ЛУЧШЕЕ, КОНЕЧНО, ВПЕРЕДИ

Свой гол «Мордовия» забила, когда стрелки часов стремительно бежали к эндшпилю. Рустем Мухаметшин прицельно и плотно пробил издали. Вратарь «Химок» Дмитрий Хомич не смог зафиксировать мяч, а на отскок первым подоспел Игорь Киреев. Экс-хавбек «Ростова», выходивший играть в Лиге чемпионов против мадридского «Атлетико», забил свой дебютный гол за саранскую команду. Воспитанник спартаковской школы очень сильно начал сезон, затем несколько сдал, и его критиковали болельщики, но в этот раз именно Киреева можно назвать главным героем поединка.
В ближайшую субботу «Мордовия» сыграет с «Ротором» в Волгограде. А в следующую среду проведет заключительный домашний матч первого круга с питерским «Зенитом-2». После этого останется только съездить в гости к «Балтике», и наступит турнирный экватор - время давать первые оценки и делать прогнозы на вторую половину первенства. Впрочем, летне-осенний отрезок на этом еще не закончится. Зимний перерыв начнется только после 24 ноября и продлится до 3 марта. Традиционный Кубок ФНЛ назначен на период с 8 по 21 февраля и снова пройдет на Кипре - в городе с чудным названием Пафос.
СКАЗАНО ДЛЯ ПРЕССЫ
Марат МУСТАФИН, главный тренер ФК «Мордовия»:
- Сыграли самый худший первый тайм. Команда тяжело входила в игру. Было мало движения, был слабый контроль мяча. Как следствие - пропустили совсем не обязательный гол, причем в самом начале. Да и пенальти могло и не быть. В перерыве внесли коррективы, сделали ряд замен. Как следствие - довольно-таки качественный второй тайм. Футбол, наверное, тем и прекрасен, что непредсказуем. Порой казалось, что могли проиграть, порой - совершенно наоборот. В итоге - ничейный исход. Признаться, удача была на нашей стороне, так как, повторюсь, первый тайм вышел ужасным. Самое главное, считаю, в том, что мы наконец-то прервали серию из домашних поражений. Да, не выиграли, но по тому, как складывался матч, такую ничью можно считать неплохим результатом.
- Насколько, на ваш взгляд, «Мордовия» готова функционально? Довольны ли вы физической подготовкой футболистов?
- В этом плане больших претензий нет. В предыдущих четырех матчах наша команда пробегала в среднем по 115-117 километров, и это достаточно высокий показатель. Спринты и рывково-тормозные действия игроков также на уровне. По игре с «Химками» специальный отчет получим только завтра. Всегда очень внимательно изучаем цифры. Грамотно подготовленная статистика дает ответы на многие вопросы.
Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер ФК «Химки»:
- Два разных тайма получилось. В первом тайме мы выглядели очень хорошо - так, как еще ни разу не выглядели в этом сезоне. И мяч контролировали, и гол быстрый забили, и пенальти заработали, и могли забить еще. Понятно, что в перерыве команду предупредили, что к счету надо аккуратнее относиться. Но не настолько же, чтобы упускать нити игры!.. С другой стороны, создать много моментов во втором тайме мы хозяевам не позволили. Да, мы были без мяча. Но многие команды так играют, и это тоже часть футбола. Мы хорошо перемещались. Плохо, что не выходили в контратаки. В принципе, ничего страшного бы и не произошло, если бы мы не получили эту атаку 4 в 3. Почему так случилось, предстоит разобраться. То есть мы оборонялись, оборонялись, а потом вдруг все побежали вперед, оставив сзади всего трех защитников. Вот это настоящее безобразие! Куда подевались наши опорники?! Обязательно у них об этом спросим. Ведь если обороняешь результат, так надо действовать до конца. В концовке, что называется, еле отскочили. Попади Обухов со штрафного не в штангу, а в створ ворот, могли и проиграть этот матч. Два разных тайма - это нестабильность. Опять у нас очередная ничья, и уже восемь матчей не можем выиграть.
- «Химки» приобрели очко или все-таки потеряли два?
- Наверное, все-таки потеряли. После столь позитивного первого тайма мы имели право рассчитывать на победу. А забей мы пенальти, счет мог стать еще более комфортным. Конечно, если судить по последнему чемпионату мира, пенальти - это сейчас уже не 90 процентов гола, а примерно 60. И все-таки! Отыграть два гола «Мордовии», как и любой другой команде, было бы очень сложно.
Евгений СУЛЕЙМАНОВ, фото Андрея КОНДРАТЬЕВА