФУТБОЛИСТОВ ЧЕМПИОНАТА МОРДОВИИ

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Представители власти и бизнеса обсудили вопросы реализации в Мордовии национальных проектов
Представители власти и бизнеса обсудили вопросы реализации в Мордовии национальных проектов
Верховный суд Мордовии отменил приговор 43-летнему директору предприятия «Стерх» Павлу Калашникову. В августе этого года Рузаевский...
При этом стоимость лечения одного онкопациента может доходить до 400 тысяч рублей в месяц
Жерар Депардье променял Саранск на Новосибирск
В Саранске полицейские ликвидировали бордель для гастарбайтеров, работавший по бросовым расценкам
Красивые автомобильные номера можно будет купить на специализированных площадках в интернете
В Ленинском суде Саранска идет рассмотрение громкого дела в отношении 29-летней Алены Косолаповой, которая обвиняется в мошенничестве в особо...
В воскресенье в Саранске в зале РДК состоялся гала-концерт XXII Республиканского фестиваля народного творчества «Шумбрат, Мордовия!». Это...
Утром в обычную декабрьскую пятницу в коридорах «Мордовской республиканской станции переливания крови» было довольно оживленно. Среди...
Столица Мордовии вступает в следующий год с бюджетом в 5 миллиардов рублей