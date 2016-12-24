АТЮРЬЕВо И ИНСАР ПРЕУСПЕЛИ В НИЖНЕМ ЛОМОВЕ

Как сообщает паблик «Хоккей Мордовии 2018» в социальной сети «ВКонтакте», сразу две команды из нашей республики приняли участие в открытом турнире «Ломовская шайба» среди юношей 2004 - 2005 годов рождения. Захватывающие баталии кипели в ледовом дворце спорта «Черемушки» Нижнеломовского района Пензенской области.

Чемпионские лавры примерили юные хоккеисты из Атюрьева. На второй итоговой позиции - мальчишки из ХК «Инсар». Бронзовые награды завоевали хозяева соревнований - команда с названием «Волки». Соперниками озвученных призеров также были «Кристалл» из Сердобска и «Юность» из Наровчата. Памятной статуэткой «Лучший вратарь» был награжден инсарец Максим Большаков. Лучшим нападающим турнира признали атюрьевца Дмитрия Надина.