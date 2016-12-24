САРАНСКИЙ «ЛЕГИОН» ЗАВОЕВАЛ «СЕРЕБРО» КЛУБНОГО ЧЕМПИОНАТА МИРА

В иранском городе Ардабил состоялся клубный чемпионат мира, на котором под российским флагом выступала саранская команда «Легион». Представителям мордовской школы борьбы довелось завоевать серебряные награды. В финале сильнее оказались хозяева ковра из клуба «Бимех Рази», победившие со счетом 8:2.

На предварительной стадии клуба «Легион» взял верх над оппонентами из Грузии (7:3), Киргизии (10:0), Украины (8:2), а также из второго иранского клуба (6:4). Честь нашей страны и нашей республики защищали Виталий Кабалоев (до 55 кг), Ильдус Ямуков (до 60 кг), Жамболат Локьяев (до 63 кг), Максим Сурков (до 67 кг), Денис Муртазин (до 72 кг), Дмитрий Петайкин (до 77 кг), Гаджимурад Джалалов (до 82 кг), Евгений Салеев (до 87 кг), Мурат Локьяев (до 97 кг) и Василий Паршин (до 130 кг). Остается добавить, что клубным чемпионом мира в составе «Бимех Рази» стал 23-летний заслуженный мастер спорта из России Сергей Семенов (уроженец Тулы).

Тем временем официальный сайт Объединенного мира борьбы утвердил рейтинговые турниры, а также опубликовал новую систему распределения рейтинговых очков. Главные изменения коснулись чемпионатов мира. Если раньше за «золото» мундиаля начислялось 25 баллов, то отныне их будет в два раза больше - 50 (то есть финалистам чемпионата мира практически гарантирован посев на олимпийском турнире в том случае, если они будут там бороться).

За победу на континентальных форумах борцы по-прежнему будут получать по 12 очков. Рейтинговые баллы индивидуальны для каждого борца, а не для страны. В число рейтинговых соревнований по греко-римской борьбе вошли турниры в хорватском Загребе, венгерском Дьере, итальянском Сассари, а также Кубок Олега Караваева, проводящийся в Минске. В рейтинговых турнирах, как и на континентальных чемпионатах, лицензионных турнирах, чемпионатах мира и Олимпийских играх, не будет двухкилограммового провеса (ни в первый, ни во второй день).

Евгений СУЛЕЙМАНОВ