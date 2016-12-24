ДЕВУШКА ИЗ САРАНСКА ПОКОРИЛА ЭЙНДХОВЕН

Представительница Мордовии Екатерина Пинигина завоевала «серебро» международного турнира в Голландии. Боксерский успех пришел к девушке из Саранска в Эйндховене, где с 10 по 15 октября проходил международный турнир Eindhoven Box Cup.

Российские боксеры уже имеют успешный опыт выступления в данном турнире. В этом году в составе национальной сборной России выступала и представительница Мордовии. Пинигиной удалось завоевать «серебро» в весовой категории 48 кг. В финале Екатерина уступила представительнице Франции раздельным решением судей со счетом 2:3. Поздравляем Катю с солидным достижением и желаем покорения новых высот!