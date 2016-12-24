Седова - лучшая из россиянок в индивидуальной гонке на Кубке мира

В минувшие выходные в Бейтостолене (Норвегия) проходил третий этап Кубка мира ФИС по лыжным гонкам. В первый соревновательный день спортсмены состязались в индивидуальной гонке на 15/30 км свободным стилем. Жители нашей республики особенно переживали за представительницу ГБУ РМ «КСШОР» Анастасию Седову, включенную в состав российской сборной на третий этап Кубка мира.

Представительница Мордовии выступила достойно, став лучшей среди россиянок, заняв пятое место. Впереди - сплошь мировые звезды. Победительницей стала норвежка Тереза Йохауг, второе место у Шарлот Каллы (Швеция) +1.05.9, третье - у Ингвилд Эстберг (Норвегия) + 1.06.1. Анастасия Седова, выступающая по параллельному зачету за Нижегородскую область и Республику Мордовия, отстала от лидера на 1.23.8.

В воскресенье соревновались эстафетные четверки. Анастасия Седова вошла в состав России-1 (Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анастасия Седова, Анна Нечаевская). Наши спортсменки первые три этапа почти всю гонку держались в группе лидеров, но падение на четвертом этапе перечеркнули шансы на медаль. Однако наша вторая команда - Россия-2 (Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Елена Соболева) - в упорной борьбе за вторую ступень пьедестала опередила спортсменок Финляндии. Анастасия Седова так и не смогла завоевать медаль на Кубке мира в Норвегии, заняв вместе с эстафетной командой четвертое место.

Людмила АНЮТИНА