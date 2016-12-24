«МОРДОВИЯ» В ДЕСЯТКЕ СИЛЬНЕЙШИХ после половины турнирной дистанции

Итак, первый круг в Олимп-Первенстве ФНЛ позади. Команды сыграли друг с другом ровно по разу. Следовательно, самое время по-другому взглянуть на текущие показатели, самое время подводить предварительные итоги. Несмотря на поражение с минимальным счетом в Калининграде, «Мордовия» сохранила за собой 9-ю позицию, а потому необходимо сказать, что это действительно достойный результат. Коллектив, фактически заново построенный после возвращения в постэлитный класс, доказал, что вполне боеспособен и при устранении отдельных шероховатостей имеет все шансы на то, чтобы потеснить тех, кто сейчас немногим выше в таблице.До завершения летне-осенней части сезона остается чуть меньше месяца. На повестке дня еще пять официальных матчей, и, пожалуй, именно ноябрь станет во многом определяющим отрезком, стабильное выступление на котором способно предопределить турнирные перспективы. В связи с этим пожелаем нашей команде выходить на каждый поединок с максимальным настроем. Ведь от того, с каким турнирным багажом команды подойдут к зимнему перерыву, во многом зависит их будущее весной.Однако очень многое будет зависеть и от наших болельщиков. Три матча из пяти оставшихся «Мордовия» проведет в родных стенах. И, естественно, футболисты и тренеры всецело надеются, что в обозначенные календарем даты трибуны красавца стадиона не будут пустовать. Ведь любимую команду надо поддерживать всегда и при любых обстоятельствах. 4 ноября - ФК «Армавир», 14 ноября - «СКА-Хабаровск», 24 ноября - ФК «Тюмень». Кстати, очень легко запомнить. Все на футбол!