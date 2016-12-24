ЛУЧШЕЕ, КОНЕЧНО, ВПЕРЕДИ

«Мордовия» прервала серию из домашних неудач

Так уж сложилось исторически, что «Химки» для «Мордовии» соперник достаточно удобный. Бывало, что «красно-бело-синие» побеждали «красно-черных» и 6:0 (на выезде), и 5:0 (дома). Однако ряд последних встреч все же был не столь успешным. Главная особенность противостояния заключалась в том, что сразу в 11 матчах обходилось без ничьих. Всегда кто-то да побеждал. Но в минувшую субботу и эта серия прервалась. Как, впрочем, и та, что не давала покоя болельщикам. Пятого подряд домашнего поражения флагман мордовского футбола не допустил и продолжает находиться в верхней части таблицы.

Свой гол «Мордовия» забила, когда стрелки часов стремительно бежали к эндшпилю. Рустем Мухаметшин прицельно и плотно пробил издали. Вратарь «Химок» Дмитрий Хомич не смог зафиксировать мяч, а на отскок первым подоспел Игорь Киреев. Экс-хавбек «Ростова», выходивший играть в Лиге чемпионов против мадридского «Атлетико», забил свой дебютный гол за саранскую команду. Воспитанник спартаковской школы очень сильно начал сезон, затем несколько сдал, и его критиковали болельщики, но в этот раз именно Киреева можно назвать главным героем поединка.

В ближайшую субботу «Мордовия» сыграет с «Ротором» в Волгограде. А в следующую среду проведет заключительный домашний матч первого круга с питерским «Зенитом-2». После этого останется только съездить в гости к «Балтике», и наступит турнирный экватор - время давать первые оценки и делать прогнозы на вторую половину первенства. Впрочем, летне-осенний отрезок на этом еще не закончится. Зимний перерыв начнется только после 24 ноября и продлится до 3 марта. Традиционный Кубок ФНЛ назначен на период с 8 по 21 февраля и снова пройдет на Кипре - в городе с чудным названием Пафос.