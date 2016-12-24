Суд предъявил красную карточку футбольному арбитру

18 декабря в Пролетарском районном суде Саранска вынесен приговор футбольному арбитру Денису Рожуку - за последние пять лет он ежегодно признавался лучшим рефери в Мордовии. Но спортивные лавры никак не повлияли на тяжелое обвинение - в хранении наркотиков и сбыте дурмана своему другу, известному в прошлом футболисту московского «Динамо» и «Мордовии» Кириллу Курочкину.

«Сам не понимаю, как это произошло. Я ведь никогда не занимался продажей наркотиков, - признался в беседе с журналистом «ВС» перед процессом Денис Рожук. - Друг попросил выручить, у меня было несколько граммов, ну я ему и передал. Никакого корыстного умысла у меня не было, не планировал на этом заработать. Понимаю, что сам виноват - испортил себе жизнь, карьеру. Тяжело осознавать, что из-за такой глупости могу лишиться свободы. Ведь санкции статьи, которую мне вменяют, очень суровые. Больше всего переживаю за своего деда. Ему уже 90 лет, я за ним ухаживаю. Ему без посторонней помощи никак. Подвел я его, кто за ним присмотрит?»

8 июля этого года Денис Рожук заказал через интернет наркотическое средство гашиш массой 18,18 грамма по цене 1 тысяча рублей за грамм и забрал его из тайника около одного из домов по улице Н. Эркая в Саранске. Дурман он стал незаконно хранить в квартире по улице Пушкина. По признанию Дениса, гашиш он покупал для личного употребления. Правда, через несколько дней с ним связался приятель - бывший футболист «Мордовии» Кирилл Курочкин - и попросил выручить с зельем. Денис решил помочь товарищу, ведь в загашнике было несколько лишних граммов. 16 июля около пяти часов вечера возле одного из магазинов по улице Семашко Рожук продал приятелю наркотик - 2,36 грамма гашиша по 1,2 тысячи за грамм, за что был задержан.

В беседе с полицейскими Денис рассказал, что употребляет наркотики уже около 2 лет. По его словам, он просто угостил товарища дурманом, но не осознавал, что за это можно сесть в тюрьму. В квартире по месту проживания Рожука полицейские провели обыск и обнаружили припрятанные в загашнике 15 граммов гашиша. Следователи возбудили в отношении футбольного арбитра уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса: «Незаконный оборот наркотиков» и «Сбыт наркотиков в значительном размере».

«С Денисом мы знакомы давно, у нас общая проблема - оба являлись потребителями, - вспоминал Кирилл Курочкин. - Думал, он может помочь в моем вопросе. 16 июля этого года я позвонил Денису, переговорил с ним по поводу футбольного матча, прошедшего накануне. После того как мы обсудили прошедший поединок, я поинтересовался, не может ли он мне помочь достать наркотики. Конечно, я спрашивал об этом не открыто, мы говорили на эту тему завуалированно. Спросил про зелье, потому что знал, Денис так же, как я, употребляет наркотики. Рожук толком ничего не обещал, сказал, что все очень сложно, ссылался на финансовые проблемы. Однако во время беседы мы пришли к общему знаменателю. Договорились, что я переведу деньги ему на банковскую карту. По прошествии какого-то времени мы снова созвонились с Денисом и условились о встрече у магазина «Лестница». Наша встреча длилась 4-5 секунд. Рожук передал мне сверток с гашишем, я положил его в шорты. Мы перешли дорогу и едва подошли к дому № 16 по улице Семашко, как появились полицейские, показали удостоверения. При досмотре у меня был обнаружен сверток с наркотиком».

В отличие от своего друга Кирилла Курочкина (суд приговорил его к условному сроку за незаконный оборот наркотиков), остаться на свободе у Рожука не получилось. Наказание за сбыт наркотиков намного строже. По приговору суда Денис Рожук приговорен к 3 годам и 6 месяцам в колонии строгого режима.