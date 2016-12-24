БИТВЫ С БЛИЖАЙШИМИ СОСЕДЯМИ

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Красивые автомобильные номера можно будет купить на специализированных площадках в интернете
Красивые автомобильные номера можно будет купить на специализированных площадках в интернете
На совещании в горадминистрации начальник Транспортного управления Игорь Белорунов доложил, что частные предприятия общественного транспорта...
Мы все привыкли мыслить стереотипами: женщина должна быть слабой, мужчины не плачут, блондинки - глупые, итальянцы едят только пасту и пиццу…...
Дерзкий расстрел в центре Саранска, случившийся 4 декабря, заставил горожан вспомнить лихие времена криминальных войн, когда выстрелы на улицах...
Подполковник ФСБ в отставке - о работе в Германии и действиях современных спецслужб
Узбекский Отелло погубил беременную жену и пытался свести счеты с жизнью. Теперь ему грозит пожизненное заключение
Верховный суд Мордовии отменил приговор 43-летнему директору предприятия «Стерх» Павлу Калашникову. В августе этого года Рузаевский...
Чемпионат России по фигурному катанию должен был стать ареной звездного противостояния - Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Но на подиум в...
Утром в обычную декабрьскую пятницу в коридорах «Мордовской республиканской станции переливания крови» было довольно оживленно. Среди...
В Октябрьском суде вынесен приговор бывшему сотруднику дежурной части отдела полиции УМВД по Саранску 38-летнему Александру Гудкову. Он...