13 МЕДАЛЕЙ ИЗ ГРУЗИНСКОЙ СТОЛИЦЫ

Спорт

С 11 по 16 октября в Тбилиси проходил международный турнир «Кубок ВТБ». На соревнованиях выступили три спортсмена республиканской «СШОР по спортивной гимнастике Леонида Аркаева» - Артем Плешкин, Никита Андронов, Дмитрий Фролов (воспитанники Владислава Козлова, Вильяма Катынь и Евгения Галахова).
Артем Плешкин в дебюте стал победителем в упражнении на перекладине, завоевал серебряную медаль в упражнении на брусьях и опорном прыжке. Дмитрий Фролов занял 1-е место в опорном прыжке и 3-е место в упражнении на перекладине. В дальнейшем Артем Плешкин добавил к своим наградам «золото» в многоборье и в упражнении конь-махи и «серебро» в вольных упражнениях и упражнении на кольцах. Никита Андронов стал лучшим в вольных упражнениях и в упражнении конь-махи. Дмитрию Фролову удалось завоевать «бронзу» на кольцах.

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