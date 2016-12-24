Саранский триумф юниорок Тутберидзе

Чемпионат России по фигурному катанию должен был стать ареной звездного противостояния - Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Но на подиум в Саранске поднялись 14-15-летние юниорки. Все подробности красивейшего спортивного первенства страны - в нашем материале.

Женские «разборки»

Фигурное катание бьет все рейтинговые рекорды, его активно транслируют крупнейшие федеральные каналы России. В Саранск посмотреть битву за чемпионство приехали в том числе японские журналисты. Особенно много было их, естественно, на женском катании. Примечательно, что в Японии в это же время проходил национальный чемпионат. Но у наших фигуристок болельщики есть во всех странах мира, что уж говорить про Японию, где это вид спорта № 1.

За первые три места, которые дают право представлять страну на международных соревнованиях, боролись олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, не раз попадавшая в призы на чемпионатах России Мария Сотскова, плюс юниорки, имеющие в своем арсенале четверные прыжки и выигрывавшие в своей категории все турниры подряд. И это еще не было Елизаветы Туктамышевой, не приехавшей в Саранск из-за воспаления легких.

Открывать женский турнир по жребию выпало Марии Сотсковой. Фигуристы не любят выступать первыми, принято считать, что первым номерам судьи придерживают оценки. Однако Мария допустила ошибки и получила низкие для себя 65,73 балла. Выступавшая следом Александра Трусова откатала без ошибок - и сразу на табло 74,96 балла. 74 балла набрали и другие ученицы Этери Тутберидзе - Алёна Косторная и Анна Щербакова. Но как только на льду появилась Алина Загитова, зал взорвался бурными аплодисментами. В зале было много плакатов, посвященных Алине. И олимпийская чемпионка зажгла на саранском льду, у нее получилось все, как итог - оценки выше 80 баллов. А столько игрушек после выступления не кидали ни одной фигуристке! Особенно поразил огромный медведь, которого со льда уносили сразу четыре девочки. Все ждали, чем ответит своей основной конкурентке Евгения Медведева. И Женя смогла удивить, но, к сожалению, со знаком минус. «Тоска» стала для нее тоской. Сорванный каскад и падение лишили спортсменку шансов на чемпионство. Но зрители любят Женю, и пока она ждала оценки за выступление, зал не переставал аплодировать ей. На лед полетело множество игрушек и цветов, и все же после короткой она всего лишь 14-я.

В ходе жеребьевки следующей, произвольной программы Медведева кусала губы. Как только узнала свой номер, сразу ушла. Но буквально через пару часов она вышла в прямой эфир в инстаграме: «Честно говоря, мы с Брайаном были немножечко в шоке от того, как реагировали трибуны. Я такого никогда в жизни не видела. Я такой человек, который любит говорить много слов поддержки, благодарности, но сейчас я, наверное, хочу сказать только единственное слово: «Спасибо». Как бы ни закончился сегодняшний день, серьезно, сегодня я приобрела веру в себя. Веру в то, что все будет хорошо, потому что с такой поддержкой, которую вы мне, ребята, даете, плохо быть не может. Поэтому я абсолютно уверена, что со всем справлюсь. Я бы не хотела говорить: «Переживайте за меня дальше, болейте». Просто спасибо вам. Вы - моя жизнь». Женя не смогла скрыть слез...

На следующий день Евгения закрывала выступление первой группы. Ошеломительная поддержка трибун сопровождала Медведеву все выступление. Татьяна Тарасова, как и во время выступления Ковтуна, сняла комментаторские наушники и смотрела стоя, сжимая кулачки. Женя каталась, отдавая всю себя, но все же упала на тройном тулупе, хотя все остальное выполнила без ошибок. Как только смолкла музыка, на лед полетели сотни роз. Если быть точнее - не менее 500, это болельщики Жени устроили флешмоб для поддержки фигуристки, они раздавали розы всем, кто хочет ее поддержать. Вместе с цветами на лед бросали игрушки, конфеты. И все это под нескончаемые аплодисменты. Евгению просто искупали в любви. Тренер Медведевой Брайан Орсер был поражен такой поддержкой. Он медленно обводил взглядом собравшихся зрителей, словно выискивая хотя бы одного человека, который бы не аплодировал его подопечной. Напрасно, Женя - королева льда, королева сердец. Наверное, канадский тренер впервые по-настоящему осознал, кто такая для России Женя Медведева, как ее любят и поддерживают и какая это ответственность быть ее наставником. Медведева получила высокие оценки - 143,66 балла. Но впереди еще была группа сильнейших.

А вот у Алины Загитовой не пошла произвольная, она ее просто провалила, набрав 131,41 балла. Зрители поддержали и Алину, бросив ей огромное количество красных сердец, цветов. Овации ничуть не уступали тем, что были адресованы Медведевой. Зрители в Саранске ценят обеих фигуристок, и это правильно. Войны ни к чему хорошему не приводят. В итоге у Алины пятое место, у Евгении - седьмое. Результат феноменальный: самые прославленные фигуристки России - без медалей!

Юниорский пьедестал

Но кто же герои, кто обошел всех? Знакомьтесь, это юные звезды Этери Тутберидзе и Сергея Дудакова: Анна Щербакова, Александра Трусова и Алёна Косторная. Именно в таком порядке они заняли места на чемпионате России. В активе первых двух есть четверные прыжки. Но, несмотря на триумф, на чемпионат Европы и мира в этом году им дорога закрыта - не подходят по возрасту, им по 14-15 лет!

На пресс-конференции они сказали, что очень обидно остаться без крупных международных стартов из-за возрастного критерия. Вообще эти девочки-хохотушки не боятся авторитетов. После вопроса журналиста «ВС», какие чувства они испытывают, обыгрывая именитых соперниц, девочки даже немного растерялись.

- Никаких эмоций по этому поводу не испытываю, - говорит новая чемпионка России Анна Щербакова. - Мне приятно, что я выполнила свою программу. Уезжаю из Саранска с радостными чувствами. Не ожидала выиграть соревнование.

После такого исхода соревнований разгорелись жаркие споры, стоит ли допускать 14-летних девочек до взрослого чемпионата России. Тем не менее это не отменяет абсолютно заслуженных высоких баллов для юниорок. На чемпионат Европы в Минск в составе сборной России поедут Станислава Константинова, Алина Загитова и Софья Самодурова, которые заняли 4, 5 и 6 места соответственно. Запасные: Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева.

«В Саранске очень приветливые люди»

Нельзя не отметить, что Алена Косторная завоевывает «бронзу» чемпионата страны уже во второй раз подряд. Год назад она уступила Алине Загитовой и Марии Сотсковой. Сейчас пропустила вперед своих подруг по группе Тутберидзе. Алена перед показательными выступлениями согласить ответить на несколько вопросов «ВС».

- Алена, в прошлом году вы сказали, что «бронза» чемпионата России явилась для вас приятной неожиданностью. Что скажете про эту бронзовую награду?

- В этом году я понимала, что при чистом исполнении своей программы, выполнении своего максимума у меня есть шанс попасть на подиум. Я старалась справиться с поставленной задачей, и у меня это получилось. Не могу сказать, что очень рада этой «бронзе». Я стараюсь каждый год улучшать свои результаты, а тут получилось, что я стою на месте.

- Но ведь в этом году вы обыграли олимпийскую чемпионку Алину Загитову!

- У Алины просто не получился прокат. Я не знаю, что произошло, может быть, травма какая-нибудь или неправильно настроилась… Не буду говорить за Алину, ну просто не получилось у нее…

- У вас такое мягкое скольжение, некоторые его сравнивают со скольжением Каролины Костнер. Как вы этого добиваетесь?

- Наверное, в этом заслуга моих тренеров - как первого, так и сегодняшней команды. Скорее даже большей частью нынешних тренеров. Я просто катаюсь в свое удовольствие. Если тебе это нравится, то это понравится и публике.

- Вы во второй раз приезжаете в Саранск. Успели где-нибудь побывать?

- Город я видела только из окна такси. В целом мне здесь понравилось, в Саранске очень приветливые люди. Можно спросить у любого человека, где что найти, они тебе и расскажут, и покажут, и объяснят. Сейчас это большая редкость, когда люди в городе так подробно отвечают, стараются помочь.

- Чтобы добиваться результатов, надо много тренироваться. А как отдыхает Алена Косторная? Ходите в кино? Прогуливаете ли школу?

- Школу я не прогуливаю! У меня немного другая система обучения. Я беру задания по предметам, а в конце семестра их сдаю. Много свободного времени у меня было летом, пока мы были в Новогорске. Мы там жили и домой не возвращались. Поэтому выходной был полностью свободным. Я могла и в торговый центр съездить, и в кино сходить, и какие-то дела свои переделать. Но в этом году у меня ОГЭ (Алена учится в 9 классе - прим. ред.), поэтому в свободное время я учусь. Времени на отдых у меня нет.

- Скоро Новый год. В вашей семье есть традиции, которые вы соблюдаете каждый год?

- Мы всей семьей, со всеми родственниками собирались на даче праздновать. У меня 8 братьев - не родных, двоюродных, дядей… И раньше мы справляли вместе. Но в этом году так получилось, что я на Новый год улетаю в Австрию с Дашей Павлюченко.

- Расскажите, какие книги вы читаете?

- Я очень люблю Агату Кристи, Шекспира. Иногда читаю литературу вне школьной программы. Мне нравятся книги наподобие «Гарри Поттера», главное, чтобы в произведении была интрига.

- Любимый музыкальный исполнитель?

- Такого нет. Меня можно назвать меломаном.

- Какое блюдо ваше любимое?

- Я очень люблю шоколад, - немного замешкалась с ответом Алена. - И ем его достаточно часто.

Триумфальное возвращение Ковтуна

Это был интересный чемпионат с точки зрения интриги. Еще до начала соревнований стало известно, что на тренировке в Саранске Сергей Воронов получил травму и не сможет принять участие в турнире. А ведь он был одним из претендентов на чемпионство. Но сюрпризов и зрителям, и судьям хватило. В Саранске все увидели нового Максима Ковтуна, возмужавшего, повзрослевшего, осмысленного. Максим уже приезжал в Саранск несколькими годами ранее, и сейчас это был совершенно другой человек. Максим Павлович, как он сам себя называет в одной известной соцсети, стал первым после проката короткой программы. Второе место было у Михаила Коляды, причем спортсмен выступал не в самом лучшем состоянии, однако, по его словам, у него не было мыслей о снятии с чемпионата России. А вот Константин Милюков неожиданно для многих после короткой программы занял третью строчку, опережая Александра Самарина.

Несколько слов об Александре Самарине. Он, как, впрочем, Ковтун и Коляда, приезжает в Саранск не в первый раз. В анкете перед чемпионатом России он написал, что любимым городом для него является именно Саранск. В своей произвольной Александр бился за каждый прыжок, и зрители это оценили, поддерживали. По окончании выступления спортсмен поклонился публике и после выхода со льда даже не смог сдержать слез. На пресс-конференции Самарин сказал, что во время выступления почувствовал единение со зрителем, и это ему очень понравилось.

- Спасибо публике, она невероятная, обожаю здесь выступать, - сказал фигурист. - Расстроен, что не получилось порадовать в полной мере и показать чистое катание, но я боролся, старался.

На произвольную программу Максим Ковтун выходил как на последний бой. Татьяна Тарасова, работавшая на чемпионате комментатором для Первого канала, перед выступлением Максима сняла наушники и встала. Все то время, пока Максим был на льду, заслуженный тренер так эмоционально поддерживала спортсмена, словно сама каталась вместе с ним. И ее любимец оправдал ожидания. Ковтун в четвертый раз стал чемпионом страны. А вот о проваленном прошлом сезоне Максим говорить отказался.

- Это был ад, - сказал чемпион страны. - В моей жизни друг за другом произошли трагические события, которые полностью перевернули мою жизнь. Подробнее рассказывать не буду, не время еще. Может быть, вы все узнаете, когда закончу выступления. Хочу сказать большое спасибо всем, кто меня поддержал. Я же буду стараться кататься так, чтобы у вас было меньше волнений за меня: справится с прокатом - не справится.

Михаил Коляда, поднявшийся на вторую ступеньку пьедестала, был немногословен. У него много чего не получилось, но он, как и бронзовый призер чемпионата Александр Самарин, бился за каждый элемент, каждый прыжок, отдал на льду все силы. Наверное, именно такие медали и ценятся больше всего. Что ж, пожелаем всем нашим парням успехов на чемпионате Европы в Минске.

Самарская пара впервые на пьедестале

Турнир по спортивным танцам проходил в четверг и пятницу последним видом программы и заканчивался в половине одиннадцатого ночи! Фавориты - Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро - подтвердили статус лидеров и по итогам первого дня выступлений заняли места именно в таком порядке. Не откроем ни для кого Америки, но основная битва велась за третье место, за «золото» и «серебро» боролись практически две пары. Позднее спортсмены скажут журналистам, что еще не до конца отошли от финала Гран-при в Канаде, акклиматизация далась им всем нелегко. А Тиффани и вовсе поведала, что впервые выспалась за несколько дней именно в Саранске. Однако силы для борьбы у них с Джонатаном есть. Вообще эта пара очень интересная, яркая, по словам коллег, с ними приятно беседовать на разные темы. Но в произвольной программе у этой колоритной пары все пошло не так. У них мало что получилось, и в результате - они лишь седьмые в итоговом протоколе! А все развязавшийся шнурок…

Журналисты «ВС» договаривались с Тиффани и Джонатаном об интервью после их произвольной, но из-за кошмарного проката ребята очень расстроились, отменили встречу и уехали из города. Ну что ж, побеседуем в следующий раз. Да, тренерским советом они включены в состав сборной, но только как вторая запасная пара.

Свято место пусто не бывает, и на третью ступень пьедестала поднялись Софья Евдокимова и Егор Базин. Кстати, впервые спортивная пара из Самарской области оказалась в тройке чемпионата России. Что касается Александры Степановой и Ивана Букина, то они всегда являются фаворитами. Чистота проката зависит только от них самих. В этой паре впечатляет драйв, с которым ребята катаются. Порой возникает ощущение, что Иван просто получает удовольствие от проката, от музыки, и зрители это видят, чувствуют и поддерживают. В Саранске они стали вторыми. Виктория Синицина и Никита Кацалапов не оставили им ни единого шанса. Их красиво исполненная история любви - трогательная и нежная - не оставила зрителей и судей равнодушными. Именно они - чемпионы страны в спортивных танцах.

Конкуренция в парах

Интриги в парах за первые два места также не получилось. Да, лед скользкий, да, упасть может каждый, но лидеры этого вида фигурного катания настолько приучили к своим хорошим прокатам, что волнения за них минимальны. Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Наталья Забияко и Александр Энберт уже несколько лет выступают на стабильно высоком уровне. Чемпионат России в Саранске не стал исключением. Ребята заняли два первых места. Хотя не стоит почивать на лаврах, в спину им дышат голодные до больших побед недавние юниоры Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина/Александр Галлямов. И все они выступили весьма достойно. Особенно хочется отметить пару легендарной Тамары Москвиной - Бойкову-Козловского. Они настолько вдохновенно, эмоционально откатали произвольную программу «Щелкунчик» под музыку Чайковского, что сняли какие-либо вопросы о третьем месте. Поздравляем ребят с бронзовой медалью!

На пресс-конференции спортсмены рассказали, что довольны своим выступлением на чемпионате России. Дмитрий Козловский заметил, что попасть в сборную России для выступления на чемпионатах Европы и мира очень тяжело, конкуренция настолько велика, что каждая маленькая ошибка может лишить тебя пьедестала.

- Раньше было не легче! - не согласился Владимир Морозов, победитель ЧР в Саранске. - Когда мы с Женей переходили из юниоров во взрослые, конкуренция в нашей стране была еще жестче. С нами в одно время катались Максим Траньков и Татьяна Волосожар, Ксения Столбова и Федор Климов, Юко Кавагути и Александр Смирнов, Вера Базарова и Юрий Ларионов. Так что нам в сборную пробиться было еще труднее!

Ставшие вторыми Забияко и Энберт отметили, что довольны своей произвольной программой.

- Рады, что исправили недочеты после Финала Гран-при, - говорит Александр. - В Саранске нас очень тепло встречали болельщики. Мы постарались откататься более открыто, более свободно, с посылом для зрителей и судей. Надеюсь, это заметно. Мы будем стараться идти дальше и прибавлять в технике, катании. Чувствуем в себе силы. В этом сезоне это получится!

Пельмени для Медведевой

Все фигуристы, принимавшие участие в чемпионате России, отмечали невероятную поддержку публики, которая горячо встречала выступления абсолютно каждого спортсмена. Каждый участник чемпионата страны получил большую порцию аплодисментов и зрительского тепла. Слова благодарности говорила и Татьяна Тарасова.

Однако не обошлось и без казусов. Евгения Медведева во время очередного прямого эфира в инстаграме рассказала о необычном подарке, который ей сделали болельщики после выступления: «Мне кинули на лёд сырые пельмени. Мягко говоря, это было оригинально и немного странно, поскольку они растаяли и превратились в кашу. Но всё равно спасибо». Теперь о том, что в Саранске на лед кидают пельмени, знают 700 тысяч ее подписчиков!

Подарки - детям

Медведева и Загитова отдали все подаренные им в Саранске игрушки в Ялгинский детский дом. В воскресенье в Ледовый дворец вместе с директором детского дома приехали несколько ребят. Игрушек было так много, что их пришлось нести в огромных полиэтиленовых мешках. Дети получили большое количество подушек в виде сердец от Алины и множество разнообразных по форме и размеру игрушек от Жени. Звезды фигурного катания лично вручили игрушки, сделали фото на память и оставили автографы. Дети были довольны!

Людмила АНЮТИНА,

фото журналистов «ВС», с личных страниц в социальных сетях участников соревнований и с сайта Федерации фигурного катания РФ