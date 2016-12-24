В аварии на въезде в Саранск погибли три человека

Репортер

В Саранске выясняют обстоятельства страшного ДТП, в результате которого погибли три человека.

Как стало известно «ВС», вечером 23 декабря в районе «Огней Саранска» столкнулись два отечественных автомобиля: «Калина и «Приора». В салоне «Приоры» находились отец и сын они погибли на месте. Во втором автомобиле ехала супружеская пара. Женщина скончалась на месте, мужчина госпитализирован. Очевидцы происшествия сообщают, что погибших и пострадавшего извлекали из поврежденных автомобилей спасатели.

Пока неизвестно, кто именно стал виновником столкновения, обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД.  

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