13 МЕДАЛЕЙ ИЗ ГРУЗИНСКОЙ СТОЛИЦЫ

«Золотая осень»
Мордовия вновь получила Гран-при Российской агропромышленной выставки
Мордовия вновь получила Гран-при Российской агропромышленной выставки
Октябрьский межрайонный следственный отдел СКР по РМ проводит проверку по факту смерти ребенка из пригородного поселка Озерный. На момент...
Волна смертельных аварий на минувшей неделе захлестнула дороги Мордовии. С 9 по 14 октября произошло 21 ДТП, в которых погибли 9 человек и еще 37...
Страховщиков обяжут выплачивать компенсацию за тех, у кого нет полиса ОСАГО
Внучка солдата Вермахта вернула жительнице Саранска вещи ее пропавшего в годы Великой Отечественной войны родственника
В Саранске 15 октября запущен маршрут общественного транспорта № 27
Какие специалисты сегодня требуются предприятиям Мордовии и сколько им готовы платить?
В надежде получить компенсацию за бесполезные таблетки для похудения сельская учительница из Мордовии перевела аферистам более полумиллиона...
Юнец до смерти забил 30-летнего жителя Саранска
5 октября уголовный розыск в нашей стране отметил свой 100-летний юбилей. В этот день 1918 года в структуре Народного комиссариата внутренних дел...