Всероссийская акция «Уличный красава» в формате чемпионата по дворовому футболу стартовала еще 15 октября 2018 года. За это время в ней приняли участие более 35 000 молодых людей со всей страны. Все они - непрофессиональные спортсмены, это обязательное условие акции, возраст футболистов - 14-17 лет.

9 декабря в Саранске прошел межрегиональный этап всероссийской акции по футболу «Уличный красава». На спортивных площадках Мордовского педагогического института имени М.Е. Евсевьева 24 команды Приволжского федерального округа боролись за выход в финальную часть турнира. Нашу республику представляли команды, одержавшие ранее победу в региональном этапе акции «Молодежки ОНФ»: «Ураган» из тургеневской средней школы Ардатовского района (группа 14-15 лет) и команда саранского автомеханического техникума «САМТ» (группа 16-17 лет).

Лучшим игроком турнира в ПФО был признан 14-летний участник команды «Штурм» Илья Чернобук из поселка Мокроус Саратовской области. Он рассказал про решающий матч.

- Крепкие игроки попались, мордовские ребята - хозяева поля. Но в конце матча мы забили пенальти, выиграли. Я со своей командой с первого класса гоняю мяч. То есть уже почти 7 лет. Достойной площадки у нас в поселке нет. Играем где придется, иногда даже на песке тренируемся. И мечтаем о своем настоящем футбольном поле.

И эта мечта может сбыться - ведь главный приз турнира «Уличный красава» - сертификат на установку собственного футбольного поля. Кстати, у саратовцев шансы на победу удваиваются, поскольку и вторая их команда, участвующая в группе для ребят 16-17 лет, также прошла в финал. Это «Торнадо» из города Вольска. Мордовские футболисты выступили на турнире очень достойно, но, как говорится, кто-то должен был проиграть. Будем надеяться, что такой турнир станет ежегодным, и у дворовых команд нашей республики еще будет возможность выиграть футбольную коробку.

Финальные матчи турнира стартуют в Сочи 22 декабря, на одном из лучших стадионов страны. В них примет участие 21 команда из разных регионов России.

Людмила АНЮТИНА