В Саранске выступят звёзды фигурного катания

Ровно через неделю в Саранск съедутся лучшие фигуристы России и их звездные наставники. Столица Мордовии в третий раз будет принимать чемпионат России.

- Популярность фигурного катания очень высока, - отметил на пресс-конференции, посвященной предстоящему чемпионату России, Владимир Грибанов, вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России, председатель Федерации фигурного катания на коньках РМ, президент «КС Банка». - У соревнований фигуристов высокие рейтинги по телевидению, и это неудивительно. Среди спортсменов высокая конкуренция, результаты непредсказуемы, и прошедший на днях Финал Гран-при это доказал.

Именно в Саранске по спортивному принципу будет сформирована сборная России, мы узнаем имена спортсменов, которые будут представлять нашу страну на чемпионатах Европы и мира. Правда, между чемпионатами Европы и мира будет еще Финал Кубка России, после него еще могут быть внесены некоторые изменения в состав сборной. Ни одному спортсмену ничего не обещано и не гарантировано!

На чемпионате страны особый интерес к выступлению фигуристок. В Саранске к титулованным спортсменкам присоединятся юные Александра Трусова и Анна Щербакова, эти юниорки владеют самыми технически сложными элементами! Да, пока они не могут выступать на взрослых соревнованиях, но уже в следующем году такая возможность у них появится. Нас ждет самый сильный турнир у одиночниц в мире! К слову, все билеты на 22 декабря, когда женщины будут катать произвольную программу, полностью проданы. Нас как организаторов радует такой интерес к соревнованиям, но, к сожалению, бОльшая часть билетов продана не в Саранске, а это значит, что у нас будет много гостей из других городов.

- После чемпионата мира по футболу, матчи которого принимал Саранск, особняком стоит чемпионат России по фигурному катанию, - продолжил пресс-конференцию первый заместитель министра спорта и физической культуры РМ Вячеслав Учайкин. - Мы просто обречены провести этот чемпионат на самом высоком организационном уровне. Сейчас идут репетиции открытия чемпионата России, рассказывать о сценарии не буду, пусть это останется сюрпризом для тех, кто в среду придет в Ледовый дворец. В фойе спортивного сооружения можно будет не только перекусить между соревнованиями, но и приобрести цветы и мягкие игрушки, чтобы подарить их любимым фигуристам.

Для всех участников и организаторов соревнований забронированы гостиницы. Все спортсмены будут жить в гостинице «Mercure», организаторы - в «Sheraton». Много мест забронировано гостями Саранска в других гостиницах города. Это, к слову, тоже наследие чемпионата мира. Отмечу, что наши гостиницы соответствуют всем мировым стандартам. Спортсмены, выступая за рубежом, также останавливаются в гостиницах этих сетей.

Нами также разработана транспортная логистика - с момента встречи участников на железнодорожном вокзале или в аэропорту до ежедневного обслуживания в дни соревнований.

Владимир Грибанов отметил, что организаторы чемпионата России в Саранске сделали все по мировым стандартам. А значит, в следующем году Саранск может вновь принять значимые мероприятия по фигурному катанию, но, скорее всего, проходить они будут уже не в Ледовом дворце, а в новом комплексе.