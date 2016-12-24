КУБОК МОРДОВИИ ЗАВЕРШИТСЯ В НОЯБРЕ

В минувшие выходные в спорткомплексе «Мордовия» прошел VI этап Кубка Мордовии. Организаторами соревнований выступили Комплексная СШОР и спорткомплекс «Мордовия». Беговелостарт проводился под патронажем регионального Олимпийского совета. Соревнования собрали более 70 юнцов в возрасте от двух до шести лет из Саранска, Тольятти, Рузаевки и Чамзинского района.

Самыми быстрыми стали Марсэль Базеев и Дарина Кузнецова (2012 год рождения), Артем Прокудин и Эмилия Латышева (2013 год рождения), Кирилл Селякин и Дарья Дудкина (2014 год рождения), Роман Бикеев и Алена Мучкина (2015 год рождения). Самыми юными обладателями наград высшего достоинства стали двухлетки Лиза Ширчкова и Александр Мурадов. В командном первенстве отличились детские сады № 89 и 66 («золото»), № 97 и № 101 («серебро»), № 79 («бронза»). Завершающий этап планируется провести в ноябре.

Напомним, что розыгрыш Кубка Мордовии стартовал в феврале текущего года и дал отсчет второму официальному соревновательному сезону, который, в отличие от первого, заметно усложнился. Вместо выставочных стартов юные беговелисты стали настоящими спортсменами: с постоянной аккредитацией, системой начисления баллов, с личным и командным рейтингом.