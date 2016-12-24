Саранский триумф юниорок Тутберидзе
Чемпионат России по фигурному катанию должен был стать ареной звездного противостояния - Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Но на подиум в...
Всероссийская акция «Уличный красава» в формате чемпионата по дворовому футболу стартовала еще 15 октября 2018 года. За это время в ней приняли участие более 35 000 молодых людей со всей страны. Все они - непрофессиональные спортсмены, это обязательное условие акции, возраст футболистов - 14-17 лет.
Чемпионат России по фигурному катанию должен был стать ареной звездного противостояния - Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Но на подиум в...
Заканчивается последняя рабочая неделя 2018 года. Новый год наступает с боем кремлёвских курантов в полночь 31 декабря, и встретить его надо в...
На совещании в горадминистрации начальник Транспортного управления Игорь Белорунов доложил, что частные предприятия общественного транспорта...
В Саранске полицейские ликвидировали бордель для гастарбайтеров, работавший по бросовым расценкам
Красивые автомобильные номера можно будет купить на специализированных площадках в интернете
Жерар Депардье променял Саранск на Новосибирск
При этом стоимость лечения одного онкопациента может доходить до 400 тысяч рублей в месяц
Дерзкий расстрел в центре Саранска, случившийся 4 декабря, заставил горожан вспомнить лихие времена криминальных войн, когда выстрелы на улицах...
В Саранске продолжается работа с неплательщиками за жилищно-коммунальные услуги.
Верховный суд Мордовии отменил приговор 43-летнему директору предприятия «Стерх» Павлу Калашникову. В августе этого года Рузаевский...