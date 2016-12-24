БЛИЗИТСЯ ЭКВАТОР

В ближайший уик-энд завершится первый круг

Есть в ФНЛ такой клуб, который ни разу не побеждал «Мордовию». И речь вовсе не о родившемся буквально вчера «Армавире». Речь о «Роторе» - клубе с традициями, который однажды останавливал в еврокубках сам «Манчестер Юнайтед». Прежде пути-дорожки главной команды Волгоградской области пересекались с нашими в двух сезонах (2010, 2013/2014), но отпраздновать успех «бело-синим» было не суждено. А самая первая встреча так и вовсе закончилась оглушительными 0:6, причем на том самом поле, где в 1990-е «Ротор» сражался за чемпионство с московским «Спартаком».

Богатая история - это, конечно, хорошо. Но жить все-таки нужно реальностью. А она такова, что клуб, получающий впечатляющую поддержку трибун, никак не может выкарабкаться из пучины борьбы за выживание. Предыдущий сезон волгоградцы завершили на 17-м месте и по спортивному принципу должны были вылететь во второй дивизион. Но так уж сложилось, что в текущее межсезонье в ФНЛ остался даже ставший последним «Факел». Тем не менее выводы все-таки последовали. И камышинца Сергея Павлова на тренерском мостике сменил Роберт Евдокимов - тоже в принципе не чужой для Волгограда специалист. Но и с ним турнирные дела наладились не сразу. Многочисленные ничьи мало кого устраивали. Отсюда шквал критики в отношении команды и ее наставника. Однако как раз перед встречей с «Мордовией» волжане набрали приличный ход, победив в трех матчах из четырех. При этом повержены были те, кого слабаками точно не назовешь, - «Нижний Новгород», «Краснодар-2», «СКА-Хабаровск» (на выезде).

Сможет ли Евдокимов вывести «Ротор» на тот же уровень, на который вывел не так давно оренбургский «Газовик»?! Вопрос открытый. Пока же можно констатировать тот факт, что по владению мячом «Мордовия», находясь в гостевом статусе, своих оппонентов превзошла (65 против 35). В последний раз подопечные Марата Мустафина, применительно к первенству, проигрывали 4 августа в Хабаровске, да и то по причине совсем необязательного гола в концовке матча. Выездная беспроигрышная серия «Мордовии» продолжилась и составляет уже 7 матчей (4 победы, 3 ничьи).

Аплодируем саранской команде и за то, что к забитому голу привела домашняя заготовка. Нарабатывающий на тренировках подачу угловых Рустем Мухаметшин выполнил идеальный навес на Владимира Обухова (словно рукой положил «пятнистого» в район ближней штанги), а несколькими минутами позже в похожей ситуации мог забить и сам, тонко исполнив штрафной удар. От второго ответного гола хозяев спасли перекладина (!), вратарь, успевший снять мяч с головы Игоря Климова, штанга (!) и судорожные действия защитников, сыпавшихся в разные стороны от нелепых столкновений друг с другом.

Уже сегодня, 24 октября, «Мордовия» примет в родных стенах «Зенит-2» (начало матча в 18:00). Несмотря на то что эта команда - главный аутсайдер таблицы, с ней надо держать ухо востро. Питерцы полностью провалили стартовый отрезок. Однако, с тех пор как Александра Горшкова у тренерского штурвала сменил Владислав Радимов, талантливая невская молодежь демонстрирует вполне добротный футбол. Иными словами, шапкозакидательские настроения необходимо пресекать на корню. Календарь теперь не настолько жесток, каким был в августе. В общем, ждем от главной команды республики столь же сбалансированной игры, что и в гостевых поединках.

СКАЗАНО ДЛЯ ПРЕССЫ

Марат МУСТАФИН, главный тренер ФК «Мордовия»: - Наш тренерский штаб остался доволен игрой. Да и результат, в принципе, неплохой. До перерыва выполнялось много позиционных действий. Обе команды старались играть, исходя из тактических соображений. Про пропущенный гол можно сказать, что мы его привезли сами себе. Затем успешно использовали стандарт, восстановили равновесие в счете, а в дальнейшем игра проходила на встречных курсах. Ничья на выезде с таким соперником, как «Ротор», может только порадовать. Надеемся, что продолжим набирать очки не только в гостях, но и дома. Болельщики вправе ждать от нас и качественную игру, и результат. Будем стараться как можно чаще их радовать. Роберт ЕВДОКИМОВ, главный тренер «Ротора»: - Для нас это обидная ничья. Создавали моменты, создавали подходы, но, увы, пропустили обидный гол со стандартного положения. Тем не менее я доволен тем, как сейчас выглядит наша команда. Чувствуется присутствие класса. И я уже более спокойно отношусь к определенным моментам, так как уверен в ребятах, знаю, что в тех или иных ситуациях они сыграют так, как нужно. Единственное, что не удовлетворило, - это отсутствие трех очков. Все-таки мы играли дома, следовательно - должны были побеждать, кто бы нам ни противостоял. До конца первой части сезона остается всего месяц. Хочется уйти в отпуск, будучи на достойном месте.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ, фото Андрея КОНДРАТЬЕВА