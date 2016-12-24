ЖДЕМ ИНТРИГУЮЩЕЙ РАЗВЯЗКИ

Тот случай, когда важен каждый матч

Прошедшие выходные в мордовском футболе запомнились очередными интересными матчами, результаты которых вполне могут оказаться судьбоносными. В субботу «Ватт» в напряженной борьбе одолел земляков из «Факела». Победным дублем отметился Андрей Догадин. Главный претендент на звание «Лучший защитник чемпионата» дважды подходил к «точке» и дважды уверенно реализовывал одиннадцатиметровые штрафные удары. Как следствие - волевые три очка и сохраненное первое место.

Параллельным курсом команда МГУ имени Н.П. Огарева в студенческом дерби встречалась с будущими педагогами из МГПИ имени М.Е. Евсевьева. Залогом крупного результаты 5:0 стал хет-трик Айрата Баймашева. При этом к перерыву превосходство подопечных Михаила Аношкина составляло всего один мяч, но стоило только начаться второй половине матча, как к нему был добавлен второй гол. Ну а дальше, как говорится, больше.

В воскресенье ковылкинские спартаковцы не пощадили скромное «Агро-Атяшево». Трехзначные цифры на табло скажут о многом. Однако свой гол престижа атяшевцы все-таки забили. Причем произошло это при счете 0:9, что также обращает на себя внимание. Хорошо, что эта команда, даже после неявки в Зубову Поляну, находит в себе силы продолжать турнир. Тем временем нападающий «красно-белых» Дмитрий Савочкин довел свои бомбардирские показатели в финальном турнире до цифры 12, а суммарные данные с учетом матчей «предвариловки» - до цифры 25. И похоже, что конкуренты его уже не достанут.

Очень многое решалось на стадионе «Химмаш» в Рузаевке, где действующие обладатели Кубка Мордовии принимали «Плайтерру». Так уж сложилось, что противостоять зубовцам у команды Сергея Корясова получается лучше всех. Нередко именно рузаевцы становились камнем преткновения для «фанерщиков». Но на сей раз удача улыбнулась подопечным Олега Горелова и Владимира Рокунова. Единственный гол, вернувший «Плайтерру» в золотую гонку, на 86-й минуте забил Роман Половников. Как часто бывает в столь напряженных поединках, результат обеспечил коварный дальний удар.

Напоследок еще раз обратим внимание на то, что чем ближе финиш чемпионата Мордовии, тем более насущным становится вопрос о перенесенном матче предварительного этапа ФК «Рузаевка» - «Факел». Перед тем как попасть в число участников финального турнира, обе команды выступали в группе «С» и непринужденно разобрались с теми, кто объективно слабее, однако вторую встречу между собой так и не провели. Мы уже писали о том, что по логике вещей эта игра должна состояться до заключительного тура, намеченного на 4 ноября, ведь иначе претенденты на медали в момент проведения своих завершающих матчей будут находиться в неравных условиях. Более того, ответственный секретарь Федерации футбола Республики Мордовия Рустам Равилов заверил «ВС» в том, что так и будет. Но никакой информации по данному вопросу на официальном сайте организации до сих пор так и не появилось. Возможно, в скором времени в данном отношении что-то все-таки поменяется. Пока же участникам соревнований и всем тем, кто пристально следит за ходом сезона, остается лишь недоумевать, почему подобное имеет место быть.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ, фото автора