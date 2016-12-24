Житель Мордовии получил четырнадцать лет за сексуальные преступления в отношении малолетней девочки

В Мордовии вынесен приговор 55-летнему жителю Ичалковского района. Он признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки.

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, днем 11 июля этого года осужденный находился на улице возле своего дома в одном из населенных пунктов Ичалковского района. Поблизости несколько малолетних детей играли с собакой. Когда на улице возле него осталась только 7-летняя девочка, а остальные убежали играть в другое место, он под предлогом показать ей свой дом, завел ребенка в жилище. Находясь в помещении, мужчина совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. После того, как о произошедшем узнали родители девочки, они обратились с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

Как подчеркивают в СКР, в ходе следствия в отношении обвиняемого была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, заключением которой оснований для признания мужчины невменяемым не установлено.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.