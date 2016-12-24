По следам «Pussy Riot»

Слава скандально известной группы «Pussy Riot», судя по всему, все эти годы не давала покоя жителю атюрьевской деревни Курташки 33-летнему Михаилу Фролову. Мужчина забрался в местный храм с ружьем, как следует заправился кагором, нарядился в рясу священника и стал палить по иконам и другой церковной утвари. А когда Фролова пытались задержать, он ранил ножом полицейского.

ЧП случилось в ночь с 9 на 10 декабря в селе Мордовские Парки Краснослободского района. Михаил Фролов днем ушел на охоту и бродил по округе до позднего вечера. Охотник шел по следам кабана и к 23 часам вышел к селу Мордовские Парки. Внимание охотника привлекла старая церковь постройки середины 19 века. Космодамиановская церковь пережила много различных потрясений - революцию, гонение советской властью, но такого богохульства, которое учинил Фролов, в храме не было никогда.

В позднее время церковь была закрыта, но Фролова это не остановило, он нашел способ, чтобы забраться внутрь. Первым делом визитер нашел и употребил припасенный для обрядов кагор, а затем, видимо, представил себя героем гоголевского «Вия» бурсаком Хомой Брутом, который ночью отпевал в храме ведьму, а чтобы нечистая сила его не достала, очертил себя кругом. Точно таким же кругом очертил себя и захмелевший охотник. Круг на полу он очертил кагором. Внутрь Фролов положил небольшой коврик для молитв, подставку для священных книг, икону, евангелие и псалтырь. Для полноты образа Михаил облачился в рясу и колпак священника. Вероятно, Фролов решил провести какой-то религиозный обряд. Мужчина читал молитвы, допивал запасы церковного кагора и периодически палил из ружья налево и направо. Беспорядочной стрельбой житель Курташек повредил потолок, окно, икону Спасителя и зачем-то начертил на белой двери крест.

Вскоре выстрелы в храме услышали жители деревни и первым делом отправились к местному священнику. Заходить в храм настоятель не решился, внутри периодически слышались выстрелы. Служитель церкви позвонил участковому и рассказал о ночном визитере с ружьем, который ведет пальбу в храме. Вскоре в Мордовские Парки прибыл наряд полиции. Правоохранители оцепили церковь и на всякий случай эвакуировали местных жителей. Полицейские вступили с охотником в переговоры и предложили сдаться добровольно: «Прекращай стрелять, бросай ружье и выходи с поднятыми руками!». Переговоры шли напряженно, Фролов не хотел покидать церковь. Тогда люди в погонах подключили к переговорам отца охотника. Родитель умолял и слезно просил сына «выйти и больше не стрелять». Но тот не прислушался к просьбе отца, а попросил, чтобы приехал начальник Атюрьевского отдела полиции.

К утру Фролова все же уговорили. В начале седьмого утра стрелок выбросил оружие в окно, полицейские вошли в храм, но физически крепкий Михаил попытался вырваться и убежать. Вдогонку за пьяным охотником бросился один из полицейских. Догнал, но любитель кагора оказал сопротивление, из храма он прихватил церковное копие - обоюдоострый нож с треугольным лезвием. Беглец дважды ударил им полицейского в ногу и живот. Вскоре подоспели коллеги раненого стража порядка и скрутили стрелка. Сотрудника полиции срочно доставили в ближайшую больницу, где оказали медицинскую помощь. Врачи заявили, что угрозы жизни полицейского нет.

Жители села Курташки отзываются о Михаиле Фролове только положительно: «Михаил вполне адекватный человек, никогда за ним раньше ничего странного не замечали. Ни в каких дебошах или пьяных потасовках раньше не участвовал. Он парень холостой, женат никогда не был, ездил на заработки в Москву, трудился вахтовым методом. Родители у него интеллигентные люди - оба работали учителями в школе. Отец преподавал географию, а мать - русский язык». У полиции с Фроловым также раньше никогда не было проблем, мужчина не привлекался не только к уголовной, но и к административной ответственности.

Жители села Мордовские Парки отмечают профессиональные действия молодого полицейского Андрея Романова, который бесстрашно бросился на охотника. Сотрудник отдела по экономической безопасности Краснослободского отдела полиции выехал на место инцидента в качестве усиления. Но, по словам селян, именно он, рискуя жизнью, первым кинулся на стрелка, в руках которого было церковное копие. Благо на сотруднике полиции был бронежилет, который, видимо, и спас его от серьезных последствий.

Представители правоохранительных органов пока не дают никаких комментариев по делу. Однако уже сейчас можно говорить, что в действиях Михаила Фролова усматривается несколько преступлений: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и оскорбление религиозных чувств верующих. Только за ранение сотрудника полиции стрелку грозит до 20 лет колонии. Но это в том случае, если эксперты признают Фролова вменяемым. Следственным комитетом РМ уже возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Конечно, поведение Михаила Фролова в сельской церквушке заставляет сомневаться в его психическом здоровье. Не исключено, что на поведение богохульника повлияло и количество выпитого алкоголя. Все это предстоит выяснить специалистам по психиатрии. Если окажется, что причиной неадекватному поведению стали психические отклонения, то наверняка встанет и другой вопрос - куда смотрели врачи, которые выдавали Фролову справку о психическом здоровье, когда он оформлял разрешение на охотничье оружие?