ДУЭТ МОРДОВСКИХ ЧЕМПИОНОВ

Сергей Емелин и Артем Сурков - сильнейшие борцы планеты

Впечатляющий успех ждал ведущих мордовских борцов на мировом чемпионате в Будапеште. Венгерская столица и вместе с ней вся спортивная общественность рукоплескали Сергею Емелину и Артему Суркову. Оба в отличном стиле дошли до финала, где одержали убедительные победы над конкурентами. Сурков, назначенный партнерами по команде, в отсутствие Романа Власова, капитана сборной России, вместе с долгожданной золотой медалью отпраздновал еще одно знаменательное событие - всего через несколько часов после решающей схватки с Давором Штефанеком супруга родила ему сына, которого назвали Марком.

Особо отметим, что это первый мировой чемпионский пояс в личной коллекции Артема Суркова. Прежде он дважды выигрывал чемпионаты Европы, становился триумфатором первых Европейских игр в Баку, а также дважды брал «бронзу» на мундиалях. Емелин, как и Сурков, в текущем сезоне уже успел победить на континентальном форуме в Каспийске. Но фактически это третий громкий успех для дуэта мордовских чемпионов по ходу 2018 года, ведь оба побеждали еще и на мемориале Ивана Поддубного, который в январе проходил в Краснодаре. Что и говорить, это действительно масштабный успех для всего мордовского спорта.

СУРКОВ РАССКАЗАЛ О ДРУЖБЕ СО ШТЕФАНЕКОМ

«Как мы раньше боролись со Штефанеком, это все давно в прошлом. Выходя на ковер, не думаешь ни о титулах, ни о предыдущих победах, - подчеркнул, беседуя о финале с журналистами, Артем Сурков. - В этот раз я сильнее, но кто знает, как будет завтра?! Настраивался делать свои приемы, бороться до конца. Вообще, он достаточно тепло ко мне относится. Перед чемпионатом мира был турнир в Сербии, и Штефанек меня там награждал. Сам не боролся, но сфотографировался со мной и сказал: «До встречи в Будапеште!». Так и получилось, что встретились в финале. А сейчас он постоянно мне повторяет: «Сурков the best!». Как это переводится?! Лучший?! Прикольно!.. Мы тренировались как никогда - на всех давило, что на прошлом чемпионате не было ни одного «золота». Спасибо братьям-вольникам, которые зарядили нужной эйфорией».

ЕМЕЛИН РАССЧИТЫВАЕТ ПРОБИТЬСЯ НА ОЛИМПИАДУ

«Что-то я не ощущаю себя чемпионом мира, - скромно сказал после победы Сергей Емелин, которого специалисты называют главным открытием этого сезона. - В финальной схватке сделал акцент на стойку. Тем более после броска судьи не дали мне возможности поработать в партере. Многие из тех борцов, под которых я готовится, в том числе титулованные азиаты, на пути к финалу мне не попались. Но я был готов и под них. Хочу сказать большое спасибо нашим тренерам за то, что поверили в меня. Я старался, ориентировался только на «золото». Вся наша команда к чемпионату мира подошла в отличной форме. В Будапеште все организовано на самом высоком уровне, но в Дагестане мне понравилось больше. Наверное, свою роль сыграла ощутимая поддержка болельщиков. В отборе на Олимпиаду будет острая конкуренция. Сюда мы отбирались вместе с Мингияном Семеновым, который в этом году стал чемпионом России. На турнире в Сербии мне удалось его победить. Ставший чемпионом мира Степан Марянян, думаю, тоже скоро вернется в мою весовую категорию. Так что нужно продолжать трудиться. Одна цель достигнута. Но нужно обязательно идти к следующей».

МАМИАШВИЛИ ЕДВА СДЕРЖАЛ СЛЕЗЫ

«Мы доказали, что фраза «бороться за медали» не для красного словца, - отметил, едва сдерживая слезы, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. - На чемпионате мира боролись лучшие из лучших. И в прошлом году в Париж тоже приезжали лучшие из лучших. Просто, видимо, мы тогда чуть неправильно подошли к турниру, а сейчас можем гордиться достигнутыми результатами. За каждой медалью огромная работа, любовь, труд, пот, кровь... Все это помножьте на шесть. Да что там на шесть. На десять! Они не борцы, они воины!».

КОГУАШВИЛИ СЧАСТЛИВ, КАК НИКОГДА

«Не буду сейчас рассказывать сказки, но ни в одном из финалов у меня не было сомнений в итоговой победе наших ребят, - прокомментировал итоги борцовского ЧМ-2018 Гоги Когуашвили. - Они прошли такие подгруппы, что в финале проигрывать были не должны. Я лишь опасался за финал в весе до 77 кг - ведь там был в соперниках венгр. В целом все ребята доказали, что являются лидерами, что к чемпионату мира все были готовы. Есть обидные проигрыши - Бекхан Оздоев упустил и финал, и медаль, Манцигов должен был брать медаль... Великолепно выступил Сергей Емелин, а вот Артему Суркову пришлось непросто. Видимо, переживал за супругу. Чемпионат был очень непредсказуемым. Ни один олимпийский чемпион здесь не выиграл, и это не случайность, а закономерность. Степа Марянян - красавчик! Кто-то скажет, что неолимпийский вес - ненужное соревнование, но посмотрите на Степана. Цена его медали очень велика. Не будем расслабляться - до Олимпиады всего два года. Думаю, наши ребята будут прибавлять. Я счастлив! Очень счастлив! За ребят, за тренеров, за президента федерации. Мы выступили достойно. После неудачи в Париже готов был провалиться, а теперь эмоции переполняют».

ЛУЧШАЯ СБОРНАЯ ЗА 25 ЛЕТ

Всего на чемпионате мира по спортивной борьбе сборная России завоевала 13 медалей, 10 из которых - золотые! Порадовали не только классики, но и вольники. И это лучшее достижение нашей национальной команды за всю ее новейшую историю, начиная с 1993 года (за год до этого наши борцы выступали под флагом СНГ). Короны чемпионов мира примерили: Заур Угуев, Магомедрасул Газимагомедов, Заурбек Сидаков, Абдулрашид Садулаев (вольная борьба), Сергей Емелин, Степан Марянян, Артем Сурков, Александр Чехиркин, Муса Евлоев и Сергей Семенов (греко-римская борьба).

У МОРДОВИИ ОТЛИЧНЫЙ РЕЗЕРВ

Остается добавить, что параллельным курсом в Казани проходил чемпионат мира по борьбе на поясах. Представитель Мордовии Евгений Строганов, выступая в весовой категории 82 кг, завоевал серебряную награду. Приятные новости пришли и из Ульяновска, где состоялся традиционный всероссийский юношеский турнир памяти дважды Героя Советского Союза Ивана Полбина. Обладателями золотых медалей стали Даниил Грачев (48 кг), Архип Пизин (51 кг), Вадим Винтенков (71 кг) и Владислав Семенков (92 кг). «Серебро» завоевали Булат Чавкин (55 кг), Даниил Юсупов (60 кг) и Руслан Асерин (80 кг). «Бронзу» занесли себе в актив Салих Сабитов (35 кг), Расул Муталимов (60 кг) и Андрей Пахомов (71 кг). А это значит, что у мордовской школы борьбы отличный резерв.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ