АТЮРЬЕВо И ИНСАР ПРЕУСПЕЛИ В НИЖНЕМ ЛОМОВЕ

«Из-за Косолаповых мой муж получил в 2014 году инфаркт»
В Ленинском суде Саранска идет рассмотрение громкого дела в отношении 29-летней Алены Косолаповой, которая обвиняется в мошенничестве в особо...
В Ленинском суде Саранска идет рассмотрение громкого дела в отношении 29-летней Алены Косолаповой, которая обвиняется в мошенничестве в особо...
Чемпионат России по фигурному катанию должен был стать ареной звездного противостояния - Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Но на подиум в...
Утром в обычную декабрьскую пятницу в коридорах «Мордовской республиканской станции переливания крови» было довольно оживленно. Среди...
Представители власти и бизнеса обсудили вопросы реализации в Мордовии национальных проектов
При этом стоимость лечения одного онкопациента может доходить до 400 тысяч рублей в месяц
В Октябрьском суде вынесен приговор бывшему сотруднику дежурной части отдела полиции УМВД по Саранску 38-летнему Александру Гудкову. Он...
«ВC» по традиции вспомнил самые яркие и запоминающиеся события уходящего года
Столица Мордовии вступает в следующий год с бюджетом в 5 миллиардов рублей
Дерзкий расстрел в центре Саранска, случившийся 4 декабря, заставил горожан вспомнить лихие времена криминальных войн, когда выстрелы на улицах...
Подполковник ФСБ в отставке - о работе в Германии и действиях современных спецслужб