СНАЧАЛА «РОТОР», ЗАТЕМ «ПЮНИК», ПОТОМ «ЛУЧ»

Любопытно, что в составе групп произошло одно вроде бы незаметное, но достаточно веское изменение. Действующий обладатель трофея «Урал» тихой сапой переместился в группу «С», а на смену ему в группу «В» включена «Рига». Таким образом, со «шмелями», являющимися единственными посланцами Премьер-лиги, саранская команда сможет встретиться только в заключительный день данного турнира. А вот латыши, напротив, стали нашими соседями, а следовательно, существует вероятность, что именно с большими любителями шпрот «Мордовии», при благоприятном исходе борьбы в первом из квартетов, предстоит сражаться в полуфинале.
Тем временем приятная новость пришла в минувший понедельник из Москвы. Главный тренер футбольного клуба «Мордовия» Марат Мустафин успешно сдал выпускные экзамены в Высшей школе тренеров (ВШТ) и теперь является дипломированным специалистом категории Pro-УЕФА. Наши поздравления! От всей души желаем Марату Федоровичу новых побед, свершений и достижений в непростой работе на благо родного клуба!
Группа «А»
«Луч» (Владивосток)
ФК «Мордовия» (Саранск)
«Ротор» (Волгоград)
«Пюник» (Ереван, Армения)
1-й тур. 8 февраля (пятница): «Луч» - «Пюник», ФК «Мордовия» - «Ротор».
2-й тур. 11 февраля (понедельник): «Ротор» - «Луч», «Пюник» - ФК «Мордовия».
3-й тур. 14 февраля (четверг): «Луч» - ФК «Мордовия», «Ротор» - «Пюник».
Группа «B»
«Чертаново» (Москва)
«Шинник» (Ярославль)
ФК «Тюмень» (Тюмень)
ФК «Рига» (Латвия)
1-й тур. 8 февраля (пятница): «Чертаново» - ФК «Рига», «Шинник» - ФК «Тюмень».
2-й тур. 11 февраля (понедельник): ФК «Тюмень» - «Чертаново», ФК «Рига» - «Шинник».
3-й тур. 14 февраля (четверг): «Чертаново» - «Шинник», ФК «Тюмень» - ФК «Рига».
Группа «С»
«Краснодар-2» (Краснодар)
ФК «Химки» (Химки)
ФК «Тамбов» (Тамбов)
«Урал» (Екатеринбург)
1-й тур. 9 февраля (суббота): «Краснодар-2» - «Урал», ФК «Химки» - ФК «Тамбов».
2-й тур. 12 февраля (вторник): ФК «Тамбов» - «Краснодар-2», «Урал» - ФК «Химки».
3-й тур. 15 февраля (пятница): «Краснодар-2» - ФК «Химки», ФК «Тамбов» - «Урал».
Группа «D»
«Авангард» (Курск)
«Спартак-2» (Москва)
«Факел» (Воронеж)
«Левадия» (Таллин, Эстония)
1-й тур. 9 февраля (суббота): «Авангард» - «Левадия», «Спартак-2» - «Факел».
2-й тур. 12 февраля (вторник): «Факел» - «Авангард», «Левадия» - «Спартак-2».
3-й тур. 15 февраля (пятница): «Авангард» - «Спартак-2», «Факел» - «Левадия».
Полуфиналы и стыковые матчи. 17 февраля (воскресенье): А4 - B4, A3 - B3, A2 - B2, A1 - B1. 18 февраля (понедельник): C4 - D4, C3 - D3, C2 - D2, C1 - D1.
Матч за 15-е место. 20 февраля (среда): Проигравшие в парах A4 / B4 - C4 / D4. Матч за 13-е место. 20 февраля (среда): Победители пар A4 / B4 - C4 / D4. Матч за 11-е место. 20 февраля (среда): Проигравшие в парах A3 / B3 - C3 / D3. Матч за 9-е место. 20 февраля (среда): Победители пар A3 / B3 - C3 / D3.
Матч за 7-е место. 21 февраля (четверг): Проигравшие в парах A2 / B2 - C2 / D2. Матч за 5-е место. 21 февраля (четверг): Победители пар A2 / B2 - C2 / D2. Матч за 3-е место. 21 февраля (четверг): Проигравшие в парах A1 / B1 - C1 / D1.
ФИНАЛ. 21 февраля (четверг): Победители пар A1 / B1 - C1 / D1.