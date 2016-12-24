СНАЧАЛА «РОТОР», ЗАТЕМ «ПЮНИК», ПОТОМ «ЛУЧ»

«Мордовия» узнала свое расписание на Кубке ФНЛ

Шестнадцать участников Кубка ФНЛ узнали очередность матчей групповой стадии на традиционном февральском турнире. Как уже сообщалось, «Мордовию» ждет соперничество с клубами из Владивостока, Волгограда и Еревана. 8 февраля «красно-бело-синие» скрестят шпаги с волжанами, 11 февраля - с гостями из братской Армении, 14 февраля - с дальневосточными «тиграми».

Любопытно, что в составе групп произошло одно вроде бы незаметное, но достаточно веское изменение. Действующий обладатель трофея «Урал» тихой сапой переместился в группу «С», а на смену ему в группу «В» включена «Рига». Таким образом, со «шмелями», являющимися единственными посланцами Премьер-лиги, саранская команда сможет встретиться только в заключительный день данного турнира. А вот латыши, напротив, стали нашими соседями, а следовательно, существует вероятность, что именно с большими любителями шпрот «Мордовии», при благоприятном исходе борьбы в первом из квартетов, предстоит сражаться в полуфинале.

Тем временем приятная новость пришла в минувший понедельник из Москвы. Главный тренер футбольного клуба «Мордовия» Марат Мустафин успешно сдал выпускные экзамены в Высшей школе тренеров (ВШТ) и теперь является дипломированным специалистом категории Pro-УЕФА. Наши поздравления! От всей души желаем Марату Федоровичу новых побед, свершений и достижений в непростой работе на благо родного клуба!

КУБОК ФНЛ - 2019(8 - 21 февраля, Пафос, Кипр)