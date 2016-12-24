В Саранске выступят звёзды фигурного катания

Ровно через неделю в Саранск съедутся лучшие фигуристы России и их звездные наставники. Столица Мордовии в третий раз будет принимать чемпионат России.
- Популярность фигурного катания очень высока, - отметил на пресс-конференции, посвященной предстоящему чемпионату России, Владимир Грибанов, вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России, председатель Федерации фигурного катания на коньках РМ, президент «КС Банка». - У соревнований фигуристов высокие рейтинги по телевидению, и это неудивительно. Среди спортсменов высокая конкуренция, результаты непредсказуемы, и прошедший на днях Финал Гран-при это доказал.
Именно в Саранске по спортивному принципу будет сформирована сборная России, мы узнаем имена спортсменов, которые будут представлять нашу страну на чемпионатах Европы и мира. Правда, между чемпионатами Европы и мира будет еще Финал Кубка России, после него еще могут быть внесены некоторые изменения в состав сборной. Ни одному спортсмену ничего не обещано и не гарантировано!
На чемпионате страны особый интерес к выступлению фигуристок. В Саранске к титулованным спортсменкам присоединятся юные Александра Трусова и Анна Щербакова, эти юниорки владеют самыми технически сложными элементами! Да, пока они не могут выступать на взрослых соревнованиях, но уже в следующем году такая возможность у них появится. Нас ждет самый сильный турнир у одиночниц в мире! К слову, все билеты на 22 декабря, когда женщины будут катать произвольную программу, полностью проданы. Нас как организаторов радует такой интерес к соревнованиям, но, к сожалению, бОльшая часть билетов продана не в Саранске, а это значит, что у нас будет много гостей из других городов.
- После чемпионата мира по футболу, матчи которого принимал Саранск, особняком стоит чемпионат России по фигурному катанию, - продолжил пресс-конференцию первый заместитель министра спорта и физической культуры РМ Вячеслав Учайкин. - Мы просто обречены провести этот чемпионат на самом высоком организационном уровне. Сейчас идут репетиции открытия чемпионата России, рассказывать о сценарии не буду, пусть это останется сюрпризом для тех, кто в среду придет в Ледовый дворец. В фойе спортивного сооружения можно будет не только перекусить между соревнованиями, но и приобрести цветы и мягкие игрушки, чтобы подарить их любимым фигуристам.
Для всех участников и организаторов соревнований забронированы гостиницы. Все спортсмены будут жить в гостинице «Mercure», организаторы - в «Sheraton». Много мест забронировано гостями Саранска в других гостиницах города. Это, к слову, тоже наследие чемпионата мира. Отмечу, что наши гостиницы соответствуют всем мировым стандартам. Спортсмены, выступая за рубежом, также останавливаются в гостиницах этих сетей.
Нами также разработана транспортная логистика - с момента встречи участников на железнодорожном вокзале или в аэропорту до ежедневного обслуживания в дни соревнований.
Владимир Грибанов отметил, что организаторы чемпионата России в Саранске сделали все по мировым стандартам. А значит, в следующем году Саранск может вновь принять значимые мероприятия по фигурному катанию, но, скорее всего, проходить они будут уже не в Ледовом дворце, а в новом комплексе.
В соревновании примут участие олимпийская чемпионка Игр в Корее Алина Загитова, серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, участница Олимпийских игр Мария Сотскова; серебряные призеры Олимпийских игр в командных соревнованиях спортивные пары Евгения Тарасова - Владимир Морозов, а также Наталья Забияко - Александр Энберт; танцевальные дуэты Виктория Синицина - Никита Кацалапов, двукратные бронзовые призеры чемпионатов Европы Александра Степанова - Иван Букин, участники Олимпийских игр Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро, а также опытные Софья Евдокимова - Егор Базин; призер Олимпийских игр и чемпионатов мира и Европы в мужском одиночном катании Михаил Коляда, призеры чемпионатов мира среди юниоров и чемпионатов страны Дмитрий Алиев и Александр Самарин и многие другие.
Наряду с титулованными спортсменами бороться за медали будут и молодые, но уже известные фигуристы Александра Трусова, Анна Щербакова, которые исполняют прыжки в четыре оборота, Алена Косторная и Анастасия Тараканова. Вчерашние юниоры, которые в этом сезоне стартовали на уровне мастеров, - спортивные пары Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин, танцоры Анастасия Шпилевая - Григорий Смирнов и Анастасия Скопцова - Кирилл Алешин… Приходите, будет интересно!
Людмила АНЮТИНА, фото Юрия ГЛЕБОВА