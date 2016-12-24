«МОРДОВИЯ-2008» ПОКОРИЛА «ЭКСТРИМЛЕНД»

С 25 по 28 октября в городе Кстово Нижегородской области проходил международный турнир с участием 14 команд. Местом традиционных соревнований памяти ветерана местного футбола Юрия Васильевича Голова стала база активного отдыха «Экстримленд». В третий раз подряд участником турнира стала «Мордовия-2008», вернувшаяся домой с золотыми медалями.

В первый день выезда в соседний регион подопечные Эдуарда Тюшева и Юрия Гулякина провели товарищеский матч со сверстниками из нижегородского «Радия» и победили со счетом 4:1 (голы забили: Николай Егоров - 2, Илья Гришин, Денис Урзяев). На первом групповом этапе гости из Саранска одержали две сокрушительные победы. Сначала со счетом 15:1 была разгромлена РДЮСШ Арзамас (Илья Гришин - 5, Глеб Сысуев - 3, Николай Егоров - 2, Всеволод Ломаткин - 2, Антон Горбунов, Савва Коротов, Денис Урзяев), а затем был нокаутирован второй состав дзержинского «Химика» - 9:0 (Илья Гришин - 3, Всеволод Ломаткин - 2, Антон Горбунов, Леонид Кабаев, Глеб Сысуев, Денис Урзяев).

В финальном квартете, где победители четырех групп сыграли между собой в один круг, 10-летние воспитанники МЦПЮФП «Мордовия» поочередно встречались с командами: «Радий» Нижний Новгород - 2:1 (Илья Гришин - 2), СДЮСШОР-8 Нижний Новгород - 2:1 (Всеволод Ломаткин, Глеб Сысуев), «МТК» Котлас, Архангельская область - 1:0 (Илья Гришин). При этом следует отметить, что чемпионские лавры были выиграны досрочно, за тур до финиша. Индивидуальный приз «Лучшему бомбардиру турнира» был вручен нападающему Илье Гришину.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ