Директор Электролампового завода подозревается в хищении 50 млн рублей

В Мордовии средняя сумма взятки составила 166 тысяч рублей

«За последние два года МВД по Республике Мордовия пресечено 644 преступления коррупционной направленности, к уголовной ответственности привлечено более 300 должностных лиц, 82 руководителя муниципальных администраций, - сообщил заместитель начальника Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД по РМ Михаил Бажанов. - С начала этого года выявлено 200 коррупционных преступлений. В этом году отмечен значительный рост выявленных фактов взяточничества, в том числе вдвое больше выявлено взяток в крупном и особо крупном размере. Средняя сумма взятки в этом году составила 166 тысяч рублей.

Статистические данные и динамика оперативной обстановки показывают, что за последние три года отмечается повышение выявленных коррупционных преступлений, больше привлекается к уголовной ответственности должностных лиц с высоким статусом и в составе коррумпированных организованных групп.

Коррупционные преступления присутствуют в той или иной степени практически во всех сферах экономики и государственных структурах. В лидерах - сфера государственной власти, что связано со злоупотреблениями должностным положением чиновников различного уровня. В этом году пресечено 64 таких коррупционных преступления, возбуждены уголовные дела в отношении 32 руководителей муниципальных администраций.

В сфере использования должностного положения руководителями организаций, входящих в структуру государственных предприятий, полицейскими выявлено 34 преступления, привлечено к уголовной ответственности 14 руководителей. Так, Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела по обвинению председателя правления садоводческого некоммерческого товарищества в совершении мошенничества и легализации денежных средств.

Сфера земельных и имущественных отношений также вызывает интерес у недобросовестных чиновников, использующих служебное положение для так называемого решения земельных и жилищных вопросов, связанных с незаконным отчуждением муниципальной собственности. В этой области выявлено 11 преступлений, виновные привлечены к уголовной ответственности. Как пример, осужден директор Национального парка, который совершил отчуждение зданий, сооружений и земель лесного фонда, относящихся к категории национальных парков. Кроме того, выявлено 10 преступлений в сфере лесного комплекса, из них 6 совершены представителями лесничеств».

Серия преступлений в сфере гозакупок

Особое внимание правоохранительными органами уделяется мерам, направленным на поддержание и развитие сегментов социальной сферы, таких как здравоохранение, образование, жилье, городская среда, автомобильные дороги, поддержка занятости, наука, культура. Значительные средства выделяются в рамках региональных целевых программ из бюджетов субъектов России. В этой связи одним из приоритетных направлений деятельности полиции является пресечение коррупционных преступлений, совершаемых при исполнении государственного и муниципального заказа. По словам сотрудников МВД и СКР, в этом году им удалось вскрыть целую серию преступлений в сфере госзакупок.

Так, в Мордовии долгое время действовала группа, которая незаконно добивалась побед как минимум на 20 аукционах по закупке технологического оборудования. Сумма контрактов по ним составила более 30 миллионов рублей. При этом директор коммерческой фирмы перечислил посреднику за победу в торгах взяток почти на 1,5 млн рублей. Посредник представлял интересы Министерства образования РМ. Сейчас в отношении посредника возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», а руководитель фирмы ответит в суде за коммерческий подкуп. Это дело расследовалось СКР по РМ. «По делу допрошен в качестве свидетеля бывший министр образования Мордовии Евгений Маркачев, - заявил руководитель отдела процессуального контроля Следственного управления СКР по РМ Сергей Губанов. - Говорить о том, останется он в этом статусе или станет подозреваемым, пока рано».

Также в производстве следователей СКР по РМ находится дело 36-летнего начальника отдела информатизации и организации торгов администрации Кочкуровского района Андрея Чернышева. Его подозревают в получении взяток, покушении на получение взятки и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. По мнению следователей, Чернышев получал взятки от коммерческой фирмы, которой помогал одерживать победы в аукционах. Так, за мзду фирма выиграла аукцион на поставку кресел для актового зала Кочкуровской школы. Для этого Чернышев по электронной почте отправил коммерсанту техническое задание с описанием объекта закупки и условием исполнения контракта. А когда поступили заявки с предложениями конкурентов, чиновник слил и эту информацию. Понятно, что после этого «своя» фирма предлагала более выгодные условия и легко стала победителем торгов.

Другой эпизод получения взятки связан с переводом денег на поставку канцтоваров для Кочкуровской районной администрации. «Вознаграждение» за победу в торгах поступило коллеге Чернышева, а та отдала деньги организатору схемы. По еще одному эпизоду Чернышев собирался сорвать большой куш - 700 тысяч рублей, деньги должны были перевести за победу в аукционе на поставку оборудования для кочкуровского «Районного центра национальной культуры, народных промыслов и ремесел». Сумма госконтракта составляла 3,8 млн рублей. Чернышев еще до объявления аукциона представил коммерсанту перечень необходимых товаров, тем самым обеспечив преимущество перед другими участниками. Всего сумма взяток оборотистого районного чиновника составила около 600 тысяч рублей.

Прием экзаменов за деньги

В сфере образования в этом году к ответственности привлекались преподаватели вузов, а также средних учебных заведений, дошкольных учреждений. Их преступные деяния не отличались оригинальностью - получение взяток, служебный подлог, хищение денег. Так, при получении взяток за положительные оценки на экзамене была задержана 58-летняя заведующая кафедрой нормальной патологической анатомии с курсом судебной медицины медицинского института МГУ им. Огарева Надежда Плотникова. Сумма взятки варьировалась от 5 до 20 тысяч рублей. По версии следствия, в марте Надежда Плотникова получила 20 тысяч рублей от студентки второго курса за экзамен по дисциплине «Анатомия». До этого девушка дважды пыталась сдать дисциплину, но каждый раз получала неудовлетворительную оценку. В третий раз студентка должна была сдавать экзамен не только Плотниковой, но и целой комиссии преподавателей. Чтобы избежать этой участи, будущий медик решила получить оценку «удовлетворительно» за вознаграждение. Вскоре об этом факте стало известно сотрудникам подразделения экономической безопасности УМВД по Саранску. Изначально преподаватель не отрицала причастности к преступлению, однако после беседы с адвокатом заявила, что никаких взяток от студентов не брала. Сейчас она отказывается давать какие-либо показания. В дальнейшем оперативникам стало известно еще о трех эпизодах получения взяток Плотниковой. По версии следствия, Надежда Алексеевна поставила оценки «удовлетворительно» трем другим студентам второго курса. За сдачу экзаменов по дисциплинам «Анатомия» и «Анатомия шеи и головы» в феврале этого года два человека заплатили по 12 тысяч рублей, еще один студент в марте за подпись преподавателя выложил 15 тысяч рублей. Естественно, что за деньги никакие знания у будущих врачей никто не проверял. По словам Сергея Губанова, в ближайшее время дело планируется направить в суд для рассмотрения по существу.

Ущерб по делу

«Ватт-Электросбыт» составил 9 миллионов рублей

«В сфере борьбы с коррупцией в этом году работа следователей СКР по РМ и других правоохранительных органов велась более эффективно, чем в 2017 году. Так, за 9 месяцев 2018 года следователями регионального управления СК было возбуждено 58 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности против 38 в аналогичном периоде прошлого года», - сообщил Сергей Губанов.

Коррупционные преступления все чаще фиксируются и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В этом году выявлено 20 таких преступлений. Среди привлеченных к уголовной ответственности - председатели ТСЖ, директора управляющих компаний, руководители районных администраций. Расследуются уголовные дела в отношении руководителей ГУК «Юго-Западная», «Октябрьская», «Пролетарская». Продолжается расследование уголовного дела в отношении руководителя «Ватт-Электросбыт» Ирины Медведевой. По нему установлен ущерб на 9 млн рублей, дополнительно выявлены факты легализации более чем на 2 миллиона рублей.

В кредитно-финансовой сфере выявлены факты многомиллионных хищений. Так, директор Электролампового завода подозревается в хищении 50 млн рублей. Он незаконно получил из казны безвозмездную субсидию на оплату части процентов по кредиту. В рамках целевой программы руководитель предприятия представил в Министерство торговли и предпринимательства РМ фиктивные документы об использовании кредита, полученного в одном из банков. Деньги он взял под закупку оборудования для своего предприятия. Но по бумагам руководитель Электролампового завода в три раза завысил количество покупаемого оборудования, соответственно увеличилась и сумма возмещения от государства.

«Чаще других предлагают взятки сотрудникам Госавтоинспекции»

«В этом году поступило более 50 уведомлений от сотрудников полиции, которых пытались склонить к коррупционным преступлениям, - рассказала старший инспектор группы по профилактике коррупционных и иных видов правонарушений Управления по работе с личным составом МВД по РМ Ольга Осипова. - Чаще других предлагают взятки сотрудникам Госавтоинспекции. Суммы варьируются от 500 рублей до 50 тысяч рублей. Самые крупные в денежном выражении суммы предлагались за то, чтобы уйти от уголовной ответственности, и за езду в пьяном виде. Периодически к нам на горячую линию поступают звонки от граждан, которые сообщают о коррупционных деяниях наших сотрудников. Такую информацию мы передаем в соответствующее подразделение, которое проводит проверку.

В этом году мы привлекли 42 сотрудника за коррупционные правонарушения. Так, в Лямбирском районе местная администрация премировала (сотрудникам выдали по 500 рублей) полицейских за выполнение служебных обязанностей. Как известно, получать деньги из каких-либо других источников, кроме МВД, полицейским запрещено. Все сотрудники, получившие премию, были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Еще один факт выявила прокуратура - в одном из подразделений действовала комиссия, которая разрешала осуществлять определенные виды деятельности. При голосовании при помощи сотрудницы было предоставлено право проведения определенного вида деятельности, за это ее супруг-полицейский получал надбавки. Семейный бюджет по такой схеме пополнился примерно на 17 тысяч рублей. Сейчас комиссия реорганизована, один из супругов больше не является ее членом. Супруги получили по неполному служебному соответствию, а их руководители были привлечены к дисциплинарной ответственности».

Сотрудники МВД и СКР призывают граждан, столкнувшихся с коррупционными проявлениями, сообщать о таких фактах в правоохранительные органы. Телефонная линия Следственного управления «Остановим коррупцию» (88342) 47-11-69.

Алексей НИКОЛАЕВ