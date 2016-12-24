Расстрел в гостинице «Саранск»

Дерзкий расстрел в центре Саранска, случившийся 4 декабря, заставил горожан вспомнить лихие времена криминальных войн, когда выстрелы на улицах столицы Мордовии звучали регулярно. Днем в гостинице «Саранск» был расстрелян 47-летний Владимир Сипров - один из соучредителей отеля. Тяжело раненный мужчина был срочно доставлен в медицинское учреждение и прооперирован. Сейчас Сипров идет на поправку и уже дал показания сотрудникам правоохранительных органов. Личность стрелка установлена, им оказался 53-летний Владимир Антяскин. В былые годы мужчина имел отношение к известной группировке «Химмаш - борисовские». Поисками бывшего братка из 90-х сейчас занимается вся саранская полиция.

Соучредителя гостиницы ранили в живот и ноги

Информация о стрельбе в гостинице «Саранск» стала поступать уже 4 декабря. «Днем из гостиницы «Саранск» в медицинское учреждение с огнестрельным ранением был доставлен 47-летний мужчина, - сообщила старший помощник руководителя СКР по РМ Наталья Афанасьева. - На месте происшествия работают наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК. Следователями совместно с сотрудниками полиции выясняются мотивы, причины и другие обстоятельства произошедшего, устанавливаются лицо либо лица, причастные к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается».

К отелю съехались многочисленные спецавтомобили полиции и следственного комитета. Место происшествия тщательно обследовали криминалисты. Следователи опрашивали сотрудников охраны, администраторов и постояльцев отеля. Выяснилось, что стрелок открыл огонь по Владимиру Сипрову на лестнице, ведущей в гостиницу с парковки, расположенной во дворе. В соучредителя гостиницы стреляли трижды. Пули попали Сипрову в живот и ноги. Судя по характеру ранений, убивать жертву изначально не планировалось. Скорее всего, расстрел носил показательный характер - мол, пока живи, но в следующий раз можешь получить и контрольный в голову. Хотя в Следственном комитете по РМ заявили, что Сипров остался жив благодаря тому, что ему вовремя оказали медицинскую помощь.

Причиной расстрела стали финансовые разногласия?

Сотрудники МВД и СКР по РМ работали на площадке для машин до поздней ночи. Вероятно, стрелок, убегая, задел рукой припаркованную у гостиницы белую «Мазду 6». Правоохранители в интересах следствия просили журналистов не показывать номера машины. В тот же день по факту расстрела СК России по Мордовии возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Сыщики выяснили, что лицо стрелка попало в объектив видеокамер, установленных как на здании гостиницы, так и внутри нее. Но первым лицо подозреваемого и видео расстрела опубликовали не правоохранительные органы, а социальные сети. Видео со стрелком и Сипровым появилось в группе «Саранск Доска позора». Еще более любопытно, что автором размещенного видео является София Шорчева - бывшая супруга лидера группировки «Химмаш» Юрия Шорчева, более известного в определенных кругах как Шахматист. Напомним, в этом году авторитета приговорили к 24 годам и 6 месяцам неволи.

Судя по всему, покушение на убийство Сипрова каким-то образом задевает финансовые интересы бывших представителей группировки. Правоохранители подтвердили, что Владимир Сипров в свое время также имел отношение к «химмашевским» и отвечал за финансы. Со временем стал бизнесменом, входил в состав учредителей бани «Купрей-тонус», расположенной по улице Лихачева. Этот объект раньше также контролировался «химмашевскими». Затем Владимир Сипров возглавлял Ассоциацию спортивного покера в Мордовии. Сейчас он владеет 20% акций гостиницы «Саранск».

Вероятно, отель приносит неплохую прибыль, если учесть, что помимо самих гостиничных услуг в здании располагаются кафе, бары, сауна и офисные помещения. Стоит ли говорить, что ранее гостиница «Саранск» входила в сферу интересов деятелей с улицы. Городские власти долгое время не продавали собственность в частные руки, поскольку объект приносил неплохую прибыль в городскую казну. Однако в 2003 году одного из руководителей гостиницы Ивана Форченкова зарезали, после этого «Саранск» был продан в частные руки. Предположительно, за новыми крупными акционерами стояли выходцы из группировки «Химмаш».

Видео расстрела

Однако вернемся к ролику, который сопровождался таким комментарием: «Прошу распространить. В сети появилось видео стрельбы в гостинице «Саранск».

Внимание! До сих пор не пойман киллер, покушавшийся на Владимира Сипрова в гостинице «Саранск». Предположительно, находится в Саранске, он вооружен и опасен. На записи стрелка хорошо видно. У него не все в порядке с головой. Всех, кто узнал человека на видео, а также располагающих данными о его местонахождении, просим сообщить по телефону…».

Номер телефона в комментарии принадлежит дежурному следователю Следственного комитета. Однако в ведомстве заявили, что ролик в сеть не выкладывали и номера телефона следователя не оставляли.

Итак, что же оказалось на видео? Ролик снят камерой, установленной над входной дверью, ведущей от парковки со двора в гостиницу. В 13.04 дверь открыл тот самый стрелок. Он был одет в черную вязаную шапочку и черную куртку. Мужчина немного потоптался на месте, уступил дорогу следом идущему Владимиру Сипрову. Соучредитель гостиницы бодрым шагом стал подниматься по лестнице, следом за ним поспешил человек в черной шапочке. На ходу он достал из-за спины пистолет, а через мнгновение открыл огонь по Сипрову, но на записи этого уже не видно. Запись запечатлела только ноги стрелка. После стрельбы он какое-то время топчется около жертвы, вероятно, что-то ему выговаривает, затем спешно спускается по лестнице к выходу и прячет пистолет. Однако снова останавливается, оборачивается к Сипрову, показывает на него указательным пальцем и опять что-то говорит жертве. Во время своей угрожающей речи киллер опять хватается за пистолет, но не достает его. Человек в вязаной шапочке поднимается на несколько ступенек вверх, напоследок кидает раненому какие-то фразы и удаляется.

По ролику, появившемуся в сети, можно сделать вывод, что Сипров и стрелок хорошо знакомы. Также можно предположить, что человек с пистолетом тщательно готовился к нападению и заранее знал, когда и где появится соучредитель гостиницы «Саранск».

Стрелок объявлен в федеральный розыск

Как только Владимир Сипров оклемался после операции, он сразу же дал показания следователю. 7 декабря Следственный комитет и МВД по РМ разместили официальную информацию о розыске подозреваемого по делу о расстреле в гостинице «Саранск»: «Следователем СК объявлен в федеральный розыск по подозрению в покушении на убийство Антяскин Владимир Дмитриевич (на фото), 1965 года рождения. Приметы: на вид 50 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы темные с сединой. Был одет в одежду черного цвета. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого, обстоятельствах совершенного преступления, просим сообщить по телефонам: (88342) 28-73-65 - следственный отдел по Ленинскому району города Саранска; 8-905-389-1000 - дежурная служба Следственного управления СК России по Республике Мордовия».

Антяскин - бывший водитель бригадира Арюткина

Личность Владимира Антяскина известна мордовским борцам с организованной преступностью. В прошлом Антяскин имел отношение к группировке «Химмаш - борисовские». В частности, мужчина трудился водителем у лидера луховской бригады группировки Валерия Арюткина. Арюткин известен тем, что вместе с подчиненными в сентябре 2001 года организовал крупный налет на автобус, перевозивший зарплату сотрудников «Лисмы». Криминальным деятелям удалось похитить 6,5 млн рублей. По тем временам - огромная сумма.

Позже эти деньги Арюткин, вероятно, вложил в покупку торгового центра «Глобус» и другие магазины. Лидер группировки Андрей Борисов узнал о налете на инкассаторский автобус и покупке торговых точек. Подобная самостоятельность бригадира не понравилась руководителю преступного формирования, и он приказал устранить зарвавшегося Арюткина, а его торговые объекты переписать на своих людей. В марте 2003 года Валерий был расстрелян вместе со своим охранником в офисе на улице Рабочей. Позже оставшиеся в живых налетчики на автобус «Лисмы» были задержаны и осуждены. Среди задержанных фигурировал и Владимир Антяскин. Правоохранители проверяли его на причастность к дерзкому нападению, но так и не нашли доказательств его участия.

Некоторые СМИ поспешили заявить, что Владимир Антяскин был судим, а когда освободился из мест лишения свободы, то пришел к бывшим соратникам и потребовал денег. Однако, как сообщил источник в Следственном комитете по РМ, Владимир Антяскин не был судим. Что толкнуло его на расстрел Сипрова, сейчас устанавливает следствие.

Акция устрашения или новый передел?

Есть несколько версий, которые курсируют в Саранске. По одной из них, Антяскин пришел к Сипрову и потребовал денег, но тот явно не собирался делиться. Тогда бывший боец из бригады Арюткина решил припугнуть несговорчивого товарища. Акция устрашения вылилась в расстрел в гостинице. Возможно, смелость Антяскина связана с тем, что такие известные деятели «Химмаша», как Юрий Шорчев и Сергей Ковалев, еще долгое время не выйдут на свободу. Чем не причина, чтобы устроить новый передел и получить свою долю?

Если учесть, что видео с расстрелом первой выложила бывшая супруга Юрия Шорчева София, то можно предположить, что Антяскина разыскивают не только правоохранительные органы, но и те, кто сейчас распоряжается финансовыми ресурсами, которые принадлежат бывшим членам группировки «Химмаш». Если эти люди доберутся до Антяскина первыми, то стрелка, видимо, ждет незавидная участь.

«Тревожный симптом, - прокомментировал в социальных сетях ситуацию с расстрелом в Саранске бывший руководитель Управления по борьбе с организованной преступностью МВД по РМ Игорь Панкратов. - В Мордовии, уверен, с этим разберутся, но из общения с бывшими коллегами и анализа СМИ четко видно, что такая стрельба началась и в других субъектах. История идёт по спирали. Будут ли готовы правоохранители встретить этот новый виток?».

Алексей Николаев