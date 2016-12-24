«КРИСТАЛЛ» ПОДТВЕРДИЛ РЕПУТАЦИЮ КРЕПКОГО ОРЕШКА

Удушающая ревность
Узбекский Отелло погубил беременную жену и пытался свести счеты с жизнью. Теперь ему грозит пожизненное заключение
Узбекский Отелло погубил беременную жену и пытался свести счеты с жизнью. Теперь ему грозит пожизненное заключение
Мы все привыкли мыслить стереотипами: женщина должна быть слабой, мужчины не плачут, блондинки - глупые, итальянцы едят только пасту и пиццу…...
Подполковник ФСБ в отставке - о работе в Германии и действиях современных спецслужб
«ВC» по традиции вспомнил самые яркие и запоминающиеся события уходящего года
В воскресенье в Саранске в зале РДК состоялся гала-концерт XXII Республиканского фестиваля народного творчества «Шумбрат, Мордовия!». Это...
На совещании в горадминистрации начальник Транспортного управления Игорь Белорунов доложил, что частные предприятия общественного транспорта...
Жерар Депардье променял Саранск на Новосибирск
При этом стоимость лечения одного онкопациента может доходить до 400 тысяч рублей в месяц
Столица Мордовии вступает в следующий год с бюджетом в 5 миллиардов рублей
Утром в обычную декабрьскую пятницу в коридорах «Мордовской республиканской станции переливания крови» было довольно оживленно. Среди...