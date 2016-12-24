СНАЧАЛА «РОТОР», ЗАТЕМ «ПЮНИК», ПОТОМ «ЛУЧ»

Спорт

«Мордовия» узнала свое расписание на Кубке ФНЛ

 

Шестнадцать участников Кубка ФНЛ узнали очередность матчей групповой стадии на традиционном февральском турнире. Как уже сообщалось, «Мордовию» ждет соперничество с клубами из Владивостока, Волгограда и Еревана. 8 февраля «красно-бело-синие» скрестят шпаги с волжанами, 11 февраля - с гостями из братской Армении, 14 февраля - с дальневосточными «тиграми».  
Любопытно, что в составе групп произошло одно вроде бы незаметное, но достаточно веское изменение. Действующий обладатель трофея «Урал» тихой сапой переместился в группу «С», а на смену ему в группу «В» включена «Рига». Таким образом, со «шмелями», являющимися единственными посланцами Премьер-лиги, саранская команда сможет встретиться только в заключительный день данного турнира. А вот латыши, напротив, стали нашими соседями, а следовательно, существует вероятность, что именно с большими любителями шпрот «Мордовии», при благоприятном исходе борьбы в первом из квартетов, предстоит сражаться в полуфинале.
Тем временем приятная новость пришла в минувший понедельник из Москвы. Главный тренер футбольного клуба «Мордовия» Марат Мустафин успешно сдал выпускные экзамены в Высшей школе тренеров (ВШТ) и теперь является дипломированным специалистом категории Pro-УЕФА. Наши поздравления! От всей души желаем Марату Федоровичу новых побед, свершений и достижений в непростой работе на благо родного клуба!
 
КУБОК ФНЛ - 2019(8 - 21 февраля, Пафос, Кипр)
Группа «А»
«Луч» (Владивосток)
ФК «Мордовия» (Саранск)
«Ротор» (Волгоград)
«Пюник» (Ереван, Армения)
1-й тур. 8 февраля (пятница): «Луч» - «Пюник», ФК «Мордовия» - «Ротор».
2-й тур. 11 февраля (понедельник): «Ротор» - «Луч», «Пюник» - ФК «Мордовия».
3-й тур. 14 февраля (четверг): «Луч» - ФК «Мордовия», «Ротор» - «Пюник».
Группа «B»
«Чертаново» (Москва)
«Шинник» (Ярославль)
ФК «Тюмень» (Тюмень)
ФК «Рига» (Латвия)
1-й тур. 8 февраля (пятница): «Чертаново» - ФК «Рига», «Шинник» - ФК «Тюмень».
2-й тур. 11 февраля (понедельник): ФК «Тюмень» - «Чертаново», ФК «Рига» - «Шинник».
3-й тур. 14 февраля (четверг): «Чертаново» - «Шинник», ФК «Тюмень» - ФК «Рига».
Группа «С»
«Краснодар-2» (Краснодар)
ФК «Химки» (Химки)
ФК «Тамбов» (Тамбов)
«Урал» (Екатеринбург)
1-й тур. 9 февраля (суббота): «Краснодар-2» - «Урал», ФК «Химки» - ФК «Тамбов».
2-й тур. 12 февраля (вторник): ФК «Тамбов» - «Краснодар-2», «Урал» - ФК «Химки».
3-й тур. 15 февраля (пятница): «Краснодар-2» - ФК «Химки», ФК «Тамбов» - «Урал».
Группа «D»
«Авангард» (Курск)
«Спартак-2» (Москва)
«Факел» (Воронеж)
«Левадия» (Таллин, Эстония)
1-й тур. 9 февраля (суббота): «Авангард» - «Левадия», «Спартак-2» - «Факел».
2-й тур. 12 февраля (вторник): «Факел» - «Авангард», «Левадия» - «Спартак-2».
3-й тур. 15 февраля (пятница): «Авангард» - «Спартак-2», «Факел» - «Левадия».
Полуфиналы и стыковые матчи. 17 февраля (воскресенье): А4 - B4, A3 - B3, A2 - B2, A1 - B1. 18 февраля (понедельник): C4 - D4, C3 - D3, C2 - D2, C1 - D1.
Матч за 15-е место. 20 февраля (среда): Проигравшие в парах A4 / B4 - C4 / D4. Матч за 13-е место. 20 февраля (среда): Победители пар A4 / B4 - C4 / D4. Матч за 11-е место. 20 февраля (среда): Проигравшие в парах A3 / B3 - C3 / D3. Матч за 9-е место. 20 февраля (среда): Победители пар A3 / B3 - C3 / D3.
Матч за 7-е место. 21 февраля (четверг): Проигравшие в парах A2 / B2 - C2 / D2. Матч за 5-е место. 21 февраля (четверг): Победители пар A2 / B2 - C2 / D2. Матч за 3-е место. 21 февраля (четверг): Проигравшие в парах A1 / B1 - C1 / D1. 
ФИНАЛ. 21 февраля (четверг): Победители пар A1 / B1 - C1 / D1.

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