КУБОК МОРДОВИИ ЗАВЕРШИТСЯ В НОЯБРЕ

«Как жаль, что мы на вас напали!»
Внучка солдата Вермахта вернула жительнице Саранска вещи ее пропавшего в годы Великой Отечественной войны родственника
Внучка солдата Вермахта вернула жительнице Саранска вещи ее пропавшего в годы Великой Отечественной войны родственника
Сотрудники «Железобетона» считают, что в деле обрушения лестничных маршей нет их вины
Петр Тултаев посетил ярмарки выходного дня, строительные объекты и побывал на сходе граждан в Пушкино
Ленинский районный суд Саранска вынес приговор по громкому уголовному делу об «обналичке» саранскими коммерсантами десятков миллионов...
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ разоблачили бригаду «азартных» дельцов,...
Юнец до смерти забил 30-летнего жителя Саранска
18 октября состоялась очередная сессия Совета депутатов городского округа Саранск
Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ Иван Канайкин рассказал о наркоситуации в Мордовии и некоторых резонансных...
В республиканском пресс-центре озвучили отдельные результаты исследования «Качество жизни населения Республики Мордовия»
Страховщиков обяжут выплачивать компенсацию за тех, у кого нет полиса ОСАГО