«КРИСТАЛЛ» ПОДТВЕРДИЛ РЕПУТАЦИЮ КРЕПКОГО ОРЕШКА

В списке команд, огорчивших «Мордовию» в текущем сезоне, прибыло. К «Ростову», побеждавшему подопечных Юрия Воробьева четырежды (2:7, 2:3, 2:4, 3:4), и «Чебоксарам», которые брали верх над Саранском трижды (0:3, 0:5, 1:3), добавился саратовский «Кристалл» (2:5). Таким образом, число поражений нашей команды достигло восьми.

Как следствие - третье место в таблице. Впрочем, шансы вернуть вторую строчку остаются. Ведь до завершения первого этапа «богатырям» остается провести только два матча (оба с «кондорами» на берегах Дона). А вот «лисы» до конца календарного года выйдут на лед еще четырежды - в Орске и Кургане.

«КРИСТАЛЛ» Саратов - ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - 2:4 (0:1, 0:0, 2:3)

Шайбы: 0:1 - Юнышев (Цицаров, Ахметзянов, 12:56, +1), 1:1 - Попов (Смирнов, Лукошин, 42:45, +1), 1:2 - Субботин (Абозин, 49:44), 1:3 - Пьянов (Филин, 54:00), 2:3 - Сергушкин (Кругликов, Швейкин, 58:18), 2:4 - Субботин (Гриф, 59:57, ПВ).

Не реализовал буллит: Бадрутдинов (45:24, мимо).

Штрафное время: «Кристалл» 10 (4+4+2) - ХК «Мордовия» 39 (4+6+29).

16 декабря. Саратов. ФОК «Заводской». 1278 зрителей.

«КРИСТАЛЛ» Саратов - ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)

Шайбы: 1:0 - Антипов (Булкин, 04:26), 2:0 - Сергушкин (Лукошин, Семенов, 14:12), 1:2 - Елагин (37:44), 2:2 - Ахметзянов (Добросердов, 43:54), 3:2 - Феофанов (Кругликов. Антипов, 49:59, +1), 4:2 - Сергушкин (Лукошин, Семенов, 58:24), 5:2 - Сергушкин (58:52).

Штрафное время: «Кристалл» 31 (25+6+0) - ХК «Мордовия» 10 (0+6+4).

17 декабря. Саратов. ФОК «Заводской». 1233 зрителя.