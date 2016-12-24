МОЛОДЕЖКА «МОРДОВИИ» ПЕРЕВЕРНУЛА МАТЧ В ДЗЕРЖИНСКЕ

Молодежный состав «Мордовии» завершил выступления в первенстве МФС «Приволжье». В рамках заключительного тура подопечные Василия Дмитренко и Максима Будникова гостили в Дзержинске, где им противостоял клуб с одноименным названием. «Химики» опережали наших дублеров всего на одно очко, поэтому все понимали, что на кону в этом матче стояло 5-е место в итоговой таблице.

Хозяева забили первыми, хотя, по словам очевидцев, по ходу первого тайма гости из Саранска имели сразу три стопроцентных шанса забить (в частности, Герман Поветкин могучим ударом сотряс перекладину). В начале второй половины матча «Дзержинск-ТС» с пенальти удвоил перевес в счете. Казалось, все потеряно. Но не тут-то было!

На 66-й минуте Дмитрий Шамшурин, получив пас-конфетку от Руслана Навлетова, ударом в касание перевел «пятнистого» в сетку ворот. На

70-й минуте Радик Юсупов воспользовался тем, что соперники неудачно выполнили искусственное положение вне игры, убежал один на один с вратарем и хладнокровно разобрался в ситуации. А на 72-й минуте он же сильно и точно пробил низом с линии штрафной площади. Таким образом, всего за шесть минут от преимущества хозяев не осталось и следа.

И все-таки удержать победный результат саранской команде не удалось. Для попадания в «пятерку» не хватило совсем немного, а точнее - всего одной минуты. Дзержинцы нашли способ сравнять счет, переведя в гол розыгрыш углового. «Досадная ничья, но для молодых футболистов это хороший урок на будущее. Чтобы еще раз уяснить, что матч длится 90 минут, а не 89», - прокомментировал исход поединка главный тренер «Мордовии-м» Василий Дмитренко.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ, фото автора