РАДИК ЮСУПОВ РАЗВИЛ В СЕБЕ БОМБАРДИРСКИЕ КАЧЕСТВА

Спорт

Защитник главной команды республики Радик Юсупов активно проявляет себя в новом качестве. В нескольких матчах ФК «Мордовия» тренерский штаб Марата Мустафина использовал гренадера с ростом 193 сантиметра не в обороне, а в нападении, что становилось настоящим сюрпризом для соперников и однажды привело к пенальти, который стал залогом гостевой победы.
Заприметив неординарный ход, его приняли на вооружение и тренеры молодежки. И в приволжском первенстве это тоже сработало! Под горячую руку попал пензенский «Зенит». В поединке с географическими соседями Юсупова было просто не удержать. Сумасшедший покер вывел новоиспеченного форварда в лучшие бомбардиры «Мордовии-м». Ведь теперь на счету Радика 7 забитых мячей. То есть за один матч он забил даже больше, чем во всех предыдущих играх за дублирующий состав.
Что ж, принципиальное сражение выиграно, и теперь, за два тура до финиша, достать саранскую команду в таблице пензенцам уже не суждено. В сложившейся ситуации вполне можно пободаться и за место в «пятерке». Ответная выездная дуэль с «Дзержинском-ТС» пройдет ровно через неделю - 24 октября (в заключительный день соревнований). В матче первого круга дзержинцы были повержены в Саранске (1:0). Так почему бы не повторить то, что однажды уже получилось?! В ближайший субботний день «Мордовию-м» ждет в гости димитровградская «Лада», в то время как у прямых конкурентов из города-спутника Нижнего Новгорода несыгранным остался всего один матч. Верим в команду!
«МОРДОВИЯ-м» Саранск - 
«ЗЕНИТ» Пенза - 4:1
Голы: 1:0 - Радик Юсупов (22), 1:1 - Артем Леднев (23), 2:1, 3:1, 4:1 - Радик Юсупов (32, 42, 64).
«Мордовия-м»: Малолетков, Стрелов, Сарычев (к), Калиханов, Галкин (Н. Антонов, 86), Навлетов, Федак (Мухин, 72), Ильин (Д. Афанасьев, 77), Поветкин (Давтян, 83), Кузнецов (Шамшурин, 65), Юсупов. Тренеры - Василий Дмитренко и Максим Будников.
«Зенит» Пз: Балаган, Муромцев (к), Солодков, Яненко, Трунов, Леднев, Королев, Панков (Левкин, 88), Коксин, Щеткин (Тарагара, 73), Мызгин. Главный тренер - Владимир Радкевич.
Судьи: Сухов, Хорошев, Быков (все - Нижний Новгород).
Инспектор: Александр Пищулин (Ульяновск).
13 октября. Саранск. Стадион «Старт». 100 зрителей.
Евгений СУЛЕЙМАНОВ

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Золотая осень»

Мордовия вновь получила Гран-при Российской агропромышленной выставки

Игорный бизнес по понятиям

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ разоблачили бригаду «азартных» дельцов,...
«Вину не признаем!»

Сотрудники «Железобетона» считают, что в деле обрушения лестничных маршей нет их вины

Неделя смертоносных аварий

Волна смертельных аварий на минувшей неделе захлестнула дороги Мордовии. С 9 по 14 октября произошло 21 ДТП, в которых погибли 9 человек и еще 37...
Финансы и кадры

18 октября состоялась очередная сессия Совета депутатов городского округа Саранск

Конкурс красоты

№42  Ксения

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу