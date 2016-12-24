На минорной ноте

ХК «Мордовия» завершил серию домашних игр двумя поражениями

«Мордовия» - «Чебоксары» 0:5 и 1:3

После разгрома «Челнов» саранские болельщики ждали продолжения победной серии, яркой и красивой игры. К тому же это последние домашние игры в этом году. Но почему-то все пошло не так… В первом же матче саранская дружина потерпела разгромное поражение 0:5 и впервые в сезоне не забила дома. Из пяти пропущенных шайб три наша команда пропустила в меньшинстве. По реализации большинства «Чебоксары» - лучшая команда первенства ВХЛ, но от этого, конечно, было не легче.

Во второй игре саранские хоккеисты вышли на лед, как на последний бой. Команда хотела подарить своим болельщикам положительные эмоции. Игроки «Мордовии» начали встречу без раскачки и сразу взвинтили скорость. На 12-й минуте саранские хоккеисты смогли-таки пробить Дениса Мотошина, гол на счету Евгения Пьянова. Он получил передачу от партнера, чуть продвинулся к воротам и бросил в дальний угол. Но на исходе этой же минуты соперник счет сравнял, а еще через пять - вышел вперед. Увы, но больше наша команда забить не смогла, а вот гости еще раз огорчили саранских хоккеистов! Игра была зрелищной и валидольной, а уж сколько бросков отразил вратарь клуба «Чебоксары»! Что ж, Фортуна была не с нашей командой, но у «Мордовии» есть еще шесть игр на выезде, в которых нужно набирать очки.

СКАЗАНО ДЛЯ ПРЕССЫ

Юрий Воробьев, главный тренер ХК «Мордовия»

- Трудно дать какую-то объективную оценку, когда два матча подряд проиграны. Предпосылок к этому не было, потому что подходили к матчам в хорошем состоянии. Единственное, что я могу предположить, - это то, что нас опять отправили готовиться к играм на запасную площадку, которая меньше по размерам, чем та, на которой мы проводим матчи. По сути, вышли на большую арену только в день игры. Это не оправдание, а один из возможных факторов нашей неудачной игры. Если говорить в целом, то стоит отметить хорошую игру вратаря команды соперника. За 2 игры мы смогли ему только одну шайбу забросить. Будем сейчас разбираться и готовиться к поездке.

- В каких компонентах игра не задалась? Кажется, хромала реализация, особенно численного большинства.

- Безусловно. Если в последней игре против «Челнов» мы 4 шайбы забросили в большинстве, то здесь не смогли реализовать ничего. В конце выпустили шестого вместо вратаря, шайба где-то там по ленточке катается, а пересечь ее не может. Почему? Может быть, элемент везения или удача вратаря.

- Впереди 6 выездных матчей, придется там добирать потерянные очки…

- Будем на это надеяться. Вызывает опасение несколько травм в нашей команде. Диме Саразову сломали два ребра, и он выбыл, как минимум, на месяц. Небольшое сотрясение у Юнышева и разбитая щека у Елагина. Время подготовиться у нас есть. Надеюсь, что ребята смогут восстановиться, а Дима Саразов, понятное дело, матчи пропустит.

- Никаких панических настроений нет? В будущее смотрите с оптимизмом?

- Вкатимся в большую площадку, и надеюсь, что ребята сконцентрируются, мы покажем достойную игру. А победы - это всегда результат хорошей игры.

Сергей Нуржанов, главный тренер ХК «Чебоксары»

- Мы ехали в Саранск и настраивались на то, чтобы зацепить здесь две победы. Получились обе игры. Спасибо Денису Мотошину, спасибо команде - ребята сражались друг за друга, под шайбу ложились, был виден настрой боевой. Я считаю, что по накалу и уровню игры эти матчи сродни играм плей-офф. Мы хорошо подготовились, поработали. Спасибо болельщикам, которые приехали нас поддержать здесь. Две победы в Мордовии дорогого стоят.

- Денис Мотошин сказал, что эти матчи по качеству игры команды напомнили ему те «Чебоксары», которые выигрывали в плей-офф у «Ростова». Вы с ним согласны?

- Да, согласен, это игры уровня плей-офф. Настраиваемся, готовимся, дальше будет Саратов, посмотрим, что там, а сейчас все молодцы, всех с победой.

- Если говорить о турнирном положении, есть цель обойти «Мордовию» в регулярном первенстве?

- У нас нет такой цели. Мы играем и настраиваемся на каждого соперника. Нам без разницы, с какого места играть плей-офф. Я считаю, что тот пик формы, который мы наметили, должен подойти именно к плей-офф. Мы потихоньку, маленькими шажочками идем к оптимальной форме. Начали под большими нагрузками, сейчас ребята пашут каждый день - штанга, лед, стараются набрать оптимальные кондиции. В этом году все послушные, играют по заданию, нет таких индивидуальных личностей сильных, которые могут рисунок игры испортить.

Людмила АНЮТИНА