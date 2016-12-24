РАДИК ЮСУПОВ РАЗВИЛ В СЕБЕ БОМБАРДИРСКИЕ КАЧЕСТВА

Защитник главной команды республики Радик Юсупов активно проявляет себя в новом качестве. В нескольких матчах ФК «Мордовия» тренерский штаб Марата Мустафина использовал гренадера с ростом 193 сантиметра не в обороне, а в нападении, что становилось настоящим сюрпризом для соперников и однажды привело к пенальти, который стал залогом гостевой победы.

Заприметив неординарный ход, его приняли на вооружение и тренеры молодежки. И в приволжском первенстве это тоже сработало! Под горячую руку попал пензенский «Зенит». В поединке с географическими соседями Юсупова было просто не удержать. Сумасшедший покер вывел новоиспеченного форварда в лучшие бомбардиры «Мордовии-м». Ведь теперь на счету Радика 7 забитых мячей. То есть за один матч он забил даже больше, чем во всех предыдущих играх за дублирующий состав.

Что ж, принципиальное сражение выиграно, и теперь, за два тура до финиша, достать саранскую команду в таблице пензенцам уже не суждено. В сложившейся ситуации вполне можно пободаться и за место в «пятерке». Ответная выездная дуэль с «Дзержинском-ТС» пройдет ровно через неделю - 24 октября (в заключительный день соревнований). В матче первого круга дзержинцы были повержены в Саранске (1:0). Так почему бы не повторить то, что однажды уже получилось?! В ближайший субботний день «Мордовию-м» ждет в гости димитровградская «Лада», в то время как у прямых конкурентов из города-спутника Нижнего Новгорода несыгранным остался всего один матч. Верим в команду!

«МОРДОВИЯ-м» Саранск -

«ЗЕНИТ» Пенза - 4:1

Голы: 1:0 - Радик Юсупов (22), 1:1 - Артем Леднев (23), 2:1, 3:1, 4:1 - Радик Юсупов (32, 42, 64).

«Мордовия-м»: Малолетков, Стрелов, Сарычев (к), Калиханов, Галкин (Н. Антонов, 86), Навлетов, Федак (Мухин, 72), Ильин (Д. Афанасьев, 77), Поветкин (Давтян, 83), Кузнецов (Шамшурин, 65), Юсупов. Тренеры - Василий Дмитренко и Максим Будников.

«Зенит» Пз: Балаган, Муромцев (к), Солодков, Яненко, Трунов, Леднев, Королев, Панков (Левкин, 88), Коксин, Щеткин (Тарагара, 73), Мызгин. Главный тренер - Владимир Радкевич.

Судьи: Сухов, Хорошев, Быков (все - Нижний Новгород).

Инспектор: Александр Пищулин (Ульяновск).

13 октября. Саранск. Стадион «Старт». 100 зрителей.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ