ВЕРНУЛИСЬ В «ДВОЙКУ» ЛИДЕРОВ

«Мордовия» обошла «Чебоксары»

Хоккеисты «Мордовии» дважды победили в Орске, что позволило им вернуть утраченную вторую позицию в таблице. Вершина, скорее всего, уже недосягаема. Ведь вряд ли такая команда, как «Ростов», способна растерять по ходу третьего круга преимущество в 14 очков. Но факт того, что наша команда вновь находится выше ближайших географических соседей по турниру, безусловно, радует. Свои заключительные матчи уходящего 2018 года «Мордовия» проведет в Кургане. В ближайший четверг станет известно, каким будет календарь второго этапа, предваряющего собой плей-офф.

«Обе игры сложились напряженно, - подытожил главный тренер ХК «Мордовия» Юрий Воробьев. - В этот раз забили семь, в первой игре - четыре, но по напряжению я не думаю, что была большая разница. Могу сказать, что достигнутыми результатами мы довольны, а вот качеством игры не совсем. У нас перед поездкой возник форс-мажор - отравление. Хоккеисты сами нашли себе проблему. В общем, в совокупности все сложилось положительно. Могло быть хуже. Недонастрой на молодежь в составе соперника?! Ни в коем случае. Во-первых, расслабленный игрок - это прямой путь к травме. Ну, и видно, что у молодых есть перспектива роста - подняться в первую команду. Самоотдача и мотивация у этих ребят серьезные. Своих игроков мы заранее предупреждали об этом».

«Играем в три пятерки. Моментов у нас много, а вот с реализацией проблема, - посетовал наставник уральцев Виталий Казарин. - В первой игре реализовали два момента. В повторной встрече могли забить в первом периоде пару железных шайб. Произойди это, и игра развернулась бы совсем по-другому. Но, увы, все сложилось совершенно иначе. Немного вратари не подтащили. В целом же наши ребята очень стараются, бьются в каждом матче. Почти все выкладываются по максимуму. Конечно, есть ошибки. Однако от этого, как говорится, никуда не денешься».

«ЮЖНЫЙ УРАЛ-МЕТАЛЛУРГ» Орск - ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - 2:4 (0:1, 2:3, 0:0)

Шайбы: 0:1 - Пьянов (Филин, 14:24), 0:2 - Брыкин (Колычев, 24:25, +1), 0:3 - Юнышев (Ахметзянов, Брыкин, 33:26), 1:3 - Гущин (Тявин, Залалутдинов, 34:20), 1:4 - Юнышев (Горячев, Брыкин, 35:57), 2:4 - Тявин (Гущин, 36:23).

ХК «Мордовия»: Попков, Брыкин - Ситнов, Колычев - Елагин - Субботин, Цицаров - Горячев, Бадрутдинов - Ахметзянов - Юнышев, Мусалимов - Беркутов, Дзедаев - Гриф - Абозин, Петраков - Добросердов, Филин - Бакулин - Пьянов.

«Южный Урал-Металлург»: Лугинин, Цыкало - Крупенко, Залалутдинов - Тявин - Гущин, Белов - Аладинский, Левицкий - Репин - Трошин, Салагубов - Гибадулин, Е. Репин - Додонов - Сергиенок, Радионов - Сагайдак, Мизюгин - Колесников - Телеш.

Штрафное время: «Южный Урал-Металлург» 8 (2+6+0) - ХК «Мордовия» 6 (0+4+2).

22 декабря. Орск. Дворец спорта «Юбилейный». 368 зрителей.

«ЮЖНЫЙ УРАЛ-МЕТАЛЛУРГ» Орск - ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - 1:7 (0:2, 1:2, 0:3)

Шайбы: 0:1 - Елагин (Абозин, Петраков, 03:39), 0:2 - Елагин (Колычев, 12:15), 0:3 - Елагин (Брыкин, Колычев, 25:30), 0:4 - Бадрутдинов (Горячев, 29:12), 1:4 - Трошин (Додонов, 36:41), 1:5 - Филин (Бакулин, Петраков, 44:07), 1:6 - Закурин (Ситнов, Гриф, 46:10), 1:7 - Пьянов (Дзедаев, Гриф, 59:59).

ХК «Мордовия»: Евдокимов, Брыкин - Кружилин, Колычев - Елагин - Абозин, Цицаров - Горячев, Бадрутдинов - Ахметзянов - Юнышев, Петраков - Добросердов, Филин - Бакулин - Пьянов, Ситнов - Беркутов, Закурин - Гриф - Абозин.

«Южный Урал-Металлург»: Лугинин, Цыкало - Крупенко, Залалутдинов - Тявин - Гущин, Белов - Аладинский, Левицкий - Репин - Трошин, Салагубов - Гибадулин, Е. Репин - Додонов - Сергиенок, Радионов - Сагайдак, Мизюгин - Колесников - Телеш.

Штрафное время: «Южный Урал-Металлург» 6 (2+0+4) - ХК «Мордовия» 4 (2+2+0).

23 декабря. Орск. Дворец спорта «Юбилейный». 436 зрителей.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ, фото Юрия ГЛЕБОВА