ВСЕ РЕШИТСЯ В ПОСЛЕДНЕМ ТУРЕ?!

В чемпионы метят пять команд из восьми

Очередной тур республиканского футбольного чемпионата не внес ясности в турнирную таблицу, а только еще больше все запутал. Вышедшие в лидеры после впечатляющей победы над «Плайтеррой» студенты МГУ снова уступили вершину. На сей раз «Ватту», которому, пусть и в упорной борьбе, проиграли «очную ставку». Как следствие - именно «электроснабженцы» впервые поднялась на первую строчку.

В настоящий момент команда, которая всего лишь сезоном ранее выступала во втором дивизионе, имеет одинаковое количество набранных очков с представителями Зубовой Поляны, но превосходит «фанерщиков» по результату личной встречи. При этом, с приближением финиша, все чаще бросается в глаза тот факт, что повторная дуэль «Ватта» и «Плайтерры» намечена на заключительный тур.

Зубовцы набрали три очка без боя. Виной тому стала неявка на матч в самый дальний район Мордовии главного аутсайдера финального турнира. Проиграв неделю назад в десятый раз, «Агро-Атяшево» решило отказаться от затеи путешествовать в «мордовский Владивосток» (ну, или «Калининград» - как хотите). Некомфортно, конечно, выглядеть белой вороной на фоне тех, у кого давно пропал нуль в графе «Набранные очки». Однако весьма прискорбно, что подобное имеет место быть. Тем более сейчас, когда каждый результат может отразиться на медальном споре. Во-первых, остальные участники «финала шести» вправе возмутиться - они-то свои матчи с атяшевцами играли (и очень хочется верить, что еще сыграют). Во-вторых, если разобраться, то и «Плайтерре» была оказана медвежья услуга. Ведь перед наиважнейшим поединком в Рузаевке подопечные Олега Горелова и Владимира Рокунова осталась без игровой практики, а одними только тренировками матчевую составляющую, естественно, не заменить.

Постепенно подкрадываются к «тройке» ковылкинский «Спартак» и ФК «Рузаевка». Обе команды одержали разгромные победы. Молчавший три тура Дмитрий Савочкин оформил хет-трик, сполна реабилитировался перед партнерами за нереализованный неделю назад пенальти, и теперь он лучший бомбардир не только финального турнира, но и всего чемпионата (в совокупности с предварительным этапом). Еще один «трюк со шляпой» в соперничестве с «Факелом» сотворил Максим Терентьев - недавний игрок «Мордовии», успевший «засветиться» в Крыму, Приволжье и Узбекистане. Наконец-то прорвало на голы и рузаевцев. Представители города железнодорожников четырежды огорчили будущих педагогов из «МГПИ-Евсевьевца».

Евгений СУЛЕЙМАНОВ