Приговор Калашникову - отменить!

Верховный суд Мордовии отменил приговор 43-летнему директору предприятия «Стерх» Павлу Калашникову. В августе этого года Рузаевский районный суд приговорил Калашникова к 3 годам и 1 месяцу колонии-поселения за стрельбу по невесте и гостям свадьбы в селе Татарский Шебдас. Поскольку один день, проведенный в следственном изоляторе, приравнивается к двум дням, проведенным в колонии-поселении, Калашников должен был освободиться уже в феврале следующего года. Однако прокуратура и потерпевшие не согласились со столь мягким наказанием и обжаловали приговор.

Мостки раздора

29 июля прошлого года в селе Татарский Шебдас отмечали свадьбу местные молодожены. Вечером свадебная компания отправилась на пруд, чтобы искупаться. В ходе водных процедур участники торжества стали лезть на мостки у дома, принадлежащего жителю Саранска Павлу Калашникову. Такое поведение спровоцировало конфликт. Супруга Калашникова устроила скандал, гости свадебного мероприятия также молчать не стали. Тогда в конфликт вмешался сам домовладелец - он выстрелил из ружья в сторону местных жителей, находившихся уже на отдалении. Ранения получили четыре человека, всех пострадавших госпитализировали в рузаевскую больницу. 24-летняя невеста Елена Ведяшкина получила ранения в ногу, в нее угодило 13 дробин, у 23-летней девушки брата жениха Олеси Лапаевой врачи зафиксировали ранения грудной клетки и обеих ног, 44-летний дядя жениха Артур Аникин был ранен в лоб и челюсть, две дробины угодили и в мать жениха, 55-летнюю Татьяну Ведяшкину. Историю расстрелянной свадьбы активно обсуждали федеральные каналы, участники событий рассказывали о ЧП на всю страну на ток-шоу на Первом канале.

«Выводы Рузаевского суда противоречивы»

Стоит сказать, что изначально в районном суде Калашникову вменялась особо тяжкая статья «Покушение на убийство двух и более лиц», а заодно и «Хулиганство». В прениях гособвинитель потребовал лишить стрелка свободы на 10 лет и 6 месяцев. Однако суд неожиданно для многих переквалифицировал «Покушение на убийство двух и более лиц» на две более мягкие статьи - «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Умышленное причинение легкого вреда», а по хулиганству и вовсе оправдал подсудимого.

В апелляционном представлении государственный обвинитель заявил, что с приговором суда не согласен, и просил его отменить в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела, нарушением уголовно-процессуального закона.

По мнению представителя прокуратуры, суд сделал необоснованный вывод об отсутствии у Калашникова прямого умысла на убийство четырех человек. В основу приговора были положены показания Калашникова о том, что он выбрал самую мелкую дробь и выстрелил в воздух поверх голов гостей свадьбы. Однако это опровергается показаниями свидетелей и потерпевших. Согласно им во время стрельбы Калашникова они прятались в укрытиях и помогали раненым покинуть зону обстрела. Также из заключения судебной экспертизы следует, что дробь, которую использовал Калашников, сохраняет поражающую способность до 55 метров, а значит, при определенных условиях выстрелы вполне могли привести к гибели людей.

Суд признал наличие хулиганского мотива в действиях Калашникова по таким статьям, как «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Умышленное причинение легкого вреда» и в то же время не усмотрел признаков преступления по статье «Хулиганство».

«Прошу апелляционное представление оставить без удовлетворения»

Адвокат Калашникова Сергей Толмачев в возражениях на апелляционное представление заявил, что считает доводы гособвинителя необоснованными: «Выводы суда об отсутствии доказательств умысла Калашникова на убийство являются правильными, а суждения стороны обвинения - субъективны, не основаны на материалах дела. Калашников является охотником с большим стажем, он не только по опыту, но и в силу профессиональных обязанностей знает все характеристики боеприпасов, их поражающую способность. Он не мог не знать, что с расстояния 40 и 84 метров нельзя не только убить, но и нанести тяжкий вред здоровью человека. Доводы Калашникова подтверждает заключение экспертизы о том, что до 55 метров возможно устойчивое поражение цели, что означает причинение смерти только в упор или при попадании в рот или глаз, и то с близкого расстояния.

Если посмотреть на расположение потерпевших и свидетелей на месте событий и учесть характеристики боеприпасов и возможности разлета дроби с учетом скорости и количества дробин, то вывод следствия о прямом умысле Калашникова на убийство является предположением. Обвинением показания свидетелей воспроизведены неверно. Нарушений уголовно-процессуального закона при переквалификации действий Калашникова не допущено, так как суд фактически признал статью «Хулиганство» излишне вмененной. Прошу апелляционное представление оставить без удовлетворения».

Отправить дело на новое рассмотрение

Суд рассмотрел доводы сторон и вынес определение: «Приговор Рузаевского районного суда в отношении Павла Калашникова отменить. Уголовное дело направить на новое судебное рассмотрение в тот же суд. Меру пресечения Калашникову в виде заключения под стражу оставить без изменения и продлить срок содержания под стражей до 20 января 2019 года».

В качестве выводов вышестоящий суд отметил, что в приговоре есть формулировки, которые ставят под сомнение как выводы суда о невиновности Калашникова, так и выводы о его виновности, что противоречит требованиям уголовно-процессуального закона. Оправдывая Калашникова за отсутствием в его действиях состава преступления, суд не привел доказательства, подтверждающие выводы о невиновности, не привел также и мотивов, по которым отверг доказательства, представленные стороной обвинения.

В приговоре Рузаевский суд ссылается на ссору между Калашниковыми с одной стороны и потерпевшими и свидетелями с другой стороны, а действия подсудимого связывает с «субъективным восприятием поведения агрессивно настроенных лиц с противоположной стороны». Между тем каких-либо доказательств об агрессии суд не приводит. Напротив, из показаний потерпевших, свидетелей следует, что никаких противоправных действий в отношении Калашникова и его семьи они не совершали. Никаких угроз со стороны гостей свадьбы в отношении Павла и его близких в судебном заседании не установлено.

«Не хотел стрелять, А тем более убивать»

«Приношу свои глубочайшие извинения, от моих действий пострадали люди, - заявил в суде Павел Калашников. - Я не хотел стрелять, а тем более убивать. В любом случае, какой бы ущерб ни установил суд - моральный, материальный, потерпевшим я возмещу полностью. Надеюсь на ваше прощение.

По истечении времени я понимаю, что с моей стороны выстрелы из ружья были лишними. Можно было обойтись без пострадавших. Но это уже совсем другая история. Хочу обратить внимание, что запрошенный прокурором срок - 10 с половиной лет колонии строгого режима - чрезмерно суровое наказание для меня. Я находился у себя дома, не я пришел в дом к гостям свадьбы, пришли они. Произошел скандал, участником которого я изначально не был. Я видел угрозу со стороны толпы. Угрозу для себя и семьи. Сработал чистый инстинкт самосохранения. Я стрелял в воздух поверх голов людей, а не прицельно. Стрелял слабыми патронами, они не предназначались для охоты на крупных животных, обычно такие боеприпасы используются для птиц. Хотя у меня были патроны, которыми можно было причинить существенный вред здоровью вплоть до летального исхода.

Мужчины, которые участвовали в скандале, находились передо мной, на расстоянии 15-20 метров возле забора. Это расстояние, на котором, выражаясь терминологией охотника, можно свободно поражать цель. Однако пострадали невинные люди - женщины, которые бежали в толпе. Следователь указывал, что я перепутал женщин с мужчинами, - это бред! Изначально версия следователя была такова, что это хулиганство. Потом вдруг появилась статья «Покушение на убийство двух и более лиц».

Следователь настаивает на том, что я хотел убить людей. Однако дроби попали совсем не в тех, кто участвовал в конфликте. Как говорил адвокат, здесь присутствует классический пример из судебной практики - если хочешь убить одного человека, а по ошибке ранишь другого, то судить нужно за покушение на того, кого хотел убить, а не которого ранил, нужно рассуждать по последствиям. Следователь пишет, что я хотел убить участников конфликта. Я взрослый человек и вполне могу отличить женщину от мужчины».