БИТВЫ С БЛИЖАЙШИМИ СОСЕДЯМИ

22 декабря в Саранске состоялся открытый Кубок Мордовии. Наряду с хозяевами соревнований призовой фонд турнира оспаривали представители Пензенской и Нижегородской областей. Соперничество проходило в упражнении «501». Фамилии победителей и призеров - перед вами.

Мужской парный разряд. 1. Ермошин и Трошин (Пензенская область). 2. Монахов и Киселев (Пензенская область). 3. Хапугин и Паршенков (Мордовия). 3. Жуков и Спирягин (Пензенская область). Женский парный разряд. 1. Балашова и Афонина (Мордовия). 2. Сюзюкина и Болдакова (Пензенская область). 3. Горская и Козлова (Мордовия). 3. Куликова и Моисеева (Нижний Новгород и Пензенская область). Мужской одиночный разряд. 1. Василий Киселев (Пензенская область). 2. Владимир Жуков (Пензенская область). 3. Сергей Паршенков (Мордовия). 3. Андрей Слугин (Мордовия). Женский одиночный разряд. 1. Валентина Сюзюкина (Пензенская область). 2. Ксения Моисеева (Пензенская область). 3. Людмила Балашова (Мордовия). 3. Валерия Болдакова (Пензенская область).