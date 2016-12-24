ДВАДЦАТЬ МЕДАЛЕЙ ИЗ ПЕНЗЫ

Пловцы спортивного центра «Старт» завоевали 20 медалей на межрегиональных соревнованиях на призы детской лиги плавания «Поволжье», проходивших с 21 по 23 декабря в Пензе. На водяных дорожках дворца спорта «Буртасы» выступали юные спортсмены со всех уголков нашей страны, а также из Франции, Израиля и Белоруссии.

Представители Мордовии завоевали 8 медалей высшей пробы, одна из которых была добыта в эстафете. В дополнение к этому в общекомандную копилку было положено 9 серебряных и 3 бронзовые награды. Особо преуспел саранский пловец Илья Кайшев, побивший сразу несколько рекордов данных соревнований. Специалисты выразили мнение, что результаты 11-летнего пловца еще долго никто не сможет превзойти.

Победителями турнира стали: Яна Белявая (100 метров баттерфляем), Дамир Ипкаев (200 метров вольным стилем), Илья Кайшев (50, 100 и 200 метров брассом, 200 метров комплексом), Ульяна Ямашкина (200 м вольным стилем), Екатерина Егоркина, Роман Винокуров, Софья Сяфукова, Артем Артаев, Яна Белявая, Даниил Самсонов, Маргарита Гуменчук, Дамир Ипкаев (смешанная эстафета 8 х 50 метров комплексом).

Обладателями серебряных медалей стали Артем Артаев (50 и 200 метров брассом), Яна Белявая (200 и 400 метров комплексом), Маргарита Гуменчук (400 метров вольным стилем), Екатерина Егоркина (50 и 100 метров на спине), Дамир Ипкаев (100 метров вольным стилем), Ульяна Ямашкина (400 метров вольным стилем), Артем Артаев (100 метров брассом), Ярослав Цыплаков (50 и 100 метров на спине).

Евгений СУЛЕЙМАНОВ