МОЛОДЕЖКА «МОРДОВИИ» ПЕРЕВЕРНУЛА МАТЧ В ДЗЕРЖИНСКЕ

Председатели домов отстояли свою правоту в суде
Легко ли быть председателем дома? На этот вопрос каждый сможет ответить сам. Одни предпочитают просто приносить жильцам квитанции по квартплате...
Легко ли быть председателем дома? На этот вопрос каждый сможет ответить сам. Одни предпочитают просто приносить жильцам квитанции по квартплате...
Какие специалисты сегодня требуются предприятиям Мордовии и сколько им готовы платить?
В республиканском пресс-центре озвучили отдельные результаты исследования «Качество жизни населения Республики Мордовия»
Петр Тултаев посетил ярмарки выходного дня, строительные объекты и побывал на сходе граждан в Пушкино
5 октября уголовный розыск в нашей стране отметил свой 100-летний юбилей. В этот день 1918 года в структуре Народного комиссариата внутренних дел...
2018 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом волонтера. В минувший понедельник в Ледовом дворце Саранска состоялся...
Страховщиков обяжут выплачивать компенсацию за тех, у кого нет полиса ОСАГО
Внучка солдата Вермахта вернула жительнице Саранска вещи ее пропавшего в годы Великой Отечественной войны родственника
Юнец до смерти забил 30-летнего жителя Саранска
Мордовия вновь получила Гран-при Российской агропромышленной выставки