Студентка обвинила артиста театра в изнасиловании

17-летняя студентка одного из саранских техникумов предстанет перед судом по обвинению в ложном доносе. Барышня написала заявление в полицию, в котором обвинила 40-летнего артиста саранского театра в изнасиловании. На поверку же оказалось, что интимная связь носила сугубо добровольный характер. Не зря говорят, что в любви, как и на войне, все средства хороши. Как выяснилось, нимфетка пыталась увести женатого мужчину из семьи и дошла до ложного обвинения в изнасиловании.

Актер саранского театра и студентка техникума познакомились в социальных сетях весной этого года. Девушка бороздила просторы социальных сетей и случайно наткнулась на страничку местного театрального артиста. На одном из фото он был изображен с гитарой в руках. Студентка написала мужчине, что всегда мечтала научиться играть на гитаре, но вот беда, нет толкового учителя. «Может быть, вы покажете мне несколько аккордов?». Актер не стал отказывать барышне, и вскоре они договорились о встрече. Такое «репетиторство» привело к предсказуемому финалу - женатый мужчина устоять перед чарами юной красотки не смог. После нескольких уроков игры на гитаре у учителя и его новой ученицы случилась интимная близость.

Студентка была без ума от нового кавалера и всячески настаивала на продолжении отношений. Девушка заваливала актера посланиями в социальных сетях, отправляла многочисленные смски, звонила с предложением встретиться снова и снова. Однако женатый артист не был заинтересован в длительном романе и всячески дистанцировался от барышни. Настойчивость девушки в конечном итоге привела к тому, что мужчина заблокировал ее номер и страницу в социальных сетях. Но студентка не сдалась, она стала подкарауливать бывшего любовника около дома. Актер объяснил, что не собирается бросать семью ради мимолетного увлечения. Деятель театра уже не знал, как ему скрыться от навязчивой барышни.

Но девушка решила не сдаваться и идти до конца, правда, сменив тактику. Она где-то отыскала номер телефона супруги артиста и позвонила напрямую конкурентке. Студентка рассказала жене об их бурном романе и просила отойти в сторону, не мешать их счастью. Жена служителя Мельпомены оказалась на редкость адекватной женщиной и после выяснения отношений в семье простила мужу интрижку на стороне. А юной любовнице посоветовала больше никогда ей не звонить и забыть о ее супруге.

Однако девушка никак не хотела отступать и продолжила добиваться своего еще более изощренными методами. В середине мая этого года она явилась в отделение полиции и написала заявление об изнасиловании. В бумаге она указала, что надругался над ней актер театра и было это три недели назад. После того как было написано заявление, сотрудники полиции под роспись предупредили девушку об уголовной ответственности за ложный донос. Студентка настояла, что рассказ об изнасиловании - чистая правда, и подписала документ.

Сотрудники Следственного комитета по РМ стали проводить проверку по изнасилованию несовершеннолетней. Первым делом следователь вызвал на допрос актера. Когда мужчина увидел заявление студентки, то некоторое время не мог отойти от шока. А затем рассказал, как у них развивались отношения, как познакомился и вступил в интимную связь и как барышня не давала ему проходу, требовала продолжения отношений. Артист уточнил, что секс с юной особой был исключительно добровольным. Заявление же об изнасиловании назвал местью отвергнутой любовницы.

Следователь еще раз вызвал девушку, и та призналась - изнасилования действительно не было, просто так она хотела насолить новому кавалеру. Правоохранительные органы вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по статье «Изнасилование». Правда, на этом история не закончилась, теперь студентка из потерпевшей превратилась в обвиняемую. В отношении ее следствие возбудило уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления». Санкции статьи предусматривают наказание до 3 лет лишения свободы или штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Девушка полностью признала свою вину. Кстати, после случая с актером барышня потеряла интерес к учебе и была отчислена из техникума за неуспеваемость. Сейчас она ничем не занимается и состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.