РАДИК ЮСУПОВ РАЗВИЛ В СЕБЕ БОМБАРДИРСКИЕ КАЧЕСТВА

Жители республики стали чаще ходить в театр
В республиканском пресс-центре озвучили отдельные результаты исследования «Качество жизни населения Республики Мордовия»
В республиканском пресс-центре озвучили отдельные результаты исследования «Качество жизни населения Республики Мордовия»
Мордовия вновь получила Гран-при Российской агропромышленной выставки
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ разоблачили бригаду «азартных» дельцов,...
2018 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом волонтера. В минувший понедельник в Ледовом дворце Саранска состоялся...
Октябрьский межрайонный следственный отдел СКР по РМ проводит проверку по факту смерти ребенка из пригородного поселка Озерный. На момент...
Страховщиков обяжут выплачивать компенсацию за тех, у кого нет полиса ОСАГО
Сотрудники «Железобетона» считают, что в деле обрушения лестничных маршей нет их вины
Интернет-мошенники убедили 70-летнюю пенсионерку из Саранска вложить 526 тысяч рублей в криптовалюту, обещали баснословную прибыль, однако...
Волна смертельных аварий на минувшей неделе захлестнула дороги Мордовии. С 9 по 14 октября произошло 21 ДТП, в которых погибли 9 человек и еще 37...
18 октября состоялась очередная сессия Совета депутатов городского округа Саранск