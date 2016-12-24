Продлен арест экс-помощнику Дубравного прокурора

Ленинский суд продлил арест бывшему помощнику Дубравного прокурора 33-ленему Виталию Илькаеву. В суде также стало известно, что он уже уволен из прокуратуры.

Уголовное дело в отношении Виталия Илькаева возбуждено по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Днем 4 октября около стадиона по улице Косарева в поселке Явас Зубово-Полянского района он получил взятку в размере 1,5 млн рублей. Передача денег произошла в автомобиле «Ниссан Тиана». Деньги передал знакомый Илькаева - Александр Костычев, он работает врачом-эндоскопистом в медико-санитарной части Федеральной службы исполнения наказаний.

Медик имел договоренность с Илькаевым о помощи в условно досрочном освобождении нужного человека. По информации «ВС», речь шла о 32-летнем москвиче Сергее Рыбакове - он получил 17 лет неволи за убийство группой лиц и причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчина был осужден Мосгорсудом в 2007 году. Зэк отсидел две трети срока и имел право освободиться по УДО на пять лет раньше. Закон - законом, но на деле добиться УДО без одобрения администрации и прокуратуры не так-то просто. Судя по всему, сиделец обратился за помощью к врачу, а тот просил посодействовать в решении вопроса знакомого - помощника Дубравного прокурора по надзору за соблюдением законности исправительных учреждений Виталия Илькаева.

Ценник за содействие в УДО был установлен в 1,5 млн рублей. Врач согласился, а сам отправился в УФСБ по РМ, где рассказал о требуемой взятке. Следующие встречи Костычева и Илькаева проходили уже под контролем оперативников, все разговоры фиксировались на цифровые носители. 5 октября в 2.20 помощник Дубравного прокурора был задержан сотрудниками УФСБ по РМ. Меченые купюры находились в салоне машины помощника прокурора. Руководитель Следственного комитета по РМ возбудил уголовное дело в отношении Илькаева по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Санкции статьи предусматривают наказание на срок от 8 до 15 лет лишения свободы.

На минувшей неделе Ленинский суд продлил Илькаеву содержание под стражей еще на два месяца. Бывший помощник прокурора заявил, что не отрицает свою причастность к инкриминируемому деянию, однако возражал против продления нахождения в СИЗО. Адвокат обвиняемого просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Однако суд поддержал ходатайство следователя СКР по РМ и продлил Илькаеву содержание под стражей до 5 февраля 2019 года. Свое решение суд объяснил тем, что Илькаеву инкриминируется совершение особо тяжкого преступления, за которое предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. По роду своей службы он знаком со свидетелями обвинения, есть основания полагать, что в случае избрания более мягкой меры пресечения он может скрыться от правоохранительных органов, оказать давление на свидетелей, угрожать или психологически воздействовать на участников уголовного судопроизводства по делу.