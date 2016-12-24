ВСЕГО ОДНА ШАЙБА ПОСЛЕ ШЕСТИ

«Мордовия» могла обжечься на недооценке соперника

«Мордовия» и «Ростов» - два главных фаворита в ВХЛ-Б. Поспорить с ними вряд ли кто может. Это было ясно до начала сезона, ясно и сейчас. «Кристалл» и «Чебоксары», конечно, тоже не без амбиций. Есть еще «Челны» и «Алтай». Но все они собраны в одну компанию с «лисами» и «кондорами», что называется, для количества. Возможно, именно так рассуждали хоккеисты саранской команды, выходя на второй поединок с гостями из Барнаула. Но наравне со всем вышеперечисленным есть еще и такое понятие, как недооценка соперника. И если играть спустя рукава, рано или поздно это обязательно обернется последствиями.

Разорванный в клочья в первом матче «Алтай» во втором поединке это доказал. Да, вратари примы мордовского хоккея оба раза не пропустили и могут похвастать очередными «сухарями». Однако перед встречей с «Ростовом» подобный подход к делу не может не напрягать. И отнюдь не случайно глава тренерского штаба Юрий Воробьев забил тревогу на послематчевой пресс-конференции. Ростовчане победили во всех 12 матчах, которые провели. Причем замечено, что во вторых матчах эта команда стабильно выглядит сильнее, нежели в первых, и если позволить ей поймать кураж, развязка может выйти самой плачевной. Об этом нужно помнить, на это нужно наставлять, с этим предстоит бороться весь сезон. Если, конечно, существует намерение стать первыми (и не только в «регулярке»).

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - «АЛТАЙ» Барнаул - 6:0 (2:0, 3:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 - Колычев (Саразов, Субботин, 10:19, +1), 2:0 - Закурин (Гриф, Абозин, 18:55), 3:0 - Колычев (Саразов, Субботин, 29:04), 4:0 - Ахметзянов (Горячев, Юнышев, 29:38), 5:0 - Бакулин (Пьянов), 6:0 - Филин (Пьянов, Добросердов, 44:25).

ХК «Мордовия»: Попков, Брыкин - Кружилин, Колычев - Саразов - Субботин, Цицаров - Горячев, Бадрутдинов - Ахметзянов - Юнышев, Маленьких - Ситнов, Закурин - Гриф - Абозин, Петраков - Добросердов, Филин - Бакулин - Пьянов.

«Алтай»: Волохин, Касицкий - Козлов, Янцен - Евстифеев - Попов, Стронов - Брагин, Ковязин - Решетников - Завьялов, Сурков - Соловьев, Гриценко - Василевский - Печенкин, Чернов - Разумов - Гай.

Штрафное время: «Мордовия» 12 (4+2+6) - «Алтай» 12 (2+6+4).

19 октября. Саранск. Ледовый дворец. 791 зритель.

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - «АЛТАЙ» Барнаул - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 - Мусалимов (Филин, Пьянов, 52:18).

ХК «Мордовия»: Евдокимов, Брыкин - Кружилин, Колычев - Саразов - Субботин, Цицаров - Горячев, Бадрутдинов - Ахметзянов - Юнышев, Глухов - Ситнов, Закурин - Гриф - Абозин, Петраков - Мусалимов, Филин - Бакулин - Пьянов.

«Алтай»: Тимченко, Касицкий - Козлов, Янцен - Евстифеев - Попов, Стронов - Брагин, Ковязин - Решетников - Завьялов, Сурков - Соловьев, Чернов - Разумов - Гай, Гриценко - Василевский - Печенкин.

Штрафное время: ХК «Мордовия» 14 (4+4+6) - «Алтай» 35 (4+4+27).

20 октября. Саранск. Ледовый дворец. 874 зрителя.

СКАЗАНО ДЛЯ ПРЕССЫ

Юрий ВОРОБЬЕВ, главный тренер ХК «Мордовия»:

- У меня вызывает недоумение, почему мы так слабо двигались во втором матче. Я предполагаю, что наша команда вышла доигрывать четвертый период первой игры. Соперник оказал должное сопротивление, но так нельзя играть. 12 нападающих и 0 голов за три периода. Конечно, все это вызывает недовольство.

- Не пожалели, что решили оставить те же атакующие сочетания, что не провели ротацию?

- Нет. Но что это было?! Хорошая игра соперника или отвратительная игра наших нападающих?! Будем разбираться.

- В концовке, казалось, ничто не предвещало метаморфоз, но пошли удаления, и заканчивать матч пришлось в меньшинстве.

- Это истоки той болезни, о которой я уже сказал. Конечно, нужно было спокойно доводить дело до конца. Но несобранность, имевшая место по ходу всего матча, проявилась и в концовке. За 60 минут из реальных моментов - только выход один на один Абозина.

- Есть ли у вас вопросы к хоккеистам по поводу реализации большинства?

- Да, эта проблема вызывает большие опасения. Хотя бы в каких-то процентах это должно реализовываться.

- После первого периода было много бросков по воротам, в том числе издали. Это была такая установка?

- Мы ведем свою статистику бросков. Получилось, что после первого периода сразу два звена - третье и четвертое - вообще ни разу не бросили по воротам. Вот мы и указали им на это. Раз не получается в красивый хоккей сыграть, то надо хотя бы как-то забрасывать.

- Что можете сказать о дебютных матчах нападающего Максима Субботина?

- Надеюсь, он еще будет прибавлять. Ведь три недели вообще не катался. Решили через игры дать ему возможность набрать форму. Все-таки совсем скоро принципиальные матчи с «Ростовом».

Андрей СОЛОВЬЕВ, главный тренер «Алтая»:

- Перед первой игрой соперник, видимо, лучше настроился на нас, чем перед второй. «Мордовия» заметно мастеровитее «Алтая», но элемент недооценки присутствовал. В повторной встрече мы смогли собраться и показать достойную игру. Третий период, по сути, игрался до гола. Если бы забили мы первые, то смогли бы урвать победу. Но забросили хозяева, потому и выиграли. Я доволен ребятами. Они полностью выложились. Какой из всего этого можно сделать вывод?! Если должным образом настроиться и демонстрировать самоотдачу, даже с лидерами можно сражаться на равных.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ, фото Юрия ГЛЕБОВА