ДВАДЦАТЬ МЕДАЛЕЙ ИЗ ПЕНЗЫ

Саранский триумф юниорок Тутберидзе
Чемпионат России по фигурному катанию должен был стать ареной звездного противостояния - Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Но на подиум в...
Чемпионат России по фигурному катанию должен был стать ареной звездного противостояния - Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Но на подиум в...
При этом стоимость лечения одного онкопациента может доходить до 400 тысяч рублей в месяц
В Саранске полицейские ликвидировали бордель для гастарбайтеров, работавший по бросовым расценкам
Представители власти и бизнеса обсудили вопросы реализации в Мордовии национальных проектов
Мы все привыкли мыслить стереотипами: женщина должна быть слабой, мужчины не плачут, блондинки - глупые, итальянцы едят только пасту и пиццу…...
На совещании в горадминистрации начальник Транспортного управления Игорь Белорунов доложил, что частные предприятия общественного транспорта...
Подполковник ФСБ в отставке - о работе в Германии и действиях современных спецслужб
В Октябрьском суде вынесен приговор бывшему сотруднику дежурной части отдела полиции УМВД по Саранску 38-летнему Александру Гудкову. Он...
Красивые автомобильные номера можно будет купить на специализированных площадках в интернете
Заканчивается последняя рабочая неделя 2018 года. Новый год наступает с боем кремлёвских курантов в полночь 31 декабря, и встретить его надо в...