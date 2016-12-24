13 МЕДАЛЕЙ ИЗ ГРУЗИНСКОЙ СТОЛИЦЫ

С 11 по 16 октября в Тбилиси проходил международный турнир «Кубок ВТБ». На соревнованиях выступили три спортсмена республиканской «СШОР по спортивной гимнастике Леонида Аркаева» - Артем Плешкин, Никита Андронов, Дмитрий Фролов (воспитанники Владислава Козлова, Вильяма Катынь и Евгения Галахова).

Артем Плешкин в дебюте стал победителем в упражнении на перекладине, завоевал серебряную медаль в упражнении на брусьях и опорном прыжке. Дмитрий Фролов занял 1-е место в опорном прыжке и 3-е место в упражнении на перекладине. В дальнейшем Артем Плешкин добавил к своим наградам «золото» в многоборье и в упражнении конь-махи и «серебро» в вольных упражнениях и упражнении на кольцах. Никита Андронов стал лучшим в вольных упражнениях и в упражнении конь-махи. Дмитрию Фролову удалось завоевать «бронзу» на кольцах.