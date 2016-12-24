«КАБЕЛЬЩИКИ» СНОВА ПОБЕДИЛИ ВСЕХ, КРОМЕ «ТАМБОВА»

Пенсионерка пыталась заработать на биткоинах
Интернет-мошенники убедили 70-летнюю пенсионерку из Саранска вложить 526 тысяч рублей в криптовалюту, обещали баснословную прибыль, однако...
Интернет-мошенники убедили 70-летнюю пенсионерку из Саранска вложить 526 тысяч рублей в криптовалюту, обещали баснословную прибыль, однако...
Легко ли быть председателем дома? На этот вопрос каждый сможет ответить сам. Одни предпочитают просто приносить жильцам квитанции по квартплате...
Волна смертельных аварий на минувшей неделе захлестнула дороги Мордовии. С 9 по 14 октября произошло 21 ДТП, в которых погибли 9 человек и еще 37...
Петр Тултаев посетил ярмарки выходного дня, строительные объекты и побывал на сходе граждан в Пушкино
Попытка белозерцев дать крупную взятку гаишнику обернулась тюрьмой
Юнец до смерти забил 30-летнего жителя Саранска
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Страховщиков обяжут выплачивать компенсацию за тех, у кого нет полиса ОСАГО
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ разоблачили бригаду «азартных» дельцов,...
Соцопросы показывают, что люди стали чаще ходить в музеи и театры. Это касается не только Первопрестольной, но и Саранска. Те, кто не могут найти...