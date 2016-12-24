САРАНСКИЙ «ЛЕГИОН» ЗАВОЕВАЛ «СЕРЕБРО» КЛУБНОГО ЧЕМПИОНАТА МИРА

Мордовия-2018
«ВC» по традиции вспомнил самые яркие и запоминающиеся события уходящего года
«ВC» по традиции вспомнил самые яркие и запоминающиеся события уходящего года
Жерар Депардье променял Саранск на Новосибирск
Мы все привыкли мыслить стереотипами: женщина должна быть слабой, мужчины не плачут, блондинки - глупые, итальянцы едят только пасту и пиццу…...
При этом стоимость лечения одного онкопациента может доходить до 400 тысяч рублей в месяц
Чемпионат России по фигурному катанию должен был стать ареной звездного противостояния - Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Но на подиум в...
В Саранске полицейские ликвидировали бордель для гастарбайтеров, работавший по бросовым расценкам
Дерзкий расстрел в центре Саранска, случившийся 4 декабря, заставил горожан вспомнить лихие времена криминальных войн, когда выстрелы на улицах...
Верховный суд Мордовии отменил приговор 43-летнему директору предприятия «Стерх» Павлу Калашникову. В августе этого года Рузаевский...
Подполковник ФСБ в отставке - о работе в Германии и действиях современных спецслужб
Утром в обычную декабрьскую пятницу в коридорах «Мордовской республиканской станции переливания крови» было довольно оживленно. Среди...