Ответят ли мордовские врачи за гибель пациентов?

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Сделали операцию, которая была не нужна, влили не то лекарство, неправильно поставили диагноз, удалили здоровый орган, не вовремя оказали помощь… Каждый знает такие истории из своей жизни, жизни близких и знакомых. На минувшей неделе стало известно, что в двух медицинских клиниках Мордовии при весьма странных обстоятельствах скончались сразу два пациента. В одном случае оборвалась жизнь 47-летнего жителя поселка Плодопитомнический, обратившегося за медицинской помощью в Рузаевскую районную больницу. В другом - скончался 50-летний житель поселка Ардатово Дубенского района Михаил Еряшев, ему проводили операцию в частной саранской Клинике инновационной медицины. Привела ли к гибели людей халатность медиков, сейчас выясняют следователи СКР по РМ.
«Операция не требуется, езжайте домой»
5 декабря в Рузаевке у сотрудника местного горгаза Сергея Жидкина (на фото) возникли сильные боли в животе. Близкие вызвали «скорую помощь», мужчину доставили в Рузаевскую межрайонную больницу. «Мужа доставили в хирургическое отделение, - вспоминает супруга Жидкина Светлана. - К Сергею подошел заведующий хирургическим отделением Павел Ганьшин. Осматривать мужа он не стал, только спросил, что ел, что пил, и все. Супруг корчился от острой боли, а врач заявил: «операция не требуется, езжайте домой». Сказал еще, что мы можем где-нибудь платно сделать капельники. Также он направил супруга к терапевту. Специалист посмотрела на анализы Сергея и вызвала к себе хирурга. На этот раз пришел другой врач, молодой. Терапевт убеждала, что пациента нужно госпитализировать, но второй хирург заявил, что ничем помочь не может, поскольку заведующий отделением уже письменно отказал в госпитализации. Возможно, он не хотел идти против своего начальника, а может, уже получил указание не брать моего мужа в стационар.
Положить Сергея в больницу отказались, пришлось ехать обратно в Плодопитомнический. Дома мужу становилось все хуже, он продолжал жаловался на нестерпимую боль в животе. На следующий день я снова позвонила в «скорую». Сергея опять отвезли в хирургическое отделение Рузаевской больницы, сначала положили в обычную палату, а потом, когда состояние стало критическим, в реанимацию. Однако помочь мужу врачи уже не смогли. Он скончался в 22 часа. Позже вскрытие показало, что причиной смерти стали: «Эндоскопический шок, разлитой ферментный перитонит и острый геморрагический панкреонекроз».
Геморрагический панкреонекроз - крайне тяжелое заболевание поджелудочной железы, при котором происходит полное или частичное необратимое отмирание клеток органа. Считается опасным для жизни и здоровья состоянием, требует экстренной госпитализации пациента. Как можно было сразу не положить пациента в больницу, приходится только недоумевать.
Между собой медики говорят, что причиной серьезного заболевания стало чрезмерной употребление алкоголя. Однако односельчане Сергея Жидкина уверяют, что мужчина был равнодушен к алкоголю.
Супруга скончавшегося в больнице считает, что мужа можно было спасти, если бы врачи вовремя положили его в стационар и провели операцию. «Врач отнесся к пациенту безответственно. Как можно идти лечиться к такому специалисту?».
Павел Ганьшин
Между тем заведующий хирургическим отделением Павел Ганьшин продолжает работать в Рузаевской больнице. Руководители клиники заявили, что по факту смерти пациента будет создана медицинская комиссия, в которую войдут хирурги. Комиссия рассмотрит результаты патолого-анатомического заключения, действие врача и сделает вывод, насколько качественно была оказана помощь пациенту. Кроме того, комиссии придется ответить на вопрос, можно было предотвратить смерть Сергея Жидкина либо сделать это в сложившейся ситуации было уже невозможно.
Это все, конечно, правильно. Но вот что-то с трудом верится, что врачи найдут нарушения в действиях своего коллеги. Как правило, из корпоративных соображений медики делают все, чтобы их коллеги избежали ответственности, - а вдруг завтра в такой переплет попадешь уже ты? Поэтому главный вывод о правильности действий Павла Ганьшина предстоит сделать сотрудникам Следственного комитета по Республике Мордовия. Ведомство проводит свою проверку. По факту смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.
После операции в частной клинике скончался очередной пациент
Если в сфере бесплатной медицины летальные исходы пациентов не редкость, казалось бы, уж в частных клиниках такого быть не должно. Как бы не так. Только за этот год после операций в частном центре «Клиника инновационной медицины» в Саранске скончались два пациента. Один из них 6-летний ребенок. Очередной скандал, связанный с медицинским центром «КИМ», разгорелся 10 декабря. После простой операции на стол патологоанатома попал 50-летний житель поселка Ардатово Дубенского района Михаил Еряшев.
Мужчина большую часть жизни проработал водителем. Последнее пять лет крутил баранку в Москве на рейсовом автобусе. Трудился в столице вахтовым методом. За два с половиной десятка лет сидячей работы начались проблемы со здоровьем, характерные для профессиональных водителей. Еряшев обратился к врачам по месту жительства с жалобами. Эскулапы провели обследование и поставили диагноз: «Геморроидальные узлы». Местные врачи порекомендовали сельскому жителю ехать в Саранск и сделать операцию по удалению геморроя. Медики рекомендовали обратиться в частную клинику «КИМ», которая находится на ул. Васенко.
Прежде чем поехать в Саранск, Михаил зашел на сайт клиники и ознакомился с информацией, которая была размещена на странице «КИМ» в сети. На сайте клиники по поводу операции по удалению геморроя все было расписано красиво: «Операции проводятся на современном австрийском оборудовании: при геморрое 3 и 4 стадии выполняются щадящие операции: удаление узлов радиоволновым скальпелем. Среди преимуществ этой методики лечения геморроя можно назвать: малоинвазивную технику, при которой почти не остается раны, быстрое проведение самой процедуры, короткий послеоперационный период (в среднем 1-2 дня в клинике), быстрое восстановление и возвращение к обычной активности (1-2 дня)».
«Врачи заверили Михаила, что операция малотравматичная, продлится она максимум 30 минут, - рассказала родственница Михаила Еряшева Ирина Антипова. - Специалисты клиники обещали, что после оперативного вмешательства его вообще отпустят домой в тот же день и никакого сопровождения не понадобится. Однако мне позвонили из клиники и сообщили: Михаил Еряшев скончался. Сказали, что якобы вины врача нет, у пациента оторвался тромб. По словам медика из частной клиники, это могло произойти в любой момент. Это не первый случай гибели пациента в «КИМ», люди платят огромные деньги, чтобы поправить здоровье, а в итоге лишаются жизни. Предварительной причиной смерти врачи назвали тромбоэмболию. То есть у Михаила где-то оторвался тромб, который закупорил кровеносный сосуд. Он никогда раньше не жаловался на сердце, в прошлом году Еряшеву делали операцию по удалению камня в государственной больнице, но все прошло хорошо. Он никак не предполагал, что после обращения в платную клинику для него наступят такие гибельные последствия».
«Обследование пациента проводилось в полном объеме»
«Через некоторое время, после того как началась операция, стало понятно, у пациента возникли проблемы с сердцем, - говорит главный врач медицинского центра «КИМ» Константин Калачин. - У врача возникли подозрения, что у мужчины осложнения, вызванные свёртываемостью крови. Либо тромбоэмболия, либо инфаркт миокарда. Вызвали бригаду «скорой помощи». По приказу о маршрутизации пациентов его доставили в ближайший сосудистый центр. Смерть от тромбоэмболии могла произойти как во время операции, так и после нее. Это состояние могли спровоцировать различные факторы. Безусловно, обследование пациента проводилось в полном объеме, была выявлена только гипертония».
Игорь Кулыгин
Операцию Михаилу Еряшеву делал проктолог Игорь Кулыгин. Он единственный проктолог, который числится в КИМ. В 2001 году с отличием окончил МГУ им. Н.П. Огарева по специальности «Лечебное дело». С 2002 года работает врачом-колопроктологом. Является кандидатом медицинских наук. Есть ли вина врача в смерти жителя дубенского села Ардатово, будут устанавливать сотрудники Следственного комитета по РМ. В ведомстве заявили, что сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователь уже изъял и осматривает необходимую документацию, опрашивает персонал медучреждения.
Между тем супруга Михаила Еряшева Татьяна и его 18-летняя дочь Мария не верят в то, что у родственника возникла именно тромбоэмболия. Но при этом заявили, что не собираются судиться с клиникой. По словам родных Михаила, причиной гибели супруга и отца вполне могла стать врачебная ошибка, и если это так, то отвечать медикам за это придется перед Богом.
После операции в КИМ скончался 6-летний мальчик
До сих пор продолжается расследование по факту гибели в Саранске 6-летнего ребенка после операции по удалению аденоидов в частной клинике «КИМ». Операцию мальчику делал опытный врач Константин Ермин. 6-летний Вадим Низамутдинов (имя и фамилия несовершеннолетнего изменены) был единственным и долгожданным ребенком в семье Романа и Елены. Отец мальчика является руководителем одного из автосервисов, а мать занимается организацией и оформлением свадеб. Когда у ребенка возникли проблемы с дыханием, родители отвели его к врачу. Причиной недуга оказались аденоиды - патологически увеличенная носоглоточная миндалина, вызывающая затруднение носового дыхания, снижение слуха и другие расстройства.
6 февраля этого года Елена привела сына в «Клинику инновационной медицины», где ребенка стали готовить к операции. По одной из версий, операция длилась около часа. Вероятно, во время оперативного вмешательства что-то пошло не так. После операции Вадима отвезли в палату, но его состояние с каждой минутой становилось хуже. Мальчика срочно госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу. В течение часа врачи боролись за жизнь маленького Вадима, но спасти его так и не удалось. Кстати, о смерти ребенка медики не удосужились сообщить в правоохранительные органы - врачи ДРКБ заявили, что не обязаны сообщать о смерти пациента, если смерть носит некриминальный характер. Убитым горем родителям, видимо, тоже было не до звонка в полицию. На следующий день мать мальчика сообщила о произошедшей трагедии в социальных сетях. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». По делу назначены различные экспертизы, в том числе комплексная судебно-медицинская.
Алексей Николаев
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