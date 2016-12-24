АЛЕКСЕЙ МИШИН ЗАВЕРШИЛ КАРЬЕРУ ПОБЕДОЙ НА КОМАНДНОМ КУБКЕ РОССИИ

Командное первенство России отгремело на коврах универсального зала спорткомплекса «Мордовия». Звание сильнейшего коллектива страны оспаривали борцы из семи регионов страны. Сборная нашей республики, выступая в группе «А», доказала, что сильнее Новосибирской, Московской и Нижегородской областей. В группе «В» путевку в финал завоевали москвичи, оставившие не у дел краснодарцев и красноярцев.

О том, как развивались события в первый день турнира, способны красноречиво сказать одни только цифры. В пятницу мордовские борцы выиграли 25 из 30 проведенных поединков. Причем в 13 случаях зачетные баллы в общую копилку добывались досрочно. Не задалась интрига и в решающих схватках, состоявшихся в минувшую субботу. По словам Алексея Мишина, борцы из российской столицы являются едва ли не самыми принципиальными соперниками для нашей сборной, и поэтому разгром 9:1 - это даже не просто победа, а настоящий триумф. Уступил в финале только Евгений Салеев, пока еще не подошедший к своей оптимальной форме.

Для 39-летнего капитана сборной Мордовии победа в Кубке России, по сути, стала венцом карьеры (или, как правильно заметили на официальном сайте Федерации спортивной борьбы России, лебединой песней). Еще в 2012 году в борцовской среде бытовало мнение, что Непотопляемый будет вынужден завершить выступления. Однако рузаевец из год в год доказывал, что многие так называемые диванные эксперты очень поспешили сбрасывать его со счетов. Согласитесь, весьма символично, что олимпийский чемпион Афин-2004, чемпион мира и шестикратный чемпион Европы покинул большой спорт в присутствии своих зрителей, в домашней атмосфере.

Другим неординарным моментом, произошедшим параллельно с командным кубком, стали крестины сына Артема Суркова. Крестным младенца, родившегося аккурат в тот день, когда его отец завоевал мировое золото в Будапеште, стал Михаил Мамиашвили - прославленный советский борец, давно и с успехом возглавляющий ФСБР. «Когда мой сын вырастет, он обязательно поймет, какой человек его крестил! А мы с Михаилом Геразиевичем теперь родственники, и я очень горд этому, - заявил журналистам капитан сборной России и не стал упускать возможность отметить значительный вклад своего старшего коллеги Алексея Мишина в развитие борьбы в Мордовии. - Именно победы Мишина предопределили будущее нашего вида спорта в республике. Именно его пример вывел нас на лидирующие позиции, и не только в пределах страны. У нас так давно не было чемпиона мира, а сейчас их сразу два».

Исторический домашний успех гарантировал мордовским борцам право представлять Россию на клубном чемпионате мира. Под звучной маркой «Легион» покорять новые вершины в Иран отправились 10 наших греко-римлян - Виталий Кабалоев (весовая категория до 55 кг), Ильдус Ямуков (60 кг), Жамболат Локьяев (63 кг), Максим Сурков (67 кг), Денис Муртазин (72 кг), Дмитрий Петайкин (77 кг), Гаджимурад Джалалов (82 кг), Евгений Салеев (87 кг), Мурат Локьяев (97 кг) и Василий Паршин (130 кг). Соревнования будут проходить 20 и 21 декабря в городе Ардабил.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ, фото Юрия ГЛЕБОВА