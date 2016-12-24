«МОРДОВИЯ-2008» ПОКОРИЛА «ЭКСТРИМЛЕНД»

«Я услышал хруст костей»
Студента техникума приговорили к 7 годам неволи за расправу над диджеем
Студента техникума приговорили к 7 годам неволи за расправу над диджеем
Соцопросы показывают, что люди стали чаще ходить в музеи и театры. Это касается не только Первопрестольной, но и Саранска. Те, кто не могут найти...
Сотрудники «Железобетона» считают, что в деле обрушения лестничных маршей нет их вины
Мордовия вновь получила Гран-при Российской агропромышленной выставки
В республиканском пресс-центре озвучили отдельные результаты исследования «Качество жизни населения Республики Мордовия»
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ разоблачили бригаду «азартных» дельцов,...
Ленинский районный суд Саранска вынес приговор по громкому уголовному делу об «обналичке» саранскими коммерсантами десятков миллионов...
Попытка белозерцев дать крупную взятку гаишнику обернулась тюрьмой
2018 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом волонтера. В минувший понедельник в Ледовом дворце Саранска состоялся...
Петр Тултаев посетил ярмарки выходного дня, строительные объекты и побывал на сходе граждан в Пушкино