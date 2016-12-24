«Из-за Косолаповых мой муж получил в 2014 году инфаркт»

В Ленинском суде Саранска идет рассмотрение громкого дела в отношении 29-летней Алены Косолаповой, которая обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Обвинение считает, что девушка взяла у семьи президента МГУ им. Н.П. Огарева Николая Макаркина 26 миллионов рублей и не вернула эти деньги.

«Посмотрите, какими суммами оперирует эта молоденькая девочка»

На одном из первых заседаний Алена Косолапова эмоционально заявила, что семья Макаркиных просто хочет ее опозорить, на самом же деле денег она не брала, а само дело носит заказной характер. В связи с этой речью Ирина Макаркина подготовила отдельное заявление для суда.

- Я хочу сделать заявление по поводу утверждений Косолаповой о заказном характере дела, - сообщила Ирина Макаркина. - Ею не приведено ни единого конкретного обоснования. В качестве подтверждения этого никак не может служить якобы произнесенная мной фраза: «Я тебя опозорю перед всеми». Факт того, что Косолапова обманом завладела деньгами тех людей, которые относились к ней с открытым сердцем и желанием помочь, позорит человека сам по себе. Кроме того, из утверждений Алены следует, что я неизвестно по каким причинам вдруг захотела ее опозорить. Но так не бывает!

Когда все средства - разговоры, просьбы, обещания Косолаповой вернуть деньги - были исчерпаны, мы поняли, что нас цинично обманули и в оскорбительной манере нам бросили: «Докажите, что мы у вас брали деньги». Мы обратились в правоохранительные органы. Это право предусмотрено законом и не может расцениваться как попытка опозорить или носить заказной характер.

После того как были сделаны запросы в банки, Алена заявила, что они сделаны для того, чтобы возбудить желание у руководства банков ей навредить. Тем не менее именно «Тойота банк» обратился в суд с иском о взыскании с Косолаповой невозвращенных сумм на 1,5 млн рублей по кредитному договору от 2011 года. «КС банк» обратился в суд с двумя исками на 10,1 млн и 11 млн рублей по кредитным договорам от марта и декабря 2012 года. Что интересно, 13 марта она берет у меня в долг 5 млн рублей, а 16 марта берет 10 млн рублей в «КС банке». Посмотрите, какими суммами оперирует эта молоденькая девочка, которую считают одуванчиком! Второй кредит на 11 млн заключен по договору с ООО «Фасад строй». Это очень интересная история. В этой фирме Косолапова была директором и учредителем. В производстве судебных приставов на Косолапову находится 42 исполнительных листа!

Что касается утверждения Косолаповой о несостоятельности обвинения. Ее вина по эпизоду хищения 5 млн рублей подтверждается доказательствами: моими показаниями, свидетелей и письменными материалами дела. В октябре 2014 года Алена давала показания в Рузаевском отделе полиции. Тогда она заявила, что знала о наличии денег у моей семьи. Подтвердила, что брала деньги, но продержала их 4 месяца, они ей не понадобились, и вернула. Доказательств хищения 21 млн рублей у моего супруга также достаточно.

По закону должность ректора и президента университета не относится к государственной гражданской службе. В связи с этим запрет на предпринимательскую деятельность к этим должностям не относится. А значит, моему супругу не было необходимости искать подставное лицо (каким себя считает Косолапова) для предпринимательской деятельности. Мой муж является учредителем фирмы «Телеком». В соответствии с законом он всегда декларировал и предоставлял отчеты о своих доходах. Я подняла справки с отчетами, из них видно, что, как только мой супруг вошел в состав учредителей «Телеком», он сразу же зафиксировал этот факт в декларации.

Утверждение Косолаповой о том, что она якобы получала указания от Макаркина о переводе денег на фирмы, является не чем иным, как попыткой уйти от ответственности. Так же, как и надуманные утверждения о том, что мой супруг сам организовал фирмы «Фортуна» и «Телеком». «Фортуной» занимался брат Косолаповой, она организована в 2009 году, затем учредителем стала Косолапова. Как можно лгать и голословно наговаривать на человека? Высказывание о том, что организацию фирмы «Фортуна» осуществлял мой муж, вызывает удивление и понимание, что нет лжи, на которую не могла бы пойти Косолапова, чтобы ввести суд в заблуждение в попытке уйти от ответственности.

Не соответствует действительности высказывание Алены и о том, что «Телеком» приносила прибыль и что она якобы передавала ее нам. Какая может быть прибыль, когда на счетах фирмы нет ни копейки! Она отчитывалась в налоговой инспекции, и баланс фирмы был нулевой. Как после этого можно заявлять о какой-то прибыли?

Одолжили деньги под 10%

- Скажите, ваша дочь до сих пор поддерживает отношения с Косолаповой? - спрашивает Макаркину ее адвокат.

- Сейчас уже нет. Алена долгое время не выходила на связь, потом написала дочери смс: «Я тебя сильно люблю… но я засранка». Что она имела в виду, приходится только догадываться. Инициатором прекращения общения между моей дочерью и Аленой была Косолапова. Помню такой инцидент. Дочь зимой приехала из Москвы на выходные, а уезжала поездом из Рузаевки. Я отвозила дочь на вокзал, по дороге она мне сказала: «Мама, мы должны заехать к Алене, я не верю в то, что произошло. Мы должны поговорить и во всем разобраться». Мы подъехали к дому Косолаповой в Рузаевке, горел свет. Представляете, насколько мне было унизительно стучаться в дверь. Она видела мою машину, и дверь нам так никто и не открыл. Мы развернулись и уехали.

- Известно ли вам, что ваша дочь на свадьбе избила Косолапову? - спросил адвокат подсудимой Дмитрий Волков.

- Нет, мне об этом не известно. А какое отношение это имеет к договору займа?

- На какие цели вы дали денег Косолаповой?

- Алена выдвигала множество версий. Одна из них такая - деньги нужны на операцию матери, которая планировалась в Нижнем Новгороде, и на пополнение оборотных средств фирмы «Фортуна».

- То есть вы дали на эти цели?

- Мы дали друзьям, семье, близким людям для того, чтобы у них в дальнейшем не было проблем.

- Вы дали денег друзьям, близким и Алене, которая, как вы говорите, была вам как дочь. В связи с этим вы одолжили деньги под 10%. И это как дочери?

- Они должны были нас заинтересовать. В договоре не прописаны проценты, но Алена устно заявила, что готова одолжить деньги под 10%.

- Почему Косолапова не приехала за деньгами к вам, а вы сами повезли ей наличные в Рузаевку?

- Меня давно зазывали в этот дом, и это был предлог посмотреть жилище, которое построили Косолаповы. Я приехала по приглашению Алены.

- После передачи денег Косолаповой вы планировали стать участником фирмы «Фортуна»?

- На тот момент нет, предложение стать участником фирмы «Фортуна» было высказано Косолаповой в мае 2012 года для того, чтобы притупить нашу бдительность.

- 5 млн рублей не были взносом участника общества?

- Конечно, нет.

- Какой суммой оговорено ваше участие в обществе?

- Это не обговаривалось, и в уставной капитал я деньги уже не вносила.

- Вы сказали, что ваше участие в «Фортуне было номинальным. А в «Телекоме» участие вашего супруга тоже было номинальным?

- Супруг должен был быть полноправным участником «Телекома», потому что у него было 70% в уставном капитале, Косолапова должна была исполнять техническую работу.

- Вы все-таки приобрели дорогой автомобиль, который планировали, после передачи денег Косолаповой?

- Вопрос снимается председательствующим.

- Как вы объяснили источник дохода в 5 млн рублей?

- Я говорила, что у меня есть муж, у которого имеется замечательный доход, а вообще это наше совместное имущество.

«Исследование на полиграфе я проходила дважды»

- Вы готовы подтвердить передачу 5 млн рублей с помощью полиграфа? - спрашивает Макаркину адвокат Косолаповой.

- На одном из заседаний Косолапова говорила, что должна была пройти психофизиологическое исследование на полиграфе, но не прошла, потому что Макаркина его не проходила. Заверяю вас, исследование на полиграфе я проходила дважды. Первый раз в Рузаевском отделе полиции, а второй - в МВД на улице Коммунистической. Косолапова же не проходила исследование на полиграфе ни разу.

- Так вы готовы пройти психофизиологическое исследование с применением полиграфа и ответить на вопрос, передавали ли вы 5 млн рублей Косолаповой? - настаивает адвокат подсудимой. - Исследование раньше, конечно, проводилось, но вопрос о передаче денег не ставился.

- Если нужно, то я буду проходить. Но сколько же можно? Вопрос о передаче денег мне уже задавался в различных вариациях при исследовании.

- У меня ходатайство, ваша честь, провести исследование на полиграфе, - заявляет защитник. - У меня еще вопрос. Назовите бизнес мужа?

- Я считаю, что это коммерческая тайна. Правоохранительные органы проверяли доходы моего мужа, и у них не возникло к ним никаких претензий.

- Ирина Викторовна, вы заявили, что Алена и Михаил Косолаповы сказали вам: «Докажите, что мы брали у вас деньги!». По-вашему, какой смысл в таких высказываниях, если был составлен договор?

- Я не знаю, почему они это сказали, я не могу залезть им в головы. Это было сказано сгоряча, Михаил психанул, встал и вышел. А что он еще мог сказать, когда мы сообщили, что будем обращаться в правоохранительные органы.

- Вы передали 5 млн рублей сроком на 6 месяцев, т.е. до сентября 2012 года. Если вы убедились, что Косолапова не отдает деньги, почему ваш муж в октябре перечислил в ее фирму еще 11 млн рублей?

- Михаил и Алена закидывали удочки по поводу совместного бизнеса с моим мужем задолго до этого. Они вели об этом разговоры с конца 2011 года.

«Мы не стали заявлять претензии еще по 5 млн рублей, поскольку у нас не было никаких подтверждающих документов, кроме платежки»

- Известно ли вам, перечислял ли ваш муж деньги в фирмы «Ювест» и «Приоритет» не через фирмы Косолаповой, а напрямую?

- Я слышала об этих фирмах. Косолапова выводила туда деньги из «Телекома». То, что муж перечислял туда деньги самостоятельно, мне не известно. Известно, что он перечислял деньги в «Ювест» на основании договора по оказанию каких-то услуг ООО «Фортуна». Михаил и Алена объяснили, что они сотрудничают с фирмой «Ювест» и по договору у «Фортуны» перед этой фирмой образовался долг на 5 млн рублей. Мой муж решил помочь Косолаповым и перевел в марте 2012 года еще 5 млн рублей на счет «Ювеста». После этого Косолапова должна была дать расписку и акт выполненных работ на 5 млн рублей. Ваша честь, мы не предоставляли эту платежку, поскольку нам было отказано в возбуждении уголовного дела по этому эпизоду. Мы не стали заявлять претензии по этим 5 млн рублей, поскольку у нас не было никаких подтверждающих документов, кроме этой платежки.

- Сколько раз вы обращались с заявлением о возбуждении уголовного дела?

- Несколько раз, сейчас уже не помню.

- По вашему исполнительному производству было арестовано имущество Косолаповой в Рузаевке. Сколько было списано в счет погашения вашего долга?

- Не поверите - ни копейки! Поскольку до меня у нее было столько кредиторов, что до меня очередь не дошла.

- Косолапова заявила, что своим заявлением в правоохранительные органы вы решили ее опозорить. Что вы можете сказать по этому поводу? - интересуется адвокат Макаркиной.

- Что значит опозорить? Я была уверена, что правосудие восторжествует. Я ездила и в Генеральную прокуратуру РФ по ПФО, обращалась к Генпрокурору Чайке. Однако в Мордовии до определенного момента дело тормозилось «китайской стеной», как я называла покровителя Косолаповой. Только после того, как в республике произошла определенная смена и я обратилась в аппарат Президента России, на наше дело обратили внимание. Ведь у Косолаповой везде была ложь - в каждой бумаге, в каждом кредитном договоре с банком. А сколько физических лиц было обмануто? Мы, конечно, понимали, что наша фамилия будет привлекать внимание, информация, которую публикуют СМИ, тяжело переносится психоэмоционально. Из-за Косолаповых мой муж получил в 2014 году инфаркт. Тем не менее мы не остановились. Я рожала своих детей не для того, чтобы такая «косолаповщина» находилась с ними рядом.

- Суд делает вам замечание. Высказывания, оскорбляющие участников процесса, не допускаются.

- Куда, по-вашему, Косолапова дела ваши деньги? - спрашивает прокурор.

- На тот момент у меня были различные версии. Брат Алены - игрок. Он играл и проигрывал огромные суммы, видимо, часть денег ушла на это, но не думаю, что все деньги ушли на погашение его долгов. Я не могу ответить на этот вопрос, раз уж Росфинмониторинг не смог найти концы.

- Машины, недвижимость?

- На тот момент у них было все. У каждого члена семьи по иномарке.

- Почему Алена везде ходила с братом Михаилом?

- Он участвовал в объяснениях. С 2008 года у него было очень много различных фирм, но потом основными видами его деятельности стали грузоперевозки и терминалы. Конечно, он был асом в бизнесе.

- Какое у вас сложилось впечатление: Косолапова сама разбирается в бизнесе?

- Безусловно, разбирается. Она имеет высшее экономическое образование, являлась учредителем и руководителем фирмы.

- Есть ли у вас причины для оговора Косолаповой?

- Никаких.

- Ирина Викторовна, как вы объясните тот факт, что ваш супруг, не желая платить пошлину 60 тысяч рублей, представил справку о доходах, в которой указал, что его доход составляет 34 тысячи рублей? - спрашивает адвокат Косолаповой.

- Данные обстоятельства не имеют значения для дела, - заявляет судья.

- Вы говорите, что у Косолаповой есть долги перед физическими лицами. Можете ли вы назвать тех, кто еще обращался к моей подзащитной с требованием вернуть деньги?

- В рамках уголовного дела не могу.

- Семья Косолаповых создавала имидж обеспеченной семьи или являлась таковой?

- Семья Косолаповых имела дорогие машины, которые брались в лизинг и кредиты, но при этом не оплачивались обычные штрафы в 300-500 рублей, Алена не платила налоги за машину. Я считаю, что это имитация финансового благополучия.

По кредитному долгу Косолаповой платят поручители

Суд также допросил главного специалиста службы безопасности «Россельхозбанка» Олега Долгинина. В этом финансовом учреждении Алена Косолапова взяла многомиллионный кредит, но так за него и не расплатилась.

- Что вам известно об обстоятельствах дела? - спрашивает гособвинитель.

- Известно, что 12 мая 2011 года между мордовским региональным филиалом «Россельхозбанка» и Аленой Косолаповой был заключен кредитный договор на покупку земельного участка и жилого дома в Рузаевке по улице Саранской на сумму 5,5 млн рублей под 14,5% годовых. Деньги банком Косолаповой были перечислены на ее расчетный счет. В дальнейшем сотрудниками отдела по проблемным задолженностям «Россельхозбанка» было установлено, что Косолаповой при получении кредита была предоставлена справка о доходах физического лица, где фигурировал доход фирмы «Фортуна». Если бы справка была предоставлена от юридического лица, то, скорее всего, кредит бы не был выдан. В справке о доходах был указан среднемесячный доход фирмы «Фортуна» - 141 тысяча рублей. Понятно, что зарплата директора в таком случае гораздо меньше. (Согласно материалам дела ежемесячный заработок директора ООО «Фортуна» Алены Косолаповой составлял 8 тысяч рублей.)

Платежи Косолаповой по кредиту не производятся с 2014 года. В качестве погашения основного долга выплачено 1,5 млн рублей. По исполнительным листам на основании решения суда с Косолаповой взыскано 1 млн 93 тысячи рублей. Таким образом, задолженность составляет 2 млн 872 тысячи рублей.