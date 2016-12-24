ФК «Мордовия» - самая эффективная команда ФНЛ

Саранская команда возглавила рейтинг эффективности клубов Футбольной национальной лиги. Рейтинг опубликован на сайте Goleada.ru.

Подсчеты при составлении рейтинга производятся по достаточно простой формуле. Общая трансферная стоимость каждой команды (согласно оценкам авторитетного немецкого портала Transfermarkt.de) делится на количество завоеванных по ходу турнира очков. «Мордовия», комплектовавшая свой состав в минувшее летнее межсезонье в подавляющем большинстве за счет свободных от обязательств перед другими клубами футболистов, заняла в рейтинге эффективности первое место. В ходе турнира «Мордовия» набрала 34 очка, а общая рыночная стоимость её состава оценивается в 4,9 млн. евро. Получается, что стоимость одного набранного очка составляет 144 тысячи евро.

В лидирующую тройку по итогам летне-осенней части чемпионата ФНЛ также вошли владивостокский «Луч» (145 тысяч евро) и томская «Томь» (154 тысячи евро). На последнем месте рейтинга расположился питерский «Зенит-2», стоимость одного очка у которого составляет 854 тысячи евро. У команды из Санкт-Петербурга всего 8 набранных очков, рыночная стоимость состава при этом оценивается в 6,83 млн. евро.

Рейтинг эффективности составляется для того, чтобы проследить, насколько успешно клубы работают на селекционном направлении и насколько продуктивно наставники каждой из команд используют возможности имеющихся у них в наличии футболистов.