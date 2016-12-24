Представители власти и бизнеса высказались за ужесточение борьбы против «теневиков»

Взятки на покойниках
В Октябрьском суде вынесен приговор бывшему сотруднику дежурной части отдела полиции УМВД по Саранску 38-летнему Александру Гудкову. Он...
В Октябрьском суде вынесен приговор бывшему сотруднику дежурной части отдела полиции УМВД по Саранску 38-летнему Александру Гудкову. Он...
В Саранске продолжается работа с неплательщиками за жилищно-коммунальные услуги.
В Саранске полицейские ликвидировали бордель для гастарбайтеров, работавший по бросовым расценкам
Дерзкий расстрел в центре Саранска, случившийся 4 декабря, заставил горожан вспомнить лихие времена криминальных войн, когда выстрелы на улицах...
Узбекский Отелло погубил беременную жену и пытался свести счеты с жизнью. Теперь ему грозит пожизненное заключение
Мы все привыкли мыслить стереотипами: женщина должна быть слабой, мужчины не плачут, блондинки - глупые, итальянцы едят только пасту и пиццу…...
Столица Мордовии вступает в следующий год с бюджетом в 5 миллиардов рублей
В Ленинском суде Саранска идет рассмотрение громкого дела в отношении 29-летней Алены Косолаповой, которая обвиняется в мошенничестве в особо...
Заканчивается последняя рабочая неделя 2018 года. Новый год наступает с боем кремлёвских курантов в полночь 31 декабря, и встретить его надо в...
Верховный суд Мордовии отменил приговор 43-летнему директору предприятия «Стерх» Павлу Калашникову. В августе этого года Рузаевский...