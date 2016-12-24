«ВАЛДО КЕЧЕ» - СВЕТЛЫЙ КУБОК

В столице Мордовии состоялся VII Межрегиональный детский финно-угорский турнир «Валдо кече». Побороться за «Светлый кубок» приезжали 16 команд из 14 регионов России, на территории которых проживают финно-угорские народы. Мордовия и Марий Эл были представлены двумя командами (в том числе сформированными из воспитанников интернатских учреждений, включенных в благотворительный проект РШФ «Шахматы в детский дом»).

Ямало-Ненецкий автономный округ представляли ребята с ограниченными возможностями здоровья. Всего на турнире сыграли 64 юных шахматиста. В первый день состязаний прошел сеанс одновременной игры. Своим мастерством с ребятами делился международный гроссмейстер из Тольятти Павел Скачков.

Основу сборной Мордовии составили спортсмены «Спортивно-адаптивной школы имени Евгения Швецова сурдлимпийского и паралимпийского резерва» Алсу Романова, Александр Макаревский и Владислав Евстифейкин. Каждый из них одержал по несколько побед в своих партиях. Итог выступления - «серебро» среди интернатских учреждений. В личном зачете наиболее успешно выступила Алсу Романова, набравшая шесть очков из семи возможных.