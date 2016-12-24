Ответят ли мордовские врачи за гибель пациентов?

Сделали операцию, которая была не нужна, влили не то лекарство, неправильно поставили диагноз, удалили здоровый орган, не вовремя оказали помощь… Каждый знает такие истории из своей жизни, жизни близких и знакомых. На минувшей неделе стало известно, что в двух медицинских клиниках Мордовии при весьма странных обстоятельствах скончались сразу два пациента. В одном случае оборвалась жизнь 47-летнего жителя поселка Плодопитомнический, обратившегося за медицинской помощью в Рузаевскую районную больницу. В другом - скончался 50-летний житель поселка Ардатово Дубенского района Михаил Еряшев, ему проводили операцию в частной саранской Клинике инновационной медицины. Привела ли к гибели людей халатность медиков, сейчас выясняют следователи СКР по РМ.

«Операция не требуется, езжайте домой»

5 декабря в Рузаевке у сотрудника местного горгаза Сергея Жидкина (на фото) возникли сильные боли в животе. Близкие вызвали «скорую помощь», мужчину доставили в Рузаевскую межрайонную больницу. «Мужа доставили в хирургическое отделение, - вспоминает супруга Жидкина Светлана. - К Сергею подошел заведующий хирургическим отделением Павел Ганьшин. Осматривать мужа он не стал, только спросил, что ел, что пил, и все. Супруг корчился от острой боли, а врач заявил: «операция не требуется, езжайте домой». Сказал еще, что мы можем где-нибудь платно сделать капельники. Также он направил супруга к терапевту. Специалист посмотрела на анализы Сергея и вызвала к себе хирурга. На этот раз пришел другой врач, молодой. Терапевт убеждала, что пациента нужно госпитализировать, но второй хирург заявил, что ничем помочь не может, поскольку заведующий отделением уже письменно отказал в госпитализации. Возможно, он не хотел идти против своего начальника, а может, уже получил указание не брать моего мужа в стационар.

Положить Сергея в больницу отказались, пришлось ехать обратно в Плодопитомнический. Дома мужу становилось все хуже, он продолжал жаловался на нестерпимую боль в животе. На следующий день я снова позвонила в «скорую». Сергея опять отвезли в хирургическое отделение Рузаевской больницы, сначала положили в обычную палату, а потом, когда состояние стало критическим, в реанимацию. Однако помочь мужу врачи уже не смогли. Он скончался в 22 часа. Позже вскрытие показало, что причиной смерти стали: «Эндоскопический шок, разлитой ферментный перитонит и острый геморрагический панкреонекроз».

Геморрагический панкреонекроз - крайне тяжелое заболевание поджелудочной железы, при котором происходит полное или частичное необратимое отмирание клеток органа. Считается опасным для жизни и здоровья состоянием, требует экстренной госпитализации пациента. Как можно было сразу не положить пациента в больницу, приходится только недоумевать.

Между собой медики говорят, что причиной серьезного заболевания стало чрезмерной употребление алкоголя. Однако односельчане Сергея Жидкина уверяют, что мужчина был равнодушен к алкоголю.

Супруга скончавшегося в больнице считает, что мужа можно было спасти, если бы врачи вовремя положили его в стационар и провели операцию. «Врач отнесся к пациенту безответственно. Как можно идти лечиться к такому специалисту?».



Павел Ганьшин

Между тем заведующий хирургическим отделением Павел Ганьшин продолжает работать в Рузаевской больнице. Руководители клиники заявили, что по факту смерти пациента будет создана медицинская комиссия, в которую войдут хирурги. Комиссия рассмотрит результаты патолого-анатомического заключения, действие врача и сделает вывод, насколько качественно была оказана помощь пациенту. Кроме того, комиссии придется ответить на вопрос, можно было предотвратить смерть Сергея Жидкина либо сделать это в сложившейся ситуации было уже невозможно.

Это все, конечно, правильно. Но вот что-то с трудом верится, что врачи найдут нарушения в действиях своего коллеги. Как правило, из корпоративных соображений медики делают все, чтобы их коллеги избежали ответственности, - а вдруг завтра в такой переплет попадешь уже ты? Поэтому главный вывод о правильности действий Павла Ганьшина предстоит сделать сотрудникам Следственного комитета по Республике Мордовия. Ведомство проводит свою проверку. По факту смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

После операции в частной клинике скончался очередной пациент

Если в сфере бесплатной медицины летальные исходы пациентов не редкость, казалось бы, уж в частных клиниках такого быть не должно. Как бы не так. Только за этот год после операций в частном центре «Клиника инновационной медицины» в Саранске скончались два пациента. Один из них 6-летний ребенок. Очередной скандал, связанный с медицинским центром «КИМ», разгорелся 10 декабря. После простой операции на стол патологоанатома попал 50-летний житель поселка Ардатово Дубенского района Михаил Еряшев.

Мужчина большую часть жизни проработал водителем. Последнее пять лет крутил баранку в Москве на рейсовом автобусе. Трудился в столице вахтовым методом. За два с половиной десятка лет сидячей работы начались проблемы со здоровьем, характерные для профессиональных водителей. Еряшев обратился к врачам по месту жительства с жалобами. Эскулапы провели обследование и поставили диагноз: «Геморроидальные узлы». Местные врачи порекомендовали сельскому жителю ехать в Саранск и сделать операцию по удалению геморроя. Медики рекомендовали обратиться в частную клинику «КИМ», которая находится на ул. Васенко.

Прежде чем поехать в Саранск, Михаил зашел на сайт клиники и ознакомился с информацией, которая была размещена на странице «КИМ» в сети. На сайте клиники по поводу операции по удалению геморроя все было расписано красиво: «Операции проводятся на современном австрийском оборудовании: при геморрое 3 и 4 стадии выполняются щадящие операции: удаление узлов радиоволновым скальпелем. Среди преимуществ этой методики лечения геморроя можно назвать: малоинвазивную технику, при которой почти не остается раны, быстрое проведение самой процедуры, короткий послеоперационный период (в среднем 1-2 дня в клинике), быстрое восстановление и возвращение к обычной активности (1-2 дня)».

«Врачи заверили Михаила, что операция малотравматичная, продлится она максимум 30 минут, - рассказала родственница Михаила Еряшева Ирина Антипова. - Специалисты клиники обещали, что после оперативного вмешательства его вообще отпустят домой в тот же день и никакого сопровождения не понадобится. Однако мне позвонили из клиники и сообщили: Михаил Еряшев скончался. Сказали, что якобы вины врача нет, у пациента оторвался тромб. По словам медика из частной клиники, это могло произойти в любой момент. Это не первый случай гибели пациента в «КИМ», люди платят огромные деньги, чтобы поправить здоровье, а в итоге лишаются жизни. Предварительной причиной смерти врачи назвали тромбоэмболию. То есть у Михаила где-то оторвался тромб, который закупорил кровеносный сосуд. Он никогда раньше не жаловался на сердце, в прошлом году Еряшеву делали операцию по удалению камня в государственной больнице, но все прошло хорошо. Он никак не предполагал, что после обращения в платную клинику для него наступят такие гибельные последствия».

«Обследование пациента проводилось в полном объеме»

«Через некоторое время, после того как началась операция, стало понятно, у пациента возникли проблемы с сердцем, - говорит главный врач медицинского центра «КИМ» Константин Калачин. - У врача возникли подозрения, что у мужчины осложнения, вызванные свёртываемостью крови. Либо тромбоэмболия, либо инфаркт миокарда. Вызвали бригаду «скорой помощи». По приказу о маршрутизации пациентов его доставили в ближайший сосудистый центр. Смерть от тромбоэмболии могла произойти как во время операции, так и после нее. Это состояние могли спровоцировать различные факторы. Безусловно, обследование пациента проводилось в полном объеме, была выявлена только гипертония».



Игорь Кулыгин

Операцию Михаилу Еряшеву делал проктолог Игорь Кулыгин. Он единственный проктолог, который числится в КИМ. В 2001 году с отличием окончил МГУ им. Н.П. Огарева по специальности «Лечебное дело». С 2002 года работает врачом-колопроктологом. Является кандидатом медицинских наук. Есть ли вина врача в смерти жителя дубенского села Ардатово, будут устанавливать сотрудники Следственного комитета по РМ. В ведомстве заявили, что сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователь уже изъял и осматривает необходимую документацию, опрашивает персонал медучреждения.

Между тем супруга Михаила Еряшева Татьяна и его 18-летняя дочь Мария не верят в то, что у родственника возникла именно тромбоэмболия. Но при этом заявили, что не собираются судиться с клиникой. По словам родных Михаила, причиной гибели супруга и отца вполне могла стать врачебная ошибка, и если это так, то отвечать медикам за это придется перед Богом.

После операции в КИМ скончался 6-летний мальчик

До сих пор продолжается расследование по факту гибели в Саранске 6-летнего ребенка после операции по удалению аденоидов в частной клинике «КИМ». Операцию мальчику делал опытный врач Константин Ермин. 6-летний Вадим Низамутдинов (имя и фамилия несовершеннолетнего изменены) был единственным и долгожданным ребенком в семье Романа и Елены. Отец мальчика является руководителем одного из автосервисов, а мать занимается организацией и оформлением свадеб. Когда у ребенка возникли проблемы с дыханием, родители отвели его к врачу. Причиной недуга оказались аденоиды - патологически увеличенная носоглоточная миндалина, вызывающая затруднение носового дыхания, снижение слуха и другие расстройства.

6 февраля этого года Елена привела сына в «Клинику инновационной медицины», где ребенка стали готовить к операции. По одной из версий, операция длилась около часа. Вероятно, во время оперативного вмешательства что-то пошло не так. После операции Вадима отвезли в палату, но его состояние с каждой минутой становилось хуже. Мальчика срочно госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу. В течение часа врачи боролись за жизнь маленького Вадима, но спасти его так и не удалось. Кстати, о смерти ребенка медики не удосужились сообщить в правоохранительные органы - врачи ДРКБ заявили, что не обязаны сообщать о смерти пациента, если смерть носит некриминальный характер. Убитым горем родителям, видимо, тоже было не до звонка в полицию. На следующий день мать мальчика сообщила о произошедшей трагедии в социальных сетях. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». По делу назначены различные экспертизы, в том числе комплексная судебно-медицинская.

Алексей Николаев