Представители власти и бизнеса высказались за ужесточение борьбы против «теневиков»

Начальник управления Генеральной прокуратуры РФ в ПФО Александр Окатьев провел в Саранске заседание межведомственной рабочей группы по вопросам защиты прав предпринимателей. В разговоре о противодействии незаконной предпринимательской деятельности в регионах Приволжья также приняли участие бизнес-омбудсмены, руководители органов исполнительной власти, местного самоуправления, контрольно-надзорных и правоохранительных структур, представители общественных организаций.

От имени Главы Мордовии собравшихся приветствовал Председатель Правительства РМ Владимир Сушков. «Теневой сектор отпугивает инвесторов, разрушает конкурентную среду, - отметил он. - Бюджеты всех уровней не получают дополнительные доходы, которые могли бы пойти на развитие территорий. Да и качество оказываемых нелегальными предпринимателями услуг, выпущенных ими товаров, как правило, оставляет желать лучшего».

По словам премьер-министра, региональные власти поддерживают инициативы по самозанятости граждан, будь то, к примеру, транспортные перевозки, аренда недвижимости, ремонт квартир, автомобилей или бытовой техники. Продолжается работа, направленная на сокращение административных барьеров. А вот на местном уровне случаи безучастного отношения чиновников к вопросам развития малого и среднего предпринимательства, к сожалению, встречаются не так уж редко. Недостаточно эффективными следует признать и проводимые контрольно-надзорные мероприятия.

«Сегодня, как никогда, требуется создавать более благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности, - резюмировал Александр Окатьев. - Легальный бизнес должен быть уверен в том, что он защищен от «теневых» и недобросовестных конкурентов».