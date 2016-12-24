Седова - лучшая из россиянок в индивидуальной гонке на Кубке мира

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В Саранске полицейские ликвидировали бордель для гастарбайтеров, работавший по бросовым расценкам
В минувшие выходные в Бейтостолене (Норвегия) проходил третий этап Кубка мира ФИС по лыжным гонкам. В первый соревновательный день спортсмены состязались в индивидуальной гонке на 15/30 км свободным стилем. Жители нашей республики особенно переживали за представительницу ГБУ РМ «КСШОР» Анастасию Седову, включенную в состав российской сборной на третий этап Кубка мира.
В Саранске полицейские ликвидировали бордель для гастарбайтеров, работавший по бросовым расценкам
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Дерзкий расстрел в центре Саранска, случившийся 4 декабря, заставил горожан вспомнить лихие времена криминальных войн, когда выстрелы на улицах...
В воскресенье в Саранске в зале РДК состоялся гала-концерт XXII Республиканского фестиваля народного творчества «Шумбрат, Мордовия!». Это...