«КАБЕЛЬЩИКИ» СНОВА ПОБЕДИЛИ ВСЕХ, КРОМЕ «ТАМБОВА»

«Сарансккабель-Мордовия» начал сезон с двух побед и поражения. На днях команда Виктора Матвеева гостила в Тамбове, где прошли матчи первого тура. Победить хозяев площадки в очередной раз не удалось. Действующие чемпионы Центрального федерального округа тамбовчане преуспели в трех партиях (0:3). А вот соперники из Острогожска и Тулы были повержены - 3:0 и 3:1 соответственно. Следующий тур состоится в Саранске - с 22 по 25 ноября. Место баталий традиционное - ФОК на Химмаше.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ - 2018

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ПОДГРУППА «А». Результаты 1-го тура (Кострома): «Полимер» Десногорск - «Медина-Атлетик» Люберцы (86 мин.) - 1:3 (19:25, 22:25, 25:22, 20:25), «Волжанин» Кострома - «Вектор-МГТУ» Калуга (56 мин.) - 3:0 (25:15, 25:13, 25:18), «Медина-Атлетик» - «Вектор-МГТУ» (52 мин.) - 3:0 (25:16, 25:14, 25:15), «Полимер» - «Волжанин» (74 мин.) - 0:3 (21:25, 24:26, 26:28), «Вектор-МГТУ» - «Полимер» (48 мин.) - 0:3 (15:25, 18:25, 10:25), «Волжанин» - «Медина-Атлетик» (58 мин.) - 0:3 (14:25, 19:25, 17:25). Пропускающие тур - ВК «Орел» Орел.

ПОДГРУППА «В». Результаты 1-го тура (Тамбов): «Сарансккабель-Мордовия» - «Кристалл» Острогожск (52 мин.) - 3:0 (25:17, 25:22, 25:16), ВК «Тамбов» Тамбов - ТулГУ Тула (54 мин.) - 3:0 (27:25, 25:15, 25:19), «Кристалл» - ТулГУ (59 мин.) - 0:3 (22:25, 18:25, 21:25), «Сарансккабель-Мордовия» - ВК «Тамбов» (59 мин.) - 0:3 (18:25, 19:25, 21:25), ТулГУ - «Сарансккабель-Мордовия» (73 мин.) - 1:3 (23:25, 16:25, 25:20, 22:25), ВК «Тамбов» - «Кристалл» (56 мин.) - 3:0 (25:21, 25:20, 25:16). Пропускающие тур - «Энергетик» Саратов.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ. 2-й тур (Саранск): «Энергетик» - ВК «Тамбов», «Сарансккабель-Мордовия» - ТулГУ, ВК «Тамбов» - ТулГУ, «Сарансккабель-Мордовия» - «Энергетик», ТулГУ - «Энергетик», «Сарансккабель-Мордовия» - ВК «Тамбов».

Евгений СУЛЕЙМАНОВ